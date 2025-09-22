Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Гааге на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 5 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам Индивидуальная экскурсия по парку Мадюродам - увлекательное путешествие по миниатюрной Голландии для всей семьи €125 за всё до 10 чел. 1.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс Прогулка по Гааге с посещением музея Маурицхейс, где вы увидите шедевры голландских мастеров. Включает рассказ о художниках и их творениях €180 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Архитектурное путешествие по Гааге: индивидуальная экскурсия Индивидуальная экскурсия по Гааге откроет вам секреты её архитектуры. Узнайте, как город контрастов стал таким уникальным и неповторимым Начало: На центральном вокзале Гааги (Den Haag Centraal) €400 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Гааги

