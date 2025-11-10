Вас ждёт комфортабельный трансфер с осмотром главных достопримечательностей городов и их историей.
Совместите приятное с полезным: доберитесь из одной точки в другую, одновременно побывав на обзорной экскурсии.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание трансфер
Экскурсии и трансфер из Нидерландов Мы встретим вас в аэропорту, на вокзале или у вашей гостиницы и покажем основные достопримечательности этих регионов:
• Западное побережье Атлантики и Балтики • Альпы • Горы Ейфель • Долины и замки Луары и Рейна Расскажем и покажем самое интересное и лучшее в следующих городах:Париж • Брюгге • Амстердам • Гаага • Дельфт • Гент • Маастрихт • Ахен • Моншау • Довиль • Антверпен • Бонн • Кёлн • Дюссельдорф • Дуйсбург • Ессен и другие.
Ежедневно.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-переводчика
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, вокзал, гостиница
Завершение: Гостиница, аэропорт, вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
