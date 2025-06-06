Anastasia проводит ещё 21 экскурсию

Мои заказы

Йордан - атмосфера старой Голландии

Узнайте о тайнах Йордана - самого необычного района Амстердама, где история и современность переплетаются в уникальной атмосфере
На прогулке по Йордану, самому уютному району Амстердама, вы услышите захватывающие истории о местных жителях и их вкладе в культуру. Откройте для себя тайны амстердамской архитектуры и нидерландского феминизма. Встретьте
читать дальшеуменьшить

удивительные лавочки, галереи и старинные бары.

Прогулка вдоль каналов подарит вам атмосферу средневековой романтики, а визит на фермерский рынок станет ярким дополнением к вашему путешествию. Йордан - это город в городе, который обязательно стоит посетить

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚲 Погружение в атмосферу старой Голландии
  • 🏛 Узнайте о расцвете амстердамской архитектуры
  • 🌿 Прогулка по зелёным улицам и каналам
  • 🎨 Встреча с местными жителями и их традициями
  • 🧀 Посещение лучшего фермерского рынка Амстердама

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Йордана - с апреля по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время район оживает, и вы сможете насладиться зеленью и местными событиями. Октябрь и ноябрь также подойдут для посещения, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. Зимой, с декабря по март, район остаётся привлекательным, но прогулки могут быть менее комфортными из-за дождей и ветра. Однако, даже в это время, Йордан сохраняет своё очарование и атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Йордан - атмосфера старой Голландии
Йордан - атмосфера старой Голландии
Йордан - атмосфера старой Голландии

Что можно увидеть

  • Мышиный домик
  • Цирковой акробат
  • Старые бары

Описание экскурсии

Район, гордящийся своей «особостью»

«Амстердамец не понимает йорданца, чей город имеет собственную карту, ведь это — город в городе». Чтобы разгадать загадку, выбитую на памятной доске, немного поговорим об истории, ведь были моменты, когда Йордан противостоял не только Амстердаму, но и всей стране. Вы узнаете, как на протяжении веков здесь был устроен быт, и как отмечали праздники. Попробуем разобраться, что такое — йорданское чувство юмора. А, может, и разучим пару песен. Вы встретите множество удивительных лавочек и галерей, мышиный домик и циркового акробата. Мы поможем отыскать самый необычный дом в городе — он всегда разный, так что сделать это будет непросто! А возле самых старых баров узнаете, какое отношение к ним имеет похоронная контора. И, конечно, кое-что попробуете — как без этого?:)

Самобытная атмосфера Йордана

Прогулка по району — возможность погрузиться в средневековую романтику Западного Амстердама. Вдоль каналов тянутся улицы, утопающие в зелени; во двориках можно обнаружить предметы из позапрошлого века; а на крылечках по утрам с чашкой кофе и газетой встречают новый день местные жители… Говорят, два йорданца всегда узнают друг друга хоть на другом краю Земли, и всегда встанут друг за друга горой — такие вот удивительные и прекрасные здесь живут люди.

🧀 🥖 А если нам с вами повезет отправиться на экскурсию в субботу, заглянем на лучший фермерский рынок Амстердама. Что-то продегустируете, а что-то придется увезти с собой. Но вот уйти отсюда без покупок у вас точно не получится.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1,5€/чел
  • Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3824 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы
читать дальшеуменьшить

любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
Отдав должное голландскому сыру и пиву, мы захотели увидеть в Амстердаме что-то аутентичное, что не превратилось еще в место паломничества толп туристов. Так мы встретились с нашим гидом Анастасией, которая
читать дальшеуменьшить

показала нам Йордан. Это тихий, очень уютный район города с историей, которую мастерски преподнесла нам Настя. Мы заглянули в хофье- внутренний дворик дома с палисадником, где красочное буйство растений уравновешено отсутствием уличного шума и почти полным безлюдьем. Разглядывали, как произведения искусства, подсвечники и фужеры в магазине, хозяин которого очень творческая персона. В том, как Настя эмоциально и в деталях рассказывала про город, чувствовалось её искреннее и преданное отношение к Амстердаму и его жителям. И, конечно, такой человек не может не поселить в душе желание вернуться в Нидерланды снова.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Амстердама

Похожие экскурсии на «Йордан - атмосфера старой Голландии»

Путешествие по каналам Амстердама
2 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по каналам Амстердама
Насладитесь уникальной атмосферой Амстердама, путешествуя по его знаменитым каналам. Узнайте историю города и его жителей, открывая для себя новые горизонты
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
9 авг в 17:00
от €245 за всё до 10 чел.
Маленькая Голландия: Эдам и Волендам
Пешая
4 часа
75 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маленькая Голландия: Эдам и Волендам
«Кукольные» домики, сельская жизнь, свежайшая селедка и знаменитый сыр
Начало: Amsterdam Central
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
от €250 за всё до 4 чел.
Старый Амстердам и прогулка на кораблике
Пешая
3 часа
20 отзывов
Билеты
Старый Амстердам и прогулка на кораблике
Что скрывают старейшие районы города: китайский, еврейский и Ластаж
Начало: По договоренности
Завтра в 13:30
9 авг в 10:00
от €400 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
Познакомьтесь с уникальным наследием Амстердама и историей еврейского квартала в увлекательной прогулке
Завтра в 15:30
9 авг в 09:00
от €265 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Амстердаме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Амстердаме
от €400 за группу