Сергей проводит ещё 2 экскурсии

Индивидуальная велосипедная экскурсия по Амстердаму - это уникальная возможность увидеть город глазами его жителей.Прокатитесь по живописным каналам, исследуйте исторические районы и насладитесь архитектурой старинных церквей.Ваш личный гид откроет вам скрытые

дворики, недоступные для обычных туристов, и расскажет захватывающие истории о морском прошлом города. Вас ждет визит на одну из лучших смотровых площадок Амстердама, а также посещение старинной мельницы, превращенной в пивоварню. Попробуйте настоящую голландскую селедку и узнайте о традициях и образе жизни местных жителей. Экскурсия предоставит вам полное погружение в уникальную атмосферу велосипедной столицы Европы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для велопрогулок по Амстердаму - июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, а дни длинные и солнечные. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться поездкой, хотя иногда возможны дожди. Зимой, с ноября по март, прогулки возможны, но стоит учитывать прохладную погоду и короткие световые дни.

Сейчас август — это идеальное время.