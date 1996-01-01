10 отзывов оставили туристы

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Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь

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10 отзывов
ВкусГолландии
ВкусГолландии – Гид из Амстердама
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €30 за человека

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Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
Разобраться в противоречивой личности художника и понять его парадоксальные работы.
На экскурсии 🧭 по музею, где собрана крупнейшая коллекция работ Ван Гога, вы получите ключ к пониманию личности художника и его противоречивого творчества. Мы проследим связь между биографией Ван Гога и эволюцией его стиля, рассмотрим детали знаменитых шедевров и шаг за шагом погрузимся в мир «Звёздной ночи» и неувядающих «Подсолнухов».
Эволюция творчества — от Голландии до Франции.
Музей Ван Гога — обладатель крупнейшей в мире коллекции творчества художника. Более 200 полотен, 500 рисунков и набросков, около тысячи писем — и мы исследуем ключевые из них! Вам откроется история 📖 Ван Гога, которая началась в Голландии и закончилась во Франции. Хронологически выверенная экспозиция позволит рассмотреть каждый из пяти периодов жизни и работы художника: Нидерланды, Париж, Арль, Сен-Реми и Овер-сюр-Уаз. Кроме того, в музее вы встретите работы не менее известных современников Ван Гога. Полотна Гогена, Тулуз-Лотрека, Моне, Мане, Синьяка и Писсаро позволят нам не только проследить развитие стиля Ван Гога, но и сравнить его картины с работами тех, кто вдохновлял его и сам черпал вдохновение из его творчества.
Разгадать личность Ван Гога через его полотна.
За два часа перед вами предстанет вся жизнь художника — с её взлетами, падениями и состояниями крайности, которые нашли отражение на культовых полотнах. Вы поймете, почему картины Ван Гога так разительно отличаются по настроению и колориту: от темных голландских зарисовок до «симфонии света» — неувядающих Подсолнухов. Мы поговорим о многочисленных автопортретах Ван Гога, о времени, которое он провел в южной Франции, и о том, почему он написал «Цветущие ветки миндаля». А шедевры «Едоки картофеля» и «Спальня», цитаты из писем и звуковые фрагменты лучше любой книги ответят на вопросы о художнике.
Желательно приобрести билеты 🎫 заранее, за 3-5 дней до экскурсии. Сделать это можно на сайте музея.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билеты (19 евро/взрослый, детям до 18 лет — бесплатно)
Начало и место завершения
🚩 Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ВкусГолландии
ВкусГолландии
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10 отзывов оставили туристы

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