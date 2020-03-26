О коронавирусе в Нидерландах на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Нидерландах на сегодня по данным 29 марта 2020: 10866 заражено, 771 умер, 6 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Нидерландах, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Нидерландах на сегодня по данным 29 марта 2020: 10866 заражено, 771 умер, 6 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Нидерландах, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Нидерландах за всё время 10 866 +1047 за 29 марта 2020 Выздоровели 6 Умерли 771 +131 Летальность 7.1% В критическом состоянии 914

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 684 633 человек на земле. При этом в Нидерландах находится 1.59% (10 866 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 914 из них в критическом состоянии, 771 умерло, 6 выздоровело, а всего инфицированных осталось 10 089 человек. Самого первого зараженного человека в Нидерландах выявили 26 февраля 2020 года

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Нидерландах

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Нидерландах

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Нидерланд по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 108661047 771131 1.3% 6 ▲ 10089+916 28 мар 2020 98191172 64093 1.01% 6 ▲ 9173+1079 27 мар 2020 86471179 547112 1.38% 6 ▲ 8094+1067 26 мар 2020 74681030 43578 1.11% 62 ▲ 7027+950 25 мар 2020 6438858 35780 1.32% 41 ▲ 6077+777 24 мар 2020 5580816 27763 1.19% 31 ▲ 5300+752 23 мар 2020 4764547 21434 0.75% 2 ▲ 4548+513 22 мар 2020 4217577 18043 1.07% 2 ▲ 4035+534 21 мар 2020 3640637 13730 0.86% 2 ▲ 3501+607 20 мар 2020 3003536 10730 1.04% 2 ▲ 2894+506 19 мар 2020 2467409 7719 0.8% 2 ▲ 2388+390 18 мар 2020 2058347 5815 0.75% 2 ▲ 1998+332 17 мар 2020 1711295 4319 1.14% 2 ▲ 1666+276 16 мар 2020 1416278 244 0.29% 2 ▲ 1390+274 15 мар 2020 1138176 208 0.72% 2 ▲ 1116+168 14 мар 2020 962156 122 0.21% 22 ▲ 948+152 13 мар 2020 806303 105 0.63% 0 ▲ 796+298 11 мар 2020 503121 51 0.2% 0 ▲ 498+120 10 мар 2020 38261 41 0.26% 0 ▲ 378+60 9 мар 2020 32156 3 — 0 ▲ 318+56 8 мар 2020 26577 32 0.76% 0 ▲ 262+75 7 мар 2020 18860 1 — 0 ▲ 187+60 6 мар 2020 12846 11 0.79% 0 ▲ 127+45 5 мар 2020 8244 0 — 0 ▲ 82+44 4 мар 2020 3814 0 — 0 ▲ 38+14 3 мар 2020 246 0 — 0 ▲ 24+6 2 мар 2020 188 0 — 0 ▲ 18+8 1 мар 2020 104 0 — 0 ▲ 10+4 29 фев 2020 65 0 — 0 ▲ 6+5 27 фев 2020 11 0 — 0 ▲ 1+1 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

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