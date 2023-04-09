10 отзывов оставили туристы

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ВкусГолландии Ваш гид в Амстердаме Задать вопрос Групповая экскурсия -10% €125 выгода €12.50 €112.50 за человека 5 2 отзыва 🇷🇺 🇬🇧 2 часа 1-6 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Разобраться в противоречивой личности художника и понять его парадоксальные работы. На экскурсии по музею, где собрана крупнейшая коллекция работ Ван Гога, вы получите ключ к пониманию личности художника и его противоречивого творчества. Мы проследим связь между биографией Ван Гога и эволюцией его стиля, рассмотрим детали знаменитых шедевров и шаг за шагом погрузимся в мир «Звёздной ночи» и неувядающих «Подсолнухов». Эволюция творчества — от Голландии до Франции. Музей Ван Гога — обладатель крупнейшей в мире коллекции творчества художника. Более 200 полотен, 500 рисунков и набросков, около тысячи писем — и мы исследуем ключевые из них! Вам откроется история Ван Гога, которая началась в Голландии и закончилась во Франции. Хронологически выверенная экспозиция позволит рассмотреть каждый из пяти периодов жизни и работы художника: Нидерланды, Париж, Арль, Сен-Реми и Овер-сюр-Уаз. Кроме того, в музее вы встретите работы не менее известных современников Ван Гога. Полотна Гогена, Тулуз-Лотрека, Моне, Мане, Синьяка и Писсаро позволят нам не только проследить развитие стиля Ван Гога, но и сравнить его картины с работами тех, кто вдохновлял его и сам черпал вдохновение из его творчества. Разгадать личность Ван Гога через его полотна. За два часа перед вами предстанет вся жизнь художника — с её взлетами, падениями и состояниями крайности, которые нашли отражение на культовых полотнах. Вы поймете, почему картины Ван Гога так разительно отличаются по настроению и колориту: от темных голландских зарисовок до «симфонии света» — неувядающих Подсолнухов. Мы поговорим о многочисленных автопортретах Ван Гога, о времени, которое он провел в южной Франции, и о том, почему он написал «Цветущие ветки миндаля». А шедевры «Едоки картофеля» и «Спальня», цитаты из писем и звуковые фрагменты лучше любой книги ответят на вопросы о художнике. Желательно приобрести билеты заранее, за 3-5 дней до экскурсии. Сделать это можно на сайте музея.

Экскурсия проходит в среду и субботу в 15:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Билеты (22 евро/взрослый, детям до 18 лет - бесплатно) Где начинаем и завершаем? Начало: Музеумплейн 6, 1071 ДЖ Амстердам Завершение: Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия проходит в среду и субботу в 15:30 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.