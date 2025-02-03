2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в Амстердаме: глубокое погружение в мир Ван Гога
Исследуйте жизнь и творчество Ван Гога в Амстердаме, открывая неизведанные грани его гения
Начало: У входа в музей
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€250 за всё до 10 чел.
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рейксмузеум: золотой век голландского искусства
Оценить мастерство малых голландцев и увидеть «Ночной дозор»
Начало: На Музейной площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 192€173 за всё до 10 чел.
1.5 часа
Билеты
Музей Ван Гога: входной билет и аудиоэкскурсия
Окунуться в мир красок и больше узнать о жизни художника
Начало: В музее Ван Гога
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ГГерман3 февраля 2025Интересно, неформально, легко! Анна отличный гид! Уже были на ее экскурсии в музее ван Гога. И вернулись, чтобы сходить в Рейксмузей. Рекомендуем всем!
- ААнна31 января 2025Анна - отличный гид: погружена в тему на 1000%, но ориентируется на уровень подготовки туриста, не перегружая информацией.
- ООлег26 декабря 2024Казалось бы, чего мы не знаем о Ван Гоге? Что- то читали, что-то смотрели, не раз были в галереях и
- ААлена15 октября 2024Мы с семьёй под впечатлением от экскурсии по музею Ван Гога! Время пролетело незаметно, а это особенно ценно с детьми) Спасибо Александре за интересный рассказ о таком необычном художника!
- MMarija5 мая 2024Prijatnaja beseda, mnogo interesnyx faktov, uvlekatelnyj ekskurs v ziznj xudožnika.Rekomenduju
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Искусство и музеи»
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