1 отзыв оставили туристы

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Инста-прогулка по Амстердаму

Отыскать эффектные и нешаблонные ракурсы города и изучить его исторический центр

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — в районе Центрального вокзала
  • Заказать экскурсию

€13065 за экскурсиюскидка50%

У этой экскурсии1 отзыв
5
Ганя
Задать вопросОбычно отвечает за 21 мин.
Ганя – Гид в Амстердаме
Мой авторский маршрут для тех, кто хочет не только познакомиться с Амстердамом, но и запечатлеть его на оригинальных фотографиях.

Вы рассекретите места, скрытые от беглых взглядов обычных туристов, узнаете, как в Средневековье голландцы распознавали ведьм, и заново откроете для себя достопримечательности 🏛️ Амстердама, от Ньюмаркт до площади Дам.
Инста-прогулка по Амстердаму
Инста-прогулка по Амстердаму

Что вас ожидает

Лучшие ракурсы Амстердама
От главного городского вокзала мы отправимся на поиски небанальных декораций Амстердама и его самых фотогеничных локаций. Охватим весь центр старого города с его каналами, мощеными мостами, бесчисленными велосипедами и стройными рядами узких домов. Прогуляемся в окрестностях площадей Ньюмаркт и Рембрандта, встретим на пути дом Анны Франк, а завершим фото-променад в сердце Асмтердама, на площади Дам. По пути будем останавливаться, чтобы запечатлеть секретные уголки города и его достопримечательности, которые предстанут перед вами под совершенно новым углом.

Самое интересное о голландцах и Голландии
Наша фотопрогулка пройдет в формате легкой и непринужденной беседы, которая поможет вам лучше понять историю Амстердама, его главные символы, традиции и быт голландцев. Например, я расскажу про средневековый квест «как обнаружить ведьму» и объясню, зачем местные жители строили дома на воде. А еще поговорим о том, чем гордятся и чего стыдятся голландцы, и обсудим, чего стоит опасаться в Амстердаме.

Кому подходит прогулка

Первооткрывателям Амстердама, охотникам за интересными и редкими кадрами, а также тем, у кого есть только пара часов на знакомство с городом и фотосет.

Организационные детали

  • Дети до 12 лет участвуют в экскурсии бесплатно.
  • Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.
  • Место и время начала экскурсии едины для всех участников.
  • Экскурсия полностью пешеходная.
Инста-прогулка по Амстердаму
Инста-прогулка по Амстердаму
Инста-прогулка по Амстердаму
Инста-прогулка по Амстердаму
Инста-прогулка по Амстердаму
Инста-прогулка по Амстердаму
Инста-прогулка по Амстердаму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — в районе Центрального вокзала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ганя
Ганя
Привет! Люблю Амстердам всем сердцем! Хочу делиться этой любовью с каждым, кто приезжает в этот город-исполнитель желаний!
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1 отзыв оставили туристы

12 декабря 2019
Посетили с мужем экскурсию у Гани. Просто в полном восторге! Столько красивых мест не видели ни в одном другом городе. Сделали много красивых фото, поели вкуснейший местный стритфуд. Гид очень профессионально все рассказала и отвечала на наши вопросы. Ушли в прекрасном настроении! Оказалось, что гид ещё и отличный фотограф на телефон! В следующий раз обязательно возьмём экскурсию по кофешопам у Гани, очень заинтригованы. Впечатления самые яркие. Всем советуем!

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