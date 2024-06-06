🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Харлем для своих: путешествие по скрытым жемчужинам Амстердама Погрузитесь в атмосферу Харлема, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждет встреча с историей, культурой и неповторимым колоритом Начало: В Харлеме по договорённости от € 260 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 31 отзыв Уютные пабы Амстердама: эксклюзивная дегустация пива Исследуйте лучшие пабы Амстердама и насладитесь вкусом настоящего голландского и бельгийского пива Начало: Около Amsterdam Central station от € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города Чувствуете этот едва уловимый аромат на улицах Амстердама? Запретный плод в городе-карнавале доступен практически на каждом шагу Начало: На площади Рембрандта € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2 часа 253 отзыва Амстердам - первое знакомство: история, культура, дегустации Приглашаем на увлекательную прогулку по Амстердаму, где вы познакомитесь с его историей, увидите знаковые места и отведаете местные деликатесы Начало: На площади Дам (Dam Square) или Центральный вокзал от 181 € 154 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 157 отзывов Амстердам для своих: путешествие по скрытым жемчужинам города Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида Начало: По договоренности от € 260 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1 час 13 отзывов Только с воды, с Амстердамом на «ты» Водная прогулка по каналам Амстердама на капитанском шлюпе с комфортом и увлекательными рассказами € 257 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 2 отзыва По Амстердаму играючи: прогулка-квест Почувствовать себя исследователем, самостоятельно открывая достопримечательности города Начало: На вокзале в Амстердаме € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 2 отзыва Уникальная беговая экскурсия по живописному Амстердаму Присоединяйтесь к утренней или вечерней пробежке по Амстердаму, чтобы увидеть город под новым углом и почувствовать себя настоящим амстердамцем от € 100 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен Узнайте тайны голландских кварталов, старинные легенды и познакомьтесь с жизнью Нидерландов прошлых столетий. Ожидают парусники, мельницы и каналы Начало: по договоренности от € 520 за всё до 12 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Дружеская велопрогулка по атмосферным местам Амстердама Забудьте о туристических автобусах и прокатитесь по Амстердаму на велосипеде, ощутив дух свободы и приключений Начало: На Центральном вокзале € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Злачный Амстердам: история, культура и ночная жизнь Погрузитесь в атмосферу самого знаменитого района Амстердама, где история и современность переплетаются Начало: Красный Квартал € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Эксклюзивный тур Вечерний Амстердам: каналы, легенды и кафе Окунитесь в вечернюю атмосферу Амстердама: освещенные каналы, живописные улочки и уютные кафе ждут вас Начало: Мост Damrak. Damrak Bridge 172 € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Нетуристический Амстердам: тайные уголки и исторические места Погрузитесь в атмосферу настоящего Амстердама, посетив его скрытые жемчужины и исторические места вдали от туристических троп € 98 за человека

Индивидуальная 1.5 часа 4 отзыва Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин Голландские мужчины XVI и XVII веков в произведениях музея Начало: Место встречи - внутри музея в атриуме у входа в м... € 120 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов История, легенды и мифы Старого Амстердама: уникальное путешествие Познакомьтесь с удивительным миром Старого Амстердама: от королей до художников, от секретных двориков до исторических зданий Начало: По договоренности от € 260 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 14% скидка Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Кофешоп-тур в Амстердаме Открыть «запретные» грани города и попробовать пирожки с секретом на познавательной прогулке Начало: в Leidseplein 145 € 124 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 14% скидка Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Альтернативный Амстердам: Подлинная культура и тайны города Загляните в самое сердце Амстердама с экскурсией, которая покажет город под совершенно новым углом Начало: Площадь Dam 145 € 124 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Увлекательная экскурсия по району Красные фонари в Амстердаме Всемирно известный квартал и его развлечения на любой вкус € 65 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Квартал красных фонарей после захода солнца Обойти район свободных нравов и расширить своё представление о нём Начало: главный вход церкви святого Николая 100 € 90 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 38 отзывов Легенды и мифы города Самые захватывающие истории и секретные места Амстердама на неформальной прогулке € 130 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Альтернативный Амстердам Начало: Главная площадь города Dam, около стелы € 183 за всё до 6 чел.