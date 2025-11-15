Современное искусство в Stedelijk Museum Amsterdam поражает и вдохновляет.
Экскурсия с искусствоведом откроет вам ключевые работы Пикассо, Мондриана, Малевича и других мастеров.
Вы узнаете о направлениях от авангарда до американской волны 1960-х, услышите истории о скандалах и переоценке ценностей. Архитектура музея также не оставит вас равнодушными. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет разобраться в современном искусстве и найти вдохновение
6 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные работы авангардистов
- 🖼 Понимание направлений искусства
- 📚 Интересные истории о художниках
- 🏛 Архитектура музея
- 👨🏫 Профессиональный искусствовед
- 🔍 Возможность задать вопросы
Что можно увидеть
- Stedelijk Museum
Описание экскурсии
Stedelijk Museum в Амстердаме — главный музей современного искусства и дизайна в Нидерландах. И он огромный! Экскурсия с опытным проводником и искусствоведом поможет не растеряться в масштабах и сосредоточиться на самом важном.
- Вы увидите ключевые работы авангардистов и знаковых художников 20 и 21 века: Пикассо, Мондриана, Малевича, Энди Уорхола и многих других
- Разберётесь в основных направлениях современного искусства: от европейского авангарда до американской волны 1960-х и новых форм современности
- Узнаете, как в коллекцию музея попали работы Малевича и других советских художников
- Услышите, как искусство живёт в музее — поговорим о скандалах, нападениях на произведения, судебных разбирательствах и переоценке ценностей
- Мы обсудим как эпоха и контекст влияли на художников и их творчество
- Вы исследуете особенности архитектуры здания и узнаете, почему музей прозвали «ванной»
- Мы сравним произведения, созданные сто лет назад и буквально в прошлом году
В отличие от аудиогида, я отвечу на все ваши вопросы (по-русски!) — а они при встрече с работами современных художников непременно появятся!
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто хотел бы попробовать разобраться в современном искусстве
- Любит дизайн и архитектуру
- Ищет вдохновение — здесь можно не только изучить, но и почувствовать, как искусство меняло мир
Организационные детали
- Билеты в музей не входят в стоимость — €22,5 за чел. По музейной карте вход бесплатный. Билет для гида покупать не нужно
- Рекомендуемый возраст 9+
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле музея Stedelijk Museum Amsterdam
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Амстердаме
Я — большой любитель интересных историй. Училась в Санкт-Петербурге, а сейчас живу и работаю в Амстердаме. По первой специальности я дизайнер, по второй — искусствовед, поэтому особенно увлекаюсь всем, что связано с дизайном, современным искусством и технологиями. Эти темы не оставляют меня равнодушной, и я с удовольствием делюсь своим интересом с другими.
