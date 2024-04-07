Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Амстердаме на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Беговая прогулка по Амстердаму
Пешая
2 отзыва
1 час
Индивидуальная
Уникальная беговая экскурсия по живописному Амстердаму
Присоединяйтесь к утренней или вечерней пробежке по Амстердаму, чтобы увидеть город под новым углом и почувствовать себя настоящим амстердамцем
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 100 за человека
Дизайнерский Амстердам
Пешая
6 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Дизайнерский Амстердам: уникальные бутики, кафе и творческие районы
Исследуйте уникальные бутики и кафе Амстердама, узнайте о знаменитых дизайнерах и их работах. Прогулка по нетуристическим районам и лучшие фотоместа
Начало: У кафе «Winkel 43»
28 авг в 11:00
29 авг в 11:00
от 150 за всё до 5 чел.
Амстердам - город Рембрандта
Пешая
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по местам Рембрандта в Амстердаме
Прогулка по Амстердаму, посвященная Рембрандту. Узнайте о его жизни, посетите Дом-музей и другие исторические места
26 авг в 10:00
27 авг в 10:00
299 за всё до 4 чел.
Неформальная прогулка по Амстердаму
Пешая
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Неформальная прогулка по Амстердаму: от центрального вокзала до музея Eye
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: откройте для себя уникальные места и истории, которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: По договоренности
Завтра в 10:30
11 авг в 10:30
от 220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandr
    7 апреля 2024
    Неформальная прогулка по Амстердаму
    Сергей отличный гид, прекрасно провели время с семьёй знакомясь с Амстердамом. Обязательно обратимся ещё.
  • Н
    Николай
    28 мая 2023
    Беговая прогулка по Амстердаму
    Интересный гид, увлекательная прогулка, 10+
  • М
    Мария
    5 февраля 2023
    Амстердам - город Рембрандта
    Елена не смогла сама провести экскурсию и порекомендовала нам Юлию. Юлия оказалась очень знающим, приятным и заботливым экскурсоводом. Она рассказала
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    нам много интересного о жизни Рембрандта и показала нам памятные места, связанные с жизнью художника. Где нужно, рассказ сопровождался иллюстрациями. Мы остались очень довольны.

  • E
    Ekaterina
    15 августа 2022
    Беговая прогулка по Амстердаму
    Анна великолепный экскурсовод и замечательный человек. Мы очень рады знакомству, и, надеюсь, ещё вернёмся в Амстердам, чтобы увидеться снова ❤️❤️❤️
  • Н
    Наталья
    4 мая 2019
    Неформальная прогулка по Амстердаму
    Экскурсия очень понравилась. Вы увидите другой Амстердам. Амстердам художников, скульпторов, композиторов, всех творческих людей. Настя очень интересный рассказчик, увлеченный, искренне любящий дело, которым она занимается. Вы узнаете много для себя нового об Амстердаме. Всем рекомендую. Не пожалеете.
  • Е
    Елизавета
    18 марта 2019
    Неформальная прогулка по Амстердаму
    Анастасия человек искусства и это делает ее экскурсии особенными. Она не рассказывает о культуре, истории и пр., а погружает в
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    свой мир. Если вы интересуетесь культурой, искусством, бытом страны вы будете в восторге! Кроме того что Анастасия мега интересный рассказчик, она очень интересный человек! Ну и коммуникабельная, пунктуальная, внимательная, ну вообще нет минусов, правда!

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Беговая прогулка по Амстердаму
  2. Дизайнерский Амстердам
  3. Амстердам - город Рембрандта
  4. Неформальная прогулка по Амстердаму
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Музей Ван Гога
  8. Рейксмузеум
  9. Церковь Святого Николая
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в августе 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 299. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 17 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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