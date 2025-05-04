Индивидуальная
до 8 чел.
Чарующий Делфт
Самое интересное из истории одного из старейших городов Нидерландов
26 мая в 10:00
27 мая в 10:00
€294 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Делфт и девушка с жемчужной сережкой
Неповторимая атмосфера старины, истории о «золотом» веке и прогулка по Вермееровским местам
19 мая в 11:00
20 мая в 11:00
€251 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Делфт: шкатулка с секретом
Заглянуть в самые волшебные местечки города
Начало: У вокзала Делфта
Завтра в 14:00
16 мая в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 мая 2025Чудесная и очень приятная прогулка! Елена интересно рассказывала о городе, об особенностях архитектуры, об исторических фактах. Мы остались очень довольны!
- ННаталья18 апреля 2025Экскурсию провела для нас Юлия. Остались очень довольны и благодарны. Полное погружение в атмосферу города,с учётом всех интересов и пожеланий. За бережное
- ТТатьяна26 февраля 2025Спасибо Елене! Экскурсия по Дафту получилась очень душевная,интересная и не смотря на дождь,теплая и уютная.
- ААлла11 мая 2024Елена нас очаровала. Она и прекрасный рассказчик, влюблённый в страну, и очень обаятельный человек. Делфт и сам по себе невероятно
Ответы на вопросы от путешественников по Делфт в категории «Можно с детьми»
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