читать дальше свой мир. Если вы интересуетесь культурой, искусством, бытом страны вы будете в восторге! Кроме того что Анастасия мега интересный рассказчик, она очень интересный человек! Ну и коммуникабельная, пунктуальная, внимательная, ну вообще нет минусов, правда!

Анастасия человек искусства и это делает ее экскурсии особенными. Она не рассказывает о культуре, истории и пр., а погружает в