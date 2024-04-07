1 час
Индивидуальная
Уникальная беговая экскурсия по живописному Амстердаму
Присоединяйтесь к утренней или вечерней пробежке по Амстердаму, чтобы увидеть город под новым углом и почувствовать себя настоящим амстердамцем
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €100 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Дизайнерский Амстердам: уникальные бутики, кафе и творческие районы
Исследуйте уникальные бутики и кафе Амстердама, узнайте о знаменитых дизайнерах и их работах. Прогулка по нетуристическим районам и лучшие фотоместа
Начало: У кафе «Winkel 43»
28 авг в 11:00
29 авг в 11:00
от €150 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по местам Рембрандта в Амстердаме
Прогулка по Амстердаму, посвященная Рембрандту. Узнайте о его жизни, посетите Дом-музей и другие исторические места
26 авг в 10:00
27 авг в 10:00
€299 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Неформальная прогулка по Амстердаму: от центрального вокзала до музея Eye
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: откройте для себя уникальные места и истории, которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: По договоренности
Завтра в 10:30
11 авг в 10:30
от €220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandr7 апреля 2024Сергей отличный гид, прекрасно провели время с семьёй знакомясь с Амстердамом. Обязательно обратимся ещё.
- ННиколай28 мая 2023Интересный гид, увлекательная прогулка, 10+
- ММария5 февраля 2023Елена не смогла сама провести экскурсию и порекомендовала нам Юлию. Юлия оказалась очень знающим, приятным и заботливым экскурсоводом. Она рассказала
- EEkaterina15 августа 2022Анна великолепный экскурсовод и замечательный человек. Мы очень рады знакомству, и, надеюсь, ещё вернёмся в Амстердам, чтобы увидеться снова ❤️❤️❤️
- ННаталья4 мая 2019Экскурсия очень понравилась. Вы увидите другой Амстердам. Амстердам художников, скульпторов, композиторов, всех творческих людей. Настя очень интересный рассказчик, увлеченный, искренне любящий дело, которым она занимается. Вы узнаете много для себя нового об Амстердаме. Всем рекомендую. Не пожалеете.
- ЕЕлизавета18 марта 2019Анастасия человек искусства и это делает ее экскурсии особенными. Она не рассказывает о культуре, истории и пр., а погружает в
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Нескучные экскурсии»
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