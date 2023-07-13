Сергей проводит ещё 2 экскурсии

дворики, недоступные для обычных туристов, и расскажет захватывающие истории о морском прошлом города.
Вас ждет визит на одну из лучших смотровых площадок Амстердама, а также посещение старинной мельницы, превращенной в пивоварню. Попробуйте настоящую голландскую селедку и узнайте о традициях и образе жизни местных жителей. Экскурсия предоставит вам полное погружение в уникальную атмосферу велосипедной столицы Европы
🚴♂️ Уникальная велопрогулка по живописным каналам
🏰 Исследование скрытых двориков и исторических мест
🏞️ Посещение спокойных Западных островов
🌊 Рассказ о морском прошлом Амстердама
🏭 Визит старинной мельницы и пивоварни
🍴 Дегустация знаменитой голландской селедки
🤝 Возможность узнать местную жизнь и культуру
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для велопрогулок по Амстердаму - июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, а дни длинные и солнечные. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться поездкой, хотя иногда возможны дожди. Зимой, с ноября по март, прогулки возможны, но стоит учитывать прохладную погоду и короткие световые дни.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Центральная площадь Дам
Западная церковь
Северная церковь
Западные острова
Музей Немо
Старинная мельница
Описание экскурсии
Амстердам глазами местных
Велопрогулка начнется на центральной площади Дам. Насладившись ее старинной архитектурой, вы отправитесь кататься вдоль каналов. Рассмотрите Западную и Северную церкви и узнаете, какую роль они сыграли в истории города. Зайдете в скрытые дворики, куда обычно не доходят туристы, и доедете до Западных островов, где царит атмосфера спокойствия и умиротворения.
Тайные уголки и занимательные истории
На фоне кораблей XVIII века я расскажу о великом морском прошлом Амстердама. Кроме того, покажу одну из лучших смотровых площадок города в районе музея Немо и старинную мельницу, где сейчас располагается прекрасная пивоварня. А еще вы попробуете знаменитую голландскую селедку и узнаете о местной жизни: как нидерландцы проводят свободное время, каковы отличительные черты их национального характера и почему они любят велосипеды больше машин.
Организационные детали
Аренда велосипедов не включена в стоимость: 20-25 евро на человека + залог на каждый велосипед (документ или кредитная карта)
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Экскурсию для вас проведу я или мой коллега
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Дам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 726 туристов
Всем привет! Меня зовут Сергей, по образованию я политолог. В Амстердаме живу уже несколько лет и очень его люблю. Мои экскурсии больше похожи на дружеские прогулки с местным жителем, без читать дальшеуменьшить
скучных фактов и сухих цифр. Амстердам для меня — особенный, не перестающий удивлять, город. Неоднозначный и прекрасный, он влюбляет в себя безгранично. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Экскурсия стала для мня большим удивлением, то как гиду удалось настолько быстро, понятно и за столь короткое время создать у меня ощущение что я действительно жила и живу в этом читать дальшеуменьшить
городе. Отдельным бонусом была простота, с которой гиду удавалось не выезжая из центра Амстердама, сделав буквально два поворота всегда привозить меня в целые кварталы свободные от туристов, где можно было увидеть только частную и поистине милую жизнь обитателей этого чудесного города. Они конечно очаровашки - голландцы, высокие вежливые люди с юмором и открытым сердцем. Очень хочу приехать сюда еще.
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V
Vladimir
Очень интересная экскурсия по Амстердаму, даже не думал, на сколько этот город разнообразный и милый. Особенно понравился район насыпных островов.
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