Семейные развлекательные экскурсии Делфт

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Делфт на русском языке, цены от €251. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Чарующий Делфт
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Чарующий Делфт
Самое интересное из истории одного из старейших городов Нидерландов
26 мая в 10:00
27 мая в 10:00
€294 за всё до 8 чел.
Делфт и девушка с жемчужной сережкой
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Делфт и девушка с жемчужной сережкой
Неповторимая атмосфера старины, истории о «золотом» веке и прогулка по Вермееровским местам
19 мая в 11:00
20 мая в 11:00
€251 за всё до 10 чел.
Делфт: шкатулка с секретом
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Делфт: шкатулка с секретом
Заглянуть в самые волшебные местечки города
Начало: У вокзала Делфта
Завтра в 14:00
16 мая в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 мая 2025
    Чарующий Делфт
    Чудесная и очень приятная прогулка! Елена интересно рассказывала о городе, об особенностях архитектуры, об исторических фактах. Мы остались очень довольны!
  • Н
    Наталья
    18 апреля 2025
    Делфт и девушка с жемчужной сережкой
    Экскурсию провела для нас Юлия. Остались очень довольны и благодарны. Полное погружение в атмосферу города,с учётом всех интересов и пожеланий. За бережное
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    и внимательное отношение к путешественникам отдельный плюс и ещё раз спасибо. Тяжело делать подарки пожилым людям, но стараниями Юлии всё удалось. Информация как о городе, так и о его знаменитых жителях настолько интересна и позновательна, что ещё долгое время не отпускает и порождает потребность к более глубокому и детальному изучению. Экскурсия будет интересна для людей любого возраста.

  • Т
    Татьяна
    26 февраля 2025
    Чарующий Делфт
    Спасибо Елене! Экскурсия по Дафту получилась очень душевная,интересная и не смотря на дождь,теплая и уютная.
    Спасибо Елене!Спасибо Елене!Спасибо Елене!Спасибо Елене!
  • А
    Алла
    11 мая 2024
    Чарующий Делфт
    Елена нас очаровала. Она и прекрасный рассказчик, влюблённый в страну, и очень обаятельный человек. Делфт и сам по себе невероятно
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    живописный, харизматичный город, а благодаря Елене он ещё и ожил для нас. С лёгким сердцем рекомендую Елену всем, кого дороги заведут в Голландию. Она прекрасно чувствует людей и понимает запросы. Умный, знающий, интеллигентный и при этом лёгкий человек.

Ответы на вопросы от путешественников по Делфт в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Делфт в мае 2025
Сейчас в Делфт в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 251 до 294. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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