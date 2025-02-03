Искусство и музеи – экскурсии в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Амстердаме на русском языке, цены от €60, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Понять Ван Гога
30 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в Амстердаме: глубокое погружение в мир Ван Гога
Исследуйте жизнь и творчество Ван Гога в Амстердаме, открывая неизведанные грани его гения
Начало: У входа в музей
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
250 за всё до 10 чел.
Рейксмузеум: золотой век голландского искусства
Пешая
скидка
10%
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рейксмузеум: золотой век голландского искусства
Оценить мастерство малых голландцев и увидеть «Ночной дозор»
Начало: На Музейной площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 192173 за всё до 10 чел.
Музей Ван Гога: входной билет и аудиоэкскурсия
1.5 часа
Билеты
Музей Ван Гога: входной билет и аудиоэкскурсия
Окунуться в мир красок и больше узнать о жизни художника
Начало: В музее Ван Гога
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Герман
    3 февраля 2025
    Рейксмузеум: золотой век голландского искусства
    Интересно, неформально, легко! Анна отличный гид! Уже были на ее экскурсии в музее ван Гога. И вернулись, чтобы сходить в Рейксмузей. Рекомендуем всем!
    Интересно, неформально, легко!Интересно, неформально, легко!
  • А
    Анна
    31 января 2025
    Рейксмузеум: золотой век голландского искусства
    Анна - отличный гид: погружена в тему на 1000%, но ориентируется на уровень подготовки туриста, не перегружая информацией.
  • О
    Олег
    26 декабря 2024
    Понять Ван Гога
    Казалось бы, чего мы не знаем о Ван Гоге? Что- то читали, что-то смотрели, не раз были в галереях и
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    на выставках, где были представлены его картины. И все же экскурсоводу Александре удалось открыть для нас новые подробности и грани творчества художника. Благодарим. Рекомендуем.

  • А
    Алена
    15 октября 2024
    Понять Ван Гога
    Мы с семьёй под впечатлением от экскурсии по музею Ван Гога! Время пролетело незаметно, а это особенно ценно с детьми) Спасибо Александре за интересный рассказ о таком необычном художника!
  • M
    Marija
    5 мая 2024
    Понять Ван Гога
    Prijatnaja beseda, mnogo interesnyx faktov, uvlekatelnyj ekskurs v ziznj xudožnika.Rekomenduju

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Понять Ван Гога
  2. Рейксмузеум: золотой век голландского искусства
  3. Музей Ван Гога: входной билет и аудиоэкскурсия
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Музей Ван Гога
  6. Набережная
  7. Эдам
  8. Рейксмузеум
  9. Каналы Амстердама
  10. Кёкенхоф
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в марте 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 250 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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