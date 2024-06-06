Ночные прогулки и экскурсии Амстердама

Найдено 22 экскурсии в категории «Ночные» в Амстердаме на русском языке, цены от €65, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Харлем для своих: путешествие по скрытым жемчужинам Амстердама
Погрузитесь в атмосферу Харлема, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждет встреча с историей, культурой и неповторимым колоритом
Начало: В Харлеме по договорённости
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от 260 за всё до 10 чел.
Уютные пабы Амстердама
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
31 отзыв
Уютные пабы Амстердама: эксклюзивная дегустация пива
Исследуйте лучшие пабы Амстердама и насладитесь вкусом настоящего голландского и бельгийского пива
Начало: Около Amsterdam Central station
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 160 за всё до 5 чел.
«Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
«Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
Чувствуете этот едва уловимый аромат на улицах Амстердама? Запретный плод в городе-карнавале доступен практически на каждом шагу
Начало: На площади Рембрандта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
160 за всё до 4 чел.
Амстердам - первое знакомство
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
253 отзыва
Амстердам - первое знакомство: история, культура, дегустации
Приглашаем на увлекательную прогулку по Амстердаму, где вы познакомитесь с его историей, увидите знаковые места и отведаете местные деликатесы
Начало: На площади Дам (Dam Square) или Центральный вокзал
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 181154 за всё до 6 чел.
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
157 отзывов
Амстердам для своих: путешествие по скрытым жемчужинам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 260 за всё до 10 чел.
Только с воды, с Амстердамом на «ты»
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Только с воды, с Амстердамом на «ты»
Водная прогулка по каналам Амстердама на капитанском шлюпе с комфортом и увлекательными рассказами
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
257 за всё до 6 чел.
По Амстердаму играючи: прогулка-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
2 отзыва
По Амстердаму играючи: прогулка-квест
Почувствовать себя исследователем, самостоятельно открывая достопримечательности города
Начало: На вокзале в Амстердаме
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
200 за всё до 10 чел.
Беговая прогулка по Амстердаму
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Уникальная беговая экскурсия по живописному Амстердаму
Присоединяйтесь к утренней или вечерней пробежке по Амстердаму, чтобы увидеть город под новым углом и почувствовать себя настоящим амстердамцем
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 100 за всё до 2 чел.
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Узнайте тайны голландских кварталов, старинные легенды и познакомьтесь с жизнью Нидерландов прошлых столетий. Ожидают парусники, мельницы и каналы
Начало: по договоренности
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
от 520 за всё до 12 чел.
Дружеская велопрогулка по Амстердаму
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Дружеская велопрогулка по атмосферным местам Амстердама
Забудьте о туристических автобусах и прокатитесь по Амстердаму на велосипеде, ощутив дух свободы и приключений
Начало: На Центральном вокзале
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Злачный Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Злачный Амстердам: история, культура и ночная жизнь
Погрузитесь в атмосферу самого знаменитого района Амстердама, где история и современность переплетаются
Начало: Красный Квартал
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:30
250 за всё до 6 чел.
Вечерний Амстердам
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Эксклюзивный тур Вечерний Амстердам: каналы, легенды и кафе
Окунитесь в вечернюю атмосферу Амстердама: освещенные каналы, живописные улочки и уютные кафе ждут вас
Начало: Мост Damrak. Damrak Bridge
Завтра в 19:00
10 июня в 20:00
172129 за всё до 4 чел.
Нетуристический Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Нетуристический Амстердам: тайные уголки и исторические места
Погрузитесь в атмосферу настоящего Амстердама, посетив его скрытые жемчужины и исторические места вдали от туристических троп
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
98 за человека
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
Голландские мужчины XVI и XVII веков в произведениях музея
Начало: Место встречи - внутри музея в атриуме у входа в м...
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 за всё до 10 чел.
История, легенды и мифы Старого Амстердама
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
История, легенды и мифы Старого Амстердама: уникальное путешествие
Познакомьтесь с удивительным миром Старого Амстердама: от королей до художников, от секретных двориков до исторических зданий
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 260 за всё до 10 чел.
Кофешоп-тур в Амстердаме
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Кофешоп-тур в Амстердаме
Открыть «запретные» грани города и попробовать пирожки с секретом на познавательной прогулке
Начало: в Leidseplein
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
145124 за всё до 4 чел.
Альтернативный Амстердам
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Альтернативный Амстердам: Подлинная культура и тайны города
Загляните в самое сердце Амстердама с экскурсией, которая покажет город под совершенно новым углом
Начало: Площадь Dam
Завтра в 10:00
10 июня в 19:00
145124 за всё до 4 чел.
Красные фонари
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Увлекательная экскурсия по району Красные фонари в Амстердаме
Всемирно известный квартал и его развлечения на любой вкус
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
65 за человека
Квартал красных фонарей после захода солнца
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Квартал красных фонарей после захода солнца
Обойти район свободных нравов и расширить своё представление о нём
Начало: главный вход церкви святого Николая
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
10090 за всё до 4 чел.
Легенды и мифы города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
Легенды и мифы города
Самые захватывающие истории и секретные места Амстердама на неформальной прогулке
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
130 за человека
Альтернативный Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Альтернативный Амстердам
Начало: Главная площадь города Dam, около стелы
Завтра в 12:00
10 июня в 19:30
183 за всё до 6 чел.
Амстердам по обе стороны витрин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Амстердам по обе стороны витрин
Познакомиться с культурой города через винтажные магазины и галереи современного дизайна
Начало: Центральный район Амстердама
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    6 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Отличное погружение в атмосферу города, прогулки по живописным каналам и историческим улицам оставили незабываемые впечатления. Евгений был знающим и дружелюбным, рассказав множество увлекательных фактов. Настоятельно рекомендую!
  • О
    Олег
    4 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Очень благодарен Евгению за экскурсию, для первых дней пребывания самое то. С одной стороны, после рассказов гида начинаешь по-другому воспринимать
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    город, с другой стороны, Евгений помогает рекомендациями, что еще можно посетить, к примеру, какие интересные места есть рядом с отелем. Гид очень увлекательно рассказывает про город, от самого начала до сегодняшнего дня, видно, что он сам очень интересуется этим, рассказывал о новых книгах, которые сейчас читает про известных людей города. После экскурсию очень захотелось в следующий раз взять отдельную экскурсию на велосипедах, чтобы совсем по другому прочувствовать город. Отдельно отмечу, что если нужно, Евгений сделает отличные фотографии)

