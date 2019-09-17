Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Индивидуальная экскурсия в Амстердаме

Прокатиться по фермерским хозяйствам, дамбам, живописным каналам и рыбацким деревням

4.9
15 отзывов
Мы встретимся с вами у вокзала Амстердама, возьмем велосипеды и на пароме переправимся на другой берег, рассматривая по пути удивительные образцы современной архитектуры, весьма необычный отель и пиратскую станцию.

Вы увидите все, что приходит в голову при упоминании Нидерландов, узнаете, откуда в городе подводная лодка, как можно вручную построить себе собственную страну и как выглядит современный «парадиз».
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
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Описание

Что вас ожидает

Старинные дома Северного Амстердама

Возле двух самых старых деревянных строений города ежедневно собираются толпы туристов, однако мало кто знает, что в Северном Амстердаме домов 16 века множество! Именно деревянных, с крашеными ставенками, кружевными занавесками на окошках — буквально с картин «малых голландцев». И чуть ли не в каждом живут удивительные истории. А рядом — верфи 17-18 веков и старинный шлюз, у которого расположился симпатичный бар со множеством прелюбопытных штучек, где мы непременно с вами выпьем кофе, а, может, и пива. Здесь же вы узнаете, где находится «город-сад», и почему все улицы одного из кварталов носят птичьи имена.

Через голландские дачи в польдеры

Проезжая мимо малюсеньких домиков, живописно заросших разноцветными гортензиями и вьющимися розами, камелиями и гибискусами, вы познакомитесь с принципами голландского ландшафтного дизайна и узнаете об отношении голландцев к земле и природе. А дальше будут польдеры — возделанные участки земли на месте заболоченных побережий, где перед вами будут проплывать типичные нидерландские пейзажи: мельницы, овечки, великолепные лошади и пони, каналы с разноцветными лодочками, сырные и молочные фермы и бескрайние поля. Мы будем заезжать на фермы пить парное молоко, абсолютно лишенное того запаха, от которого вы морщились в детстве. Вы попробуете фермерское мороженое и научитесь разбираться в голландских сырах. Кроме того, по возможности, мы отвезем вас на восхитительную ферму со множеством разных животных, где работают ребята с ДЦП. Поговорим об инклюзивности в Нидерландах. И обязательно перекусим в ресторанчике на одной из ферм.

«Привал» в поле, рыбацкий городок и копченый угорь

Заедем на один из специальных «пунктов отдыха» для велосипедистов и к стоящим прямо посреди полей прилавкам с самодельными сувенирами, клубникой или кабачками и тыквами, около которых — ни души. Узнаем, как работает такое самообслуживание. Через дамбу — тут-то вы и увидите, насколько ниже уровня моря мы живем, и это очень впечатляет — доедем до восхитительного рыбацкого городка со старинной ратушей, жанровой уличной скульптурой, яхтами и рыбацкими лодками. А какая здесь селедка! А копченый угорь! Это непременно стоит попробовать.

Чудеса сельского хозяйства Нидерландов

Весь день мы будем рассказывать о том, как — вопреки замыслам природы — появилась эта прекрасная земля, что такое — быть фермером в Нидерландах, как сельскому хозяйству страны удается быть самым передовым в мире и какие фантастические технологии здесь используются. Расскажем, как фермеры женятся, зачем в стране пастухи и столько работающих мельниц и почему лошадь непременно должна быть в каждом доме. Поговорим о стрессе у сорок и летучих мышей и о филинах-бандитах. Мы расскажем вам множество удивительных историй, которые не узнать, не выбравшись за городские стены. И мы уверены, что этот день по «лечебному» воздействию может заменить собой целый отпуск. Не зря же все жители страны при каждом удобном случае стараются поехать в польдеры на велосипедах.

Да, чуть не забыли! В самом конце экскурсии вас ждет сюрприз. Нет, не материальный. Но вспоминать его вы будете всю жизнь — мы в этом не сомневаемся!

Кому подходит экскурсия

Практически всем, достаточно вполне средней физической подготовки. Главное — не падать с велосипеда:).

Организационные детали

  • Велосипеды (около 15€/чел) оплачиваются отдельно
  • Экскурсию проводит команда гидов
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1,5€/чел

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Максим
17 сен 2019
С нами была девушка Настя. Кладезь знаний, энергетики и жизнелюбия!
Всегда говорю о том, что любое общее впечатление строится из множества мелочей. И на этой экскурсии количество мелочей зашкаливало! Начиная от пепельниц возле музея кино и заканчивая кукольным театром, продающемся в чистом поле.
Настя, спасибо! 38 километров на велосипеде было непросто, но боль в ягодицах прошла, а впечатления на всю жизнь остались!
Е
14 авг 2019
Прекрасная поездка, прекрасный Амстердам, прекрамный гид Настя) Всем рекомендую!!! Это то, что Вы будете всегда вспоминать с улыбкой))
с
11 июля 2019
Название экскурсии не совсем отражает ее смысл, скорей она должна называться экскурсия по фермерским хозяйствам. Мы ожидали не совсем, то что увидели. Но гид нам очень понравился. Информации о Голландии и Амстердаме, и о том как живут люди достаточно много и интересно. Немного подкачала погода, велосипеды удобные и в целом было не тяжело.
В
3 июля 2019
Нашим гидом был Саша. Поехали мы с женой и двое детей. Все были очень довольны. Свежее молоко было настоящим хитом. Мы даже попросили гида возвратиться в тоже место, где пили молоко, чтобы попробовать ещё раз. Если захотите взять молоко с собой (не пожалеете!), не забудьте взять чистую бутылку. Нас впечатлили польдеры, красивые домики, зелёные поля, коровы, козы, свиньи и прекрасный рассказ о голландском образе жизни, сельском хозяйстве, много истории, рассказы о самих голландцах. Саша – прекрасный рассказчик!
А
15 июня 2019
Отличная экскурсия, узнал много интересных вещей, плюсом дополнительные эмоции от прекрасных видов с велика. Всем рекомендую

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