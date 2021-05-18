Полезная информация о Делфт

Что нужно знать о Делфт: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 5 экскурсий
Местное время в Делфт
22:5613
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇱 Нидерланды
Название городаДелфт
По-английскиDelft
Население города95 060 чел.
Часовой поясEurope/Amsterdam
Средняя высота1 м. от уровня моря

Где находится Делфт на карте

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