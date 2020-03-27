О коронавирусе в Бельгии на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бельгии на сегодня 29 марта 2020: 10836 заражено, 431 умер, 1359 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Бельгии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бельгии на сегодня 29 марта 2020: 10836 заражено, 431 умер, 1359 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Бельгии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Бельгии за всё время 10 836 +1702 за 29 марта 2020 Выздоровели 1359 +296 Умерли 431 +78 Летальность 4% В критическом состоянии 867

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 683 694 человек на земле. При этом в Бельгии находится 1.58% (10 836 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 867 из них в критическом состоянии, 431 умерло, 1359 выздоровело, а всего инфицированных осталось 9046 человек. Самого первого зараженного человека в Бельгии выявили 3 февраля 2020

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Бельгии

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Бельгии

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Бельгии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 108361702 43178 0.86% 1359296 ▲ 9046+1328 28 мар 2020 91341850 35364 0.83% 1063205 ▲ 7718+1581 27 мар 2020 72841049 28969 1.12% 858183 ▲ 6137+797 26 мар 2020 62351298 22042 0.79% 675128 ▲ 5340+1128 25 мар 2020 4937668 17856 1.33% 54786 ▲ 4212+526 24 мар 2020 4269526 12234 0.92% 461198 ▲ 3686+294 23 мар 2020 3743342 8813 0.38% 263 ▲ 3392+329 22 мар 2020 3401586 758 0.26% 263 ▲ 3063+578 21 мар 2020 2815558 6730 1.21% 263262 ▲ 2485+266 20 мар 2020 2257462 3716 0.72% 1 ▲ 2219+446 19 мар 2020 1795309 217 0.4% 31 ▲ 1743+302 18 мар 2020 1486243 144 0.28% 3130 ▲ 1441+209 17 мар 2020 1243185 105 0.41% 1 ▲ 1232+180 16 мар 2020 1058172 51 0.1% 1 ▲ 1052+171 15 мар 2020 886197 4 — 1 ▲ 881+197 14 мар 2020 689130 41 0.15% 1 ▲ 684+129 13 мар 2020 559245 3 — 1 ▲ 555+245 11 мар 2020 31447 33 0.97% 1 ▲ 310+44 10 мар 2020 26728 0 — 1 ▲ 266+28 9 мар 2020 23939 0 — 1 ▲ 238+39 8 мар 2020 20031 0 — 1 ▲ 199+31 7 мар 2020 16960 0 — 1 ▲ 168+60 6 мар 2020 10959 0 — 1 ▲ 108+59 5 мар 2020 5027 0 — 1 ▲ 49+27 4 мар 2020 2310 0 — 1 ▲ 22+10 3 мар 2020 135 0 — 1 ▲ 12+5 2 мар 2020 86 0 — 1 ▲ 7+6 1 мар 2020 21 0 — 1 ▲ 1+1 17 фев 2020 1 0 — 11 ▼ 0-1 4 фев 2020 11 0 — 0 ▲ 1+1 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

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