  • D
    David
    4 июня 2024
    «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
    мы все были очень довольны. Спасибо Ганне.
  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Интересная экскурсия, приятный марштрут, гид, предоставляющий информацию по любому запросу. Все, что надо для того, чтобы хорошо провести время в Амстердаме.
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
    Мы путешественники со стажем. В Амстердаме первый раз. Честно сказать не ожидали настолько насыщенной и душевной экскурсии! Ганя очень приятная
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    девушка ❤️, интересный собеседник и знающий гид) Мы не хотели ее отпускать. Она расскажем Вам абсолютно все о городе, о местных жителях и жизни в целом в Амстердаме.

    Мы путешественники со стажем. В Амстердаме первый раз. Честно сказать не ожидали настолько насыщенной и душевнойМы путешественники со стажем. В Амстердаме первый раз. Честно сказать не ожидали настолько насыщенной и душевнойМы путешественники со стажем. В Амстердаме первый раз. Честно сказать не ожидали настолько насыщенной и душевной
  • Л
    Леонид
    28 апреля 2024
    «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
    Очень интересная вышла экскурсия! Мы с супругой взяли более расширенный вариант и провели с Ганей целых 5 часов. Было не только познавательно, но и очень душевно. Всем рекомендую! 10 из 10!
  • Л
    Лариса
    28 марта 2024
    Дружеская велопрогулка по Амстердаму
    Замечательная Зара! Прекрасный легкий формат, когда гид умеет обратить внимание на интереснейшие детали, которые ты просто пройдешь мимо и не задумаешься, а там целая история скрыта!! Очень довольны экскурсией! Прекрасный гид!
  • E
    Ekaterina
    28 марта 2024
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Отличная экскурсия! 👍 Экскурсию проводил Сергей, отдельное спасибо за маршруты, все очень интересно и познавательно!
  • А
    Анастасия
    7 октября 2023
    Дружеская велопрогулка по Амстердаму
    Прилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию и через час мы уже
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    встретились. Кому хочется интересную, дружескую экскурсию с крутыми, популярными локациями, попробовать местное пиво, побыть в атмосфере, в которой живую жители Амстердама, ощутить атмосферу непринуждённости - рекомендую. Лайк 👍🏻 Зара, спасибо за экскурсию, рекомендации по местной кухне и фотографии 😊

    Прилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию иПрилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию иПрилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию и
  • Е
    Елена
    14 июля 2023
    Вечерний Амстердам
    Отличная экскурсия с Сергеем, как будто встреча старых друзей- весело, непринужденно, интересно да еще и познавательно. На экскурсии было три
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    поколения одной семьи - бабушка, дочь и внук, сами понимаете разное восприятие каждым из нас специфики Амстердама))) наш гид очень тонко, очень толерантно ко всем провел эту экскурсию. Спасибо Сергею за это))) очень всё прошло здорово, на одном дыхании! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
  2. Уютные пабы Амстердама
  3. «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
  4. Амстердам - первое знакомство
  5. Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
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Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 22 экскурсии на 2024 год по теме «Ночные», 639 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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