Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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Амстердам — велосипедная столица Европы

Почувствовать себя местным жителем на увлекательной велопрогулке по живописным уголкам города

Сергей
Сергей – Гид из Амстердама
Велосипеды давно стали для нидерландцев неотъемлемой частью жизни.

Они ездят на них с ранних лет до глубокой старости.

Вы прокатитесь вдоль прекрасных каналов и реки Амстел, заглянете в скрытые дворики, купите по пути селедку в одном из рыбных лотков и раскроете голландскую столицу изнутри!
Задать вопросОбычно отвечает за 33 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚲На велосипеде
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 152€107 за экскурсиюскидка30%

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Амстердам — велосипедная столица Европы
Амстердам — велосипедная столица Европы

Что вас ожидает

Амстердам глазами местных
Велопрогулка начнется на центральной площади Дам. Насладившись ее старинной архитектурой, вы отправитесь кататься вдоль каналов. Рассмотрите Западную и Северную церкви и узнаете, какую роль они сыграли в истории 📖 города. Зайдете в скрытые дворики, куда обычно не доходят туристы, и доедете до Западных островов, где царит атмосфера спокойствия и умиротворения.

Тайные уголки и занимательные истории
На фоне кораблей XVIII века я расскажу о великом морском прошлом Амстердама. Кроме того, покажу одну из лучших смотровых площадок города в районе музея Немо и старинную мельницу, где сейчас располагается прекрасная пивоварня. А еще вы попробуете знаменитую голландскую селедку и узнаете о местной жизни: как нидерландцы проводят свободное время, каковы отличительные черты их национального характера и почему они любят велосипеды больше машин.

Организационные детали

  • Аренда велосипедов не включена в стоимость: 10-15 евро на человека + залог на каждый велосипед (документ или кредитная карта)
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или мой коллега
Начало и место завершения
🚩 на площади Дам
Амстердам — велосипедная столица Европы
Амстердам — велосипедная столица Европы
Амстердам — велосипедная столица Европы
Амстердам — велосипедная столица Европы
Амстердам — велосипедная столица Европы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Всем привет! Меня зовут Сергей, по образованию я политолог. В Амстердаме живу уже несколько лет и очень его люблю. Мои экскурсии больше похожи на дружеские прогулки с местным жителем, без скучных фактов и сухих цифр. Амстердам для меня — особенный, не перестающий удивлять, город. Неоднозначный и прекрасный, он влюбляет в себя безгранично. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями!
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Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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