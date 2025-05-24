Квест
до 3 чел.
Квест-экскурсия по Рейксмузею
Увлекательное приключение в Рейксмузее с героями и заданиями, которые сделают посещение музея незабываемым для детей и взрослых
Начало: В Рейксмузеуме
«Нарисовали с художницей иллюстрации, смонтировали видео, разработали задания и объединили всё в квест на телефоне — чтобы вы могли проходить его в любое время и в любом темпе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€25 за всё до 3 чел.
Квест
до 6 чел.
По Амстердаму играючи: прогулка-квест
Почувствовать себя исследователем, самостоятельно открывая достопримечательности города
Начало: На вокзале в Амстердаме
«Ваша задача шаг за шагом выполнять задания квеста и находить важные и нестандартные достопримечательности города»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€200 за всё до 6 чел.
Квест
до 10 чел.
«Монополия Золотого века»: квест по Амстердаму в жанре экономической игры
Перенестись в 17 век, стать купеческой семьёй и построить свою империю
Начало: Недалеко от Amsterdam Centraal
«У этой квест-экскурсии есть как семейный формат (подходит для семей с детьми 8+), так и взрослый вариант — уровень хардкор с более глубоким погружением и сложными заданиями»
Завтра в 10:00
13 июл в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей24 мая 2025Ходили с двумя детьми, понравилось. Надо сказать, что мы и раньше были в Rijksmuseum, но без экскурсий и благодаря этому
- ООльга20 апреля 2025Экскурсия с Зарой была увлекательной, интересной и познавательной. Мы остались очень довольны. Зара очень позитавна и приятна в общении. Спасибо за чудесный день. Всем рекомендуем
- ААлексей23 июля 2019Зара и формат экскурсии очень понравились. Удобно, что были наушники у каждого участника. Особенно рекомендую для новичков в городе, но нам тоже было интересно, хотя мы и 5-й раз в Амстердаме!:)
- ТТамара21 июня 2019Зара тот самый Гид с большой буквы, которого мечтает повстречать настоящий путешественник. Три часа лучшей экскурсии, спасибо за море информации, поданной в интересной форме.
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Квесты»
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Сейчас в Амстердаме в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 250. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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