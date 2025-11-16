Индивидуальная квест-экскурсия в Амстердаме, где участники становятся частью купеческой семьи 17 века.В процессе игры предстоит инвестировать в корабли и технологии, вести переговоры и принимать решения. Финал - грандиозная покупка произведений

искусства или каналов. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Золотого века, узнать о Рембрандте и архитектуре того времени. Экскурсия подходит как для семей с детьми, так и для взрослых, желающих более глубокого погружения

Описание квеста

Вы окажетесь в центре событий, которые превратили небольшой портовый город в экономическую столицу мира. В роли амбициозной купеческой семьи вы начнёте путь с минимальным капиталом — и попробуете стать настоящими богачами 17 века.

По ходу маршрута вы будете:

инвестировать в корабли, технологии и специи

вести переговоры и принимать решения

предугадывать тренды и извлекать выгоду

и, конечно, рисковать — без этого в Голландии никуда!

В финале — грандиозная «покупка» произведений искусства или каналов: деньги нужно не только заработать, но и потратить со вкусом. Заодно поговорим о Рембрандте, архитектуре Золотого века и силе культурного капитала.

Вы узнаете:

как Амстердам стал финансовым центром Европы

что общего у селёдки, биржи и Ост-Индской компании

как рождались технологии и стартапы 17 века

почему искусство стало выгодной инвестицией

как идеи и инструменты того времени работают и сегодня

Организационные детали