Познакомиться с основными направлениями современного искусства и научиться его «считывать»
Идея экскурсии — последовательно ведя от стиля к стилю, рассказать, как менялось представление о мире и месте искусства в нем.
А главная задача — помочь вам почувствовать себя свободно в этой среде, объяснить, как имеет смысл на нее смотреть, и научить самостоятельно расшифровывать замыслы авторов.
Вы узнаете, как разные философские идеи и творческие решения Малевича, Кандинского, Шагала, Пикассо и других художников отражали их отношение к проблемам времени. И попробуете осознать, насколько это резонирует с вашим личным восприятием.
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Описание
Что вас ожидает
Способы чтения современного искусства
Начнем с классического модернизма и пройдем от начала 20 века до его конца, наблюдая за тем, как менялось видение мира. Поговорим о роли взаимодействия зрителя с арт-объектами современного искусства. О том, как понимать его через ощущения, а как — через серьезную интеллектуальную работу. И о том, что почти всегда диалог с художником начинается за рамками личной зоны комфорта. Вы узнаете, через какие философские концепции и решения художники транслировали проблемы прошлого, настоящего и будущего. И попытаетесь отметить, как сегодня это резонирует с наблюдателем.
Комплексное знакомство с основными течениями
В многообразии и буйной разветвленности направлений и стилей современного искусства легко запутаться. Поэтому мы объемно представим основные идеи, но также будем отталкиваться и от индивидуальной сонастройки с близкими вам течениями. Вы познакомитесь с классическим модернизмом на примере работ Клода Моне, Пьера-Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Василия Кандинского и Пабло Пикассо. Изучите коллекцию Казимира Малевича — крупнейшую за пределами постсоветского пространства. Творения Натальи Гончаровой раскроют принципы раннего абстракционизма. Вы узнаете, в чем особенности творчества Карела Аппеля и представителей движения КОБРА; Пита Мондриана, Геррита Ритвельда и последователей движения Стиль; а также группы «Новый реализм». И, кроме того, встретитесь с лучшими образцами поп-арта, зеро-арта, арте повера и минимализма.
Особенности нашего формата и дополнительные опции
Мы приветствуем дискуссию и критический взгляд на вещи. И предлагаем через искусство попробовать лучше понять окружающий мир. Тем более, что, на наш взгляд, современное искусство и понимать значительно проще, чем то, что мы привыкли считать классикой:). Три главных музея Амстердама — Stedelijk, Rijksmuseum и музей Ван Гога находятся рядом на одной площади. Мы можем расширить программу, продолжив арт-тур в других музеях с перерывами на кофе или ланч. Симпатичное кафе или ресторан с хорошей кухней неподалеку мы, конечно, с радостью посоветуем.
Организационные детали
- Вашим гидом будет искусствовед, выпускник лондонского Christie’s и Sotheby’s Institute of Art
- Билеты в музей желательно приобрести заранее. Вы можете сделать это на сайте музея.
- Во время тура будем много ходить. Если это не очень удобно для вас, мы предлагаем взять складные стульчики в музее. Гид побеспокоится об этом, если вы предупредите нас заранее.
- В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1,5€/чел
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.