читать дальше на выставках, где были представлены его картины. И все же экскурсоводу Александре удалось открыть для нас новые подробности и грани творчества художника. Благодарим. Рекомендуем.

Казалось бы, чего мы не знаем о Ван Гоге? Что- то читали, что-то смотрели, не раз были в галереях и