Сергей проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Амстердам глазами местных

Велопрогулка начнется на центральной площади Дам. Насладившись ее старинной архитектурой, вы отправитесь кататься вдоль каналов. Рассмотрите Западную и Северную церкви и узнаете, какую роль они сыграли в истории 📖 города. Зайдете в скрытые дворики, куда обычно не доходят туристы, и доедете до Западных островов, где царит атмосфера спокойствия и умиротворения.

Тайные уголки и занимательные истории

На фоне кораблей XVIII века я расскажу о великом морском прошлом Амстердама. Кроме того, покажу одну из лучших смотровых площадок города в районе музея Немо и старинную мельницу, где сейчас располагается прекрасная пивоварня. А еще вы попробуете знаменитую голландскую селедку и узнаете о местной жизни: как нидерландцы проводят свободное время, каковы отличительные черты их национального характера и почему они любят велосипеды больше машин.

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