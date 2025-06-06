Anastasia проводит ещё 21 экскурсию

Узнайте о тайнах Йордана - самого необычного района Амстердама, где история и современность переплетаются в уникальной атмосфере
На прогулке по Йордану, самому уютному району Амстердама, вы услышите захватывающие истории о местных жителях и их вкладе в культуру. Откройте для себя тайны амстердамской архитектуры и нидерландского феминизма. Встретьте читать дальшеуменьшить
удивительные лавочки, галереи и старинные бары.
Прогулка вдоль каналов подарит вам атмосферу средневековой романтики, а визит на фермерский рынок станет ярким дополнением к вашему путешествию. Йордан - это город в городе, который обязательно стоит посетить
Лучшее время для посещения Йордана - с апреля по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время район оживает, и вы сможете насладиться зеленью и местными событиями. Октябрь и ноябрь также подойдут для посещения, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. Зимой, с декабря по март, район остаётся привлекательным, но прогулки могут быть менее комфортными из-за дождей и ветра. Однако, даже в это время, Йордан сохраняет своё очарование и атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мышиный домик
Цирковой акробат
Старые бары
Описание экскурсии
Район, гордящийся своей «особостью»
«Амстердамец не понимает йорданца, чей город имеет собственную карту, ведь это — город в городе». Чтобы разгадать загадку, выбитую на памятной доске, немного поговорим об истории, ведь были моменты, когда Йордан противостоял не только Амстердаму, но и всей стране. Вы узнаете, как на протяжении веков здесь был устроен быт, и как отмечали праздники. Попробуем разобраться, что такое — йорданское чувство юмора. А, может, и разучим пару песен. Вы встретите множество удивительных лавочек и галерей, мышиный домик и циркового акробата. Мы поможем отыскать самый необычный дом в городе — он всегда разный, так что сделать это будет непросто! А возле самых старых баров узнаете, какое отношение к ним имеет похоронная контора. И, конечно, кое-что попробуете — как без этого?:)
Самобытная атмосфера Йордана
Прогулка по району — возможность погрузиться в средневековую романтику Западного Амстердама. Вдоль каналов тянутся улицы, утопающие в зелени; во двориках можно обнаружить предметы из позапрошлого века; а на крылечках по утрам с чашкой кофе и газетой встречают новый день местные жители… Говорят, два йорданца всегда узнают друг друга хоть на другом краю Земли, и всегда встанут друг за друга горой — такие вот удивительные и прекрасные здесь живут люди.
🧀 🥖 А если нам с вами повезет отправиться на экскурсию в субботу, заглянем на лучший фермерский рынок Амстердама. Что-то продегустируете, а что-то придется увезти с собой. Но вот уйти отсюда без покупок у вас точно не получится.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1,5€/чел
Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3824 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы читать дальшеуменьшить
любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Отдав должное голландскому сыру и пиву, мы захотели увидеть в Амстердаме что-то аутентичное, что не превратилось еще в место паломничества толп туристов. Так мы встретились с нашим гидом Анастасией, которая читать дальшеуменьшить
показала нам Йордан. Это тихий, очень уютный район города с историей, которую мастерски преподнесла нам Настя. Мы заглянули в хофье- внутренний дворик дома с палисадником, где красочное буйство растений уравновешено отсутствием уличного шума и почти полным безлюдьем. Разглядывали, как произведения искусства, подсвечники и фужеры в магазине, хозяин которого очень творческая персона. В том, как Настя эмоциально и в деталях рассказывала про город, чувствовалось её искреннее и преданное отношение к Амстердаму и его жителям. И, конечно, такой человек не может не поселить в душе желание вернуться в Нидерланды снова.
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