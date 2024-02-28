В Городском музее представлена одна из крупнейших коллекций Европы всех направлений современного искусства с начала 20 до 21 века. Идея экскурсии — последовательно ведя от стиля к стилю, рассказать, как менялось представление о мире и месте искусства в нем. А главная задача — помочь вам почувствовать себя свободно в этой среде, объяснить, как имеет смысл на нее смотреть, и научить самостоятельно расшифровывать замыслы авторов. Вы узнаете, как разные философские идеи и творческие решения Малевича, Кандинского, Шагала, Пикассо и других художников отражали их отношение к проблемам времени. И попробуете осознать, насколько это резонирует с вашим личным восприятием.

Описание

Что вас ожидает

Способы чтения современного искусства

Начнем с классического модернизма и пройдем от начала 20 века до его конца, наблюдая за тем, как менялось видение мира. Поговорим о роли взаимодействия зрителя с арт-объектами современного искусства. О том, как понимать его через ощущения, а как — через серьезную интеллектуальную работу. И о том, что почти всегда диалог с художником начинается за рамками личной зоны комфорта. Вы узнаете, через какие философские концепции и решения художники транслировали проблемы прошлого, настоящего и будущего. И попытаетесь отметить, как сегодня это резонирует с наблюдателем.

Комплексное знакомство с основными течениями

В многообразии и буйной разветвленности направлений и стилей современного искусства легко запутаться. Поэтому мы объемно представим основные идеи, но также будем отталкиваться и от индивидуальной сонастройки с близкими вам течениями. Вы познакомитесь с классическим модернизмом на примере работ Клода Моне, Пьера-Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Василия Кандинского и Пабло Пикассо. Изучите коллекцию Казимира Малевича — крупнейшую за пределами постсоветского пространства. Творения Натальи Гончаровой раскроют принципы раннего абстракционизма. Вы узнаете, в чем особенности творчества Карела Аппеля и представителей движения КОБРА; Пита Мондриана, Геррита Ритвельда и последователей движения Стиль; а также группы «Новый реализм». И, кроме того, встретитесь с лучшими образцами поп-арта, зеро-арта, арте повера и минимализма.

Особенности нашего формата и дополнительные опции

Мы приветствуем дискуссию и критический взгляд на вещи. И предлагаем через искусство попробовать лучше понять окружающий мир. Тем более, что, на наш взгляд, современное искусство и понимать значительно проще, чем то, что мы привыкли считать классикой:). Три главных музея Амстердама — Stedelijk, Rijksmuseum и музей Ван Гога находятся рядом на одной площади. Мы можем расширить программу, продолжив арт-тур в других музеях с перерывами на кофе или ланч. Симпатичное кафе или ресторан с хорошей кухней неподалеку мы, конечно, с радостью посоветуем.

Организационные детали