Сергей проводит ещё 2 экскурсии

Амстердам глазами местных Велопрогулка начнется на центральной площади Дам. Насладившись ее старинной архитектурой, вы отправитесь кататься вдоль каналов. Рассмотрите Западную и Северную церкви и узнаете, какую роль они сыграли в истории 📖 города. Зайдете в скрытые дворики, куда обычно не доходят туристы, и доедете до Западных островов, где царит атмосфера спокойствия и умиротворения.
Тайные уголки и занимательные истории На фоне кораблей XVIII века я расскажу о великом морском прошлом Амстердама. Кроме того, покажу одну из лучших смотровых площадок города в районе музея Немо и старинную мельницу, где сейчас располагается прекрасная пивоварня. А еще вы попробуете знаменитую голландскую селедку и узнаете о местной жизни: как нидерландцы проводят свободное время, каковы отличительные черты их национального характера и почему они любят велосипеды больше машин.
Организационные детали
Аренда велосипедов не включена в стоимость: 10-15 евро на человека + залог на каждый велосипед (документ или кредитная карта)
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Экскурсию для вас проведу я или мой коллега
Начало и место завершения
🚩 на площади Дам
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет! Меня зовут Сергей, по образованию я политолог. В Амстердаме живу уже несколько лет и очень его люблю. Мои экскурсии больше похожи на дружеские прогулки с местным жителем, без скучных фактов и сухих цифр. Амстердам для меня — особенный, не перестающий удивлять, город. Неоднозначный и прекрасный, он влюбляет в себя безгранично. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями!