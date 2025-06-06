Anastasia проводит ещё 21 экскурсию

Лучшее время для посещения Йордана - с апреля по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время район оживает, и вы сможете насладиться зеленью и местными событиями. Октябрь и ноябрь также подойдут для посещения, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. Зимой, с декабря по март, район остаётся привлекательным, но прогулки могут быть менее комфортными из-за дождей и ветра. Однако, даже в это время, Йордан сохраняет своё очарование и атмосферу.

На прогулке по Йордану, самому уютному району Амстердама, вы услышите захватывающие истории о местных жителях и их вкладе в культуру. Откройте для себя тайны амстердамской архитектуры и нидерландского феминизма. Встретьте

Описание экскурсии

Район, гордящийся своей «особостью»

«Амстердамец не понимает йорданца, чей город имеет собственную карту, ведь это — город в городе». Чтобы разгадать загадку, выбитую на памятной доске, немного поговорим об истории, ведь были моменты, когда Йордан противостоял не только Амстердаму, но и всей стране. Вы узнаете, как на протяжении веков здесь был устроен быт, и как отмечали праздники. Попробуем разобраться, что такое — йорданское чувство юмора. А, может, и разучим пару песен. Вы встретите множество удивительных лавочек и галерей, мышиный домик и циркового акробата. Мы поможем отыскать самый необычный дом в городе — он всегда разный, так что сделать это будет непросто! А возле самых старых баров узнаете, какое отношение к ним имеет похоронная контора. И, конечно, кое-что попробуете — как без этого?:)

Самобытная атмосфера Йордана

Прогулка по району — возможность погрузиться в средневековую романтику Западного Амстердама. Вдоль каналов тянутся улицы, утопающие в зелени; во двориках можно обнаружить предметы из позапрошлого века; а на крылечках по утрам с чашкой кофе и газетой встречают новый день местные жители… Говорят, два йорданца всегда узнают друг друга хоть на другом краю Земли, и всегда встанут друг за друга горой — такие вот удивительные и прекрасные здесь живут люди.

🧀 🥖 А если нам с вами повезет отправиться на экскурсию в субботу, заглянем на лучший фермерский рынок Амстердама. Что-то продегустируете, а что-то придется увезти с собой. Но вот уйти отсюда без покупок у вас точно не получится.

Организационные детали