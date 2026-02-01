Тур по Нидерландам и Бельгии с комфортом: погружение в историю, культуру и гастрономию 9 городов
Отправиться в круиз на лодке, насладиться архитектурными шедеврами и увидеть полотна Рубенса
Начало: Амстердам, точное место - по договорённости, 15:00...
23 мая в 15:00
13 июн в 15:00
€3950 за человека
Контрасты Амстердама, Роттердама и Гааги в индивидуальном туре на авто премиум-класса
Совершить круиз по каналам, окунуться во времена монархов и увидеть знаменитые кубические дома
Начало: Амстердам, 10:00 (возможно любое время встречи по ...
17 фев в 10:00
20 фев в 10:00
€2090 за всё до 3 чел.
Комфорт-тур в Нидерланды: искусство, традиции, гастрономия, водные прогулки
Изучить Амстердам и ещё 4 города, попробовать селёдку и вафли, увидеть мельницы и расписать плитку
Начало: Отель в Амстердаме, заселение после 15:00
21 мар в 15:00
4 апр в 15:00
€2550 за человека
Индивидуальный тур по городам Нидерландов на Porsche Cayenne с водной прогулкой в Амстердаме
Посетить Гаагу, Волендам и Делф, побывать в этнодеревне и прокатиться по каналам столицы
Начало: Амстердам, 10:00 (возможна корректировка по догово...
17 фев в 10:00
20 фев в 10:00
€2090 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «С детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Амстердаме
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
- Тур по Нидерландам и Бельгии с комфортом: погружение в историю, культуру и гастрономию 9 городов;
- Контрасты Амстердама, Роттердама и Гааги в индивидуальном туре на авто премиум-класса;
- Комфорт-тур в Нидерланды: искусство, традиции, гастрономия, водные прогулки;
- Индивидуальный тур по городам Нидерландов на Porsche Cayenne с водной прогулкой в Амстердаме.
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Амстердаме в феврале 2026
Сейчас в Амстердаме в категории "С детьми" можно забронировать 4 тура от 2090 до 3950.
Туры на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 4 тура на 2026 год по теме «С детьми», цены от €2090. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель