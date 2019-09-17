Мы встретимся с вами у вокзала Амстердама, возьмем велосипеды и на пароме переправимся на другой берег, рассматривая по пути удивительные образцы современной архитектуры, весьма необычный отель и пиратскую станцию. Вы увидите все, что приходит в голову при упоминании Нидерландов, узнаете, откуда в городе подводная лодка, как можно вручную построить себе собственную страну и как выглядит современный «парадиз».

Описание

Что вас ожидает

Старинные дома Северного Амстердама

Возле двух самых старых деревянных строений города ежедневно собираются толпы туристов, однако мало кто знает, что в Северном Амстердаме домов 16 века множество! Именно деревянных, с крашеными ставенками, кружевными занавесками на окошках — буквально с картин «малых голландцев». И чуть ли не в каждом живут удивительные истории. А рядом — верфи 17-18 веков и старинный шлюз, у которого расположился симпатичный бар со множеством прелюбопытных штучек, где мы непременно с вами выпьем кофе, а, может, и пива. Здесь же вы узнаете, где находится «город-сад», и почему все улицы одного из кварталов носят птичьи имена.

Через голландские дачи в польдеры

Проезжая мимо малюсеньких домиков, живописно заросших разноцветными гортензиями и вьющимися розами, камелиями и гибискусами, вы познакомитесь с принципами голландского ландшафтного дизайна и узнаете об отношении голландцев к земле и природе. А дальше будут польдеры — возделанные участки земли на месте заболоченных побережий, где перед вами будут проплывать типичные нидерландские пейзажи: мельницы, овечки, великолепные лошади и пони, каналы с разноцветными лодочками, сырные и молочные фермы и бескрайние поля. Мы будем заезжать на фермы пить парное молоко, абсолютно лишенное того запаха, от которого вы морщились в детстве. Вы попробуете фермерское мороженое и научитесь разбираться в голландских сырах. Кроме того, по возможности, мы отвезем вас на восхитительную ферму со множеством разных животных, где работают ребята с ДЦП. Поговорим об инклюзивности в Нидерландах. И обязательно перекусим в ресторанчике на одной из ферм.

«Привал» в поле, рыбацкий городок и копченый угорь

Заедем на один из специальных «пунктов отдыха» для велосипедистов и к стоящим прямо посреди полей прилавкам с самодельными сувенирами, клубникой или кабачками и тыквами, около которых — ни души. Узнаем, как работает такое самообслуживание. Через дамбу — тут-то вы и увидите, насколько ниже уровня моря мы живем, и это очень впечатляет — доедем до восхитительного рыбацкого городка со старинной ратушей, жанровой уличной скульптурой, яхтами и рыбацкими лодками. А какая здесь селедка! А копченый угорь! Это непременно стоит попробовать.

Чудеса сельского хозяйства Нидерландов

Весь день мы будем рассказывать о том, как — вопреки замыслам природы — появилась эта прекрасная земля, что такое — быть фермером в Нидерландах, как сельскому хозяйству страны удается быть самым передовым в мире и какие фантастические технологии здесь используются. Расскажем, как фермеры женятся, зачем в стране пастухи и столько работающих мельниц и почему лошадь непременно должна быть в каждом доме. Поговорим о стрессе у сорок и летучих мышей и о филинах-бандитах. Мы расскажем вам множество удивительных историй, которые не узнать, не выбравшись за городские стены. И мы уверены, что этот день по «лечебному» воздействию может заменить собой целый отпуск. Не зря же все жители страны при каждом удобном случае стараются поехать в польдеры на велосипедах.

Да, чуть не забыли! В самом конце экскурсии вас ждет сюрприз. Нет, не материальный. Но вспоминать его вы будете всю жизнь — мы в этом не сомневаемся!

Кому подходит экскурсия

Практически всем, достаточно вполне средней физической подготовки. Главное — не падать с велосипеда:).

Организационные детали