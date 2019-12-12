1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Лучшие ракурсы Амстердама

От главного городского вокзала мы отправимся на поиски небанальных декораций Амстердама и его самых фотогеничных локаций. Охватим весь центр старого города с его каналами, мощеными мостами, бесчисленными велосипедами и стройными рядами узких домов. Прогуляемся в окрестностях площадей Ньюмаркт и Рембрандта, встретим на пути дом Анны Франк, а завершим фото-променад в сердце Асмтердама, на площади Дам. По пути будем останавливаться, чтобы запечатлеть секретные уголки города и его достопримечательности, которые предстанут перед вами под совершенно новым углом.

Самое интересное о голландцах и Голландии

Наша фотопрогулка пройдет в формате легкой и непринужденной беседы, которая поможет вам лучше понять историю Амстердама, его главные символы, традиции и быт голландцев. Например, я расскажу про средневековый квест «как обнаружить ведьму» и объясню, зачем местные жители строили дома на воде. А еще поговорим о том, чем гордятся и чего стыдятся голландцы, и обсудим, чего стоит опасаться в Амстердаме.

Кому подходит прогулка

Первооткрывателям Амстердама, охотникам за интересными и редкими кадрами, а также тем, у кого есть только пара часов на знакомство с городом и фотосет.