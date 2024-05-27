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в голландскую глубинку и парк тюльпанов. Абсолютно незабываемые экскурсии!!! Татьяна все подстраивала под наши интересы и пожелания. Красивый тембр голоса и интересные рассказы, отличный маршрут, все во время и по делу! Ну а как она заботилась о нас чтоб мы не промокли под дождем заслуживает особой нашей благодарности! Наша группа от 14 до 50 лет и все в полном восторге. Спрашивайте у нее другие экскурсии! Она помогла нам арендовать лодку-очень увлекательно! Танечка спасибо от нас всех,за замечательно проведенное время!