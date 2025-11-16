Мои заказы

«Монополия Золотого века»: квест по Амстердаму в жанре экономической игры

Интеллектуальная игра в Амстердаме: станьте купеческой семьёй, принимайте решения и инвестируйте в будущее. Узнайте, как Голландия стала мировой державой
Индивидуальная квест-экскурсия в Амстердаме, где участники становятся частью купеческой семьи 17 века.

В процессе игры предстоит инвестировать в корабли и технологии, вести переговоры и принимать решения. Финал - грандиозная покупка произведений
искусства или каналов.

Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Золотого века, узнать о Рембрандте и архитектуре того времени. Экскурсия подходит как для семей с детьми, так и для взрослых, желающих более глубокого погружения

5 причин купить этот квест

  • 🗺️ Уникальный маршрут по старому Амстердаму
  • 💰 Экономическая игра в историческом контексте
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🎨 Погружение в культуру и искусство Золотого века
  • 🧠 Интеллектуальные задачи и решения
Что можно увидеть

  • Амстердам
  • Каналы Амстердама

Описание квеста

Вы окажетесь в центре событий, которые превратили небольшой портовый город в экономическую столицу мира. В роли амбициозной купеческой семьи вы начнёте путь с минимальным капиталом — и попробуете стать настоящими богачами 17 века.

По ходу маршрута вы будете:

  • инвестировать в корабли, технологии и специи
  • вести переговоры и принимать решения
  • предугадывать тренды и извлекать выгоду
  • и, конечно, рисковать — без этого в Голландии никуда!

В финале — грандиозная «покупка» произведений искусства или каналов: деньги нужно не только заработать, но и потратить со вкусом. Заодно поговорим о Рембрандте, архитектуре Золотого века и силе культурного капитала.

Вы узнаете:

  • как Амстердам стал финансовым центром Европы
  • что общего у селёдки, биржи и Ост-Индской компании
  • как рождались технологии и стартапы 17 века
  • почему искусство стало выгодной инвестицией
  • как идеи и инструменты того времени работают и сегодня

Организационные детали

  • У этой квест-экскурсии есть как семейный формат (подходит для семей с детьми 8+), так и взрослый вариант — уровень хардкор с более глубоким погружением и сложными заданиями
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от Amsterdam Centraal
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Амстердаме
Провели экскурсии для 401 туриста
Привет, меня зовут Наташа. И я вместе со своей командой 12 лет создаю квест-экскурсии и квест-спектакли. Наша цель — показать, что история и культура могут быть такими же интересными, как
компьютерная игра или последний фильм Marvel. Мы знаем, как увлечь детей и взрослых. Они часто даже не замечают, как много нового узнают в процессе квеста. Когда-то давно мы придумали такой образ: часто ребенку, да и взрослому, что-новое кажется какой-то стеной. Ничего не понятно, сложно и проще уйти, чем эту стену преодолеть. Мы превращаем эту стену в лестницу. Каждый этап теперь дается легко с помощью игры. И постепенно участник поднимается на ту высоту, где видно, что читать, много знать, ходить в музее — это здорово и очень интересно. Мы провели больше 10000 квестов и квест-экскурсий, в которые сыграли 300 000 человек по всему миру и, надеемся, с вашей помощью этих людей станет в несколько раз больше.

