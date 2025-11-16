Индивидуальная квест-экскурсия в Амстердаме, где участники становятся частью купеческой семьи 17 века.
В процессе игры предстоит инвестировать в корабли и технологии, вести переговоры и принимать решения. Финал - грандиозная покупка произведений
В процессе игры предстоит инвестировать в корабли и технологии, вести переговоры и принимать решения. Финал - грандиозная покупка произведений
5 причин купить этот квест
- 🗺️ Уникальный маршрут по старому Амстердаму
- 💰 Экономическая игра в историческом контексте
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎨 Погружение в культуру и искусство Золотого века
- 🧠 Интеллектуальные задачи и решения
Что можно увидеть
- Амстердам
- Каналы Амстердама
Описание квеста
Вы окажетесь в центре событий, которые превратили небольшой портовый город в экономическую столицу мира. В роли амбициозной купеческой семьи вы начнёте путь с минимальным капиталом — и попробуете стать настоящими богачами 17 века.
По ходу маршрута вы будете:
- инвестировать в корабли, технологии и специи
- вести переговоры и принимать решения
- предугадывать тренды и извлекать выгоду
- и, конечно, рисковать — без этого в Голландии никуда!
В финале — грандиозная «покупка» произведений искусства или каналов: деньги нужно не только заработать, но и потратить со вкусом. Заодно поговорим о Рембрандте, архитектуре Золотого века и силе культурного капитала.
Вы узнаете:
- как Амстердам стал финансовым центром Европы
- что общего у селёдки, биржи и Ост-Индской компании
- как рождались технологии и стартапы 17 века
- почему искусство стало выгодной инвестицией
- как идеи и инструменты того времени работают и сегодня
Организационные детали
- У этой квест-экскурсии есть как семейный формат (подходит для семей с детьми 8+), так и взрослый вариант — уровень хардкор с более глубоким погружением и сложными заданиями
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Amsterdam Centraal
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Амстердаме
Провели экскурсии для 401 туриста
Привет, меня зовут Наташа. И я вместе со своей командой 12 лет создаю квест-экскурсии и квест-спектакли. Наша цель — показать, что история и культура могут быть такими же интересными, как
Входит в следующие категории Амстердама
Похожие экскурсии из Амстердама
Индивидуальная
до 4 чел.
Первые шаги в Амстердаме
Расставаться не хотелось. Так интересно! Ну просто чудо!
Начало: На Amsterdam Central Station
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
С Амстердамом на «ты»
Познакомьтесь с Амстердамом как никогда близко: от знаменитых достопримечательностей до тайных уголков
Начало: На мосту, напротив Центрального вокзала (Damrak br...
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
€140
€175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Уютные пабы Амстердама: эксклюзивная дегустация пива
Исследуйте лучшие пабы Амстердама и насладитесь вкусом настоящего голландского и бельгийского пива
Начало: Около Amsterdam Central station
Сегодня в 13:30
21 ноя в 18:00
от €200 за всё до 5 чел.