Совместите приятное с полезным: доберитесь из одной точки в другую, одновременно побывав на обзорной экскурсии.

Описание трансфер Экскурсии и трансфер из Нидерландов Мы встретим вас в аэропорту, на вокзале или у вашей гостиницы и покажем основные достопримечательности этих регионов: • Западное побережье Атлантики и Балтики • Альпы • Горы Ейфель • Долины и замки Луары и Рейна Расскажем и покажем самое интересное и лучшее в следующих городах: Париж • Брюгге • Амстердам • Гаага • Дельфт • Гент • Маастрихт • Ахен • Моншау • Довиль • Антверпен • Бонн • Кёлн • Дюссельдорф • Дуйсбург • Ессен и другие.