Музей Стеделейк: «смерть» искусства или истоки современности
Индивидуальная экскурсия в Амстердаме

Познакомиться с основными направлениями современного искусства и научиться его «считывать»

В Городском музее представлена одна из крупнейших коллекций Европы всех направлений современного искусства с начала 20 до 21 века.

Идея экскурсии — последовательно ведя от стиля к стилю, рассказать, как менялось представление о мире и месте искусства в нем.

А главная задача — помочь вам почувствовать себя свободно в этой среде, объяснить, как имеет смысл на нее смотреть, и научить самостоятельно расшифровывать замыслы авторов.

Вы узнаете, как разные философские идеи и творческие решения Малевича, Кандинского, Шагала, Пикассо и других художников отражали их отношение к проблемам времени. И попробуете осознать, насколько это резонирует с вашим личным восприятием.
Музей Стеделейк: «смерть» искусства или истоки современности
Музей Стеделейк: «смерть» искусства или истоки современности
Музей Стеделейк: «смерть» искусства или истоки современности
Ближайшие даты:
28
фев
29
фев
2
мар
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мар
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мар
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даты

Описание

Что вас ожидает

Способы чтения современного искусства

Начнем с классического модернизма и пройдем от начала 20 века до его конца, наблюдая за тем, как менялось видение мира. Поговорим о роли взаимодействия зрителя с арт-объектами современного искусства. О том, как понимать его через ощущения, а как — через серьезную интеллектуальную работу. И о том, что почти всегда диалог с художником начинается за рамками личной зоны комфорта. Вы узнаете, через какие философские концепции и решения художники транслировали проблемы прошлого, настоящего и будущего. И попытаетесь отметить, как сегодня это резонирует с наблюдателем.

Комплексное знакомство с основными течениями

В многообразии и буйной разветвленности направлений и стилей современного искусства легко запутаться. Поэтому мы объемно представим основные идеи, но также будем отталкиваться и от индивидуальной сонастройки с близкими вам течениями. Вы познакомитесь с классическим модернизмом на примере работ Клода Моне, Пьера-Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Василия Кандинского и Пабло Пикассо. Изучите коллекцию Казимира Малевича — крупнейшую за пределами постсоветского пространства. Творения Натальи Гончаровой раскроют принципы раннего абстракционизма. Вы узнаете, в чем особенности творчества Карела Аппеля и представителей движения КОБРА; Пита Мондриана, Геррита Ритвельда и последователей движения Стиль; а также группы «Новый реализм». И, кроме того, встретитесь с лучшими образцами поп-арта, зеро-арта, арте повера и минимализма.

Особенности нашего формата и дополнительные опции

Мы приветствуем дискуссию и критический взгляд на вещи. И предлагаем через искусство попробовать лучше понять окружающий мир. Тем более, что, на наш взгляд, современное искусство и понимать значительно проще, чем то, что мы привыкли считать классикой:). Три главных музея Амстердама — Stedelijk, Rijksmuseum и музей Ван Гога находятся рядом на одной площади. Мы можем расширить программу, продолжив арт-тур в других музеях с перерывами на кофе или ланч. Симпатичное кафе или ресторан с хорошей кухней неподалеку мы, конечно, с радостью посоветуем.

Организационные детали

  • Вашим гидом будет искусствовед, выпускник лондонского Christie’s и Sotheby’s Institute of Art
  • Билеты в музей желательно приобрести заранее. Вы можете сделать это на сайте музея.
  • Во время тура будем много ходить. Если это не очень удобно для вас, мы предлагаем взять складные стульчики в музее. Гид побеспокоится об этом, если вы предупредите нас заранее.
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1,5€/чел

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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