10 отзывов оставили туристы

Описание экскурсииРазобраться в противоречивой личности художника и понять его парадоксальные работы. На экскурсии по музею, где собрана крупнейшая коллекция работ Ван Гога, вы получите ключ к пониманию личности художника и его противоречивого творчества. Мы проследим связь между биографией Ван Гога и эволюцией его стиля, рассмотрим детали знаменитых шедевров и шаг за шагом погрузимся в мир «Звёздной ночи» и неувядающих «Подсолнухов». Эволюция творчества — от Голландии до Франции. Музей Ван Гога — обладатель крупнейшей в мире коллекции творчества художника. Более 200 полотен, 500 рисунков и набросков, около тысячи писем — и мы исследуем ключевые из них! Вам откроется история Ван Гога, которая началась в Голландии и закончилась во Франции. Хронологически выверенная экспозиция позволит рассмотреть каждый из пяти периодов жизни и работы художника: Нидерланды, Париж, Арль, Сен-Реми и Овер-сюр-Уаз. Кроме того, в музее вы встретите работы не менее известных современников Ван Гога. Полотна Гогена, Тулуз-Лотрека, Моне, Мане, Синьяка и Писсаро позволят нам не только проследить развитие стиля Ван Гога, но и сравнить его картины с работами тех, кто вдохновлял его и сам черпал вдохновение из его творчества. Разгадать личность Ван Гога через его полотна. За два часа перед вами предстанет вся жизнь художника — с её взлетами, падениями и состояниями крайности, которые нашли отражение на культовых полотнах. Вы поймете, почему картины Ван Гога так разительно отличаются по настроению и колориту: от темных голландских зарисовок до «симфонии света» — неувядающих Подсолнухов. Мы поговорим о многочисленных автопортретах Ван Гога, о времени, которое он провел в южной Франции, и о том, почему он написал «Цветущие ветки миндаля». А шедевры «Едоки картофеля» и «Спальня», цитаты из писем и звуковые фрагменты лучше любой книги ответят на вопросы о художнике. Желательно приобрести билеты заранее, за 3-5 дней до экскурсии. Сделать это можно на сайте музея.
Экскурсия проходит в среду и субботу в 15:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты (22 евро/взрослый, детям до 18 лет - бесплатно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Музеумплейн 6, 1071 ДЖ Амстердам
Завершение: Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит в среду и субботу в 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Всё очень понравилось,было интересно и познательно!!! Рекомендуем Анну,как Профессионального гида! Благодарим!
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