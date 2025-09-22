Индивидуальная
до 10 чел.
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
Индивидуальная экскурсия по парку Мадюродам - увлекательное путешествие по миниатюрной Голландии для всей семьи
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс
Прогулка по Гааге с посещением музея Маурицхейс, где вы увидите шедевры голландских мастеров. Включает рассказ о художниках и их творениях
Завтра в 11:00
26 сен в 11:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурное путешествие по Гааге: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Гааге откроет вам секреты её архитектуры. Узнайте, как город контрастов стал таким уникальным и неповторимым
Начало: На центральном вокзале Гааги (Den Haag Centraal)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€400 за всё до 5 чел.
