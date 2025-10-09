Индивидуальная
до 8 чел.
Королевская Гаага: Индивидуальная экскурсия
Узнайте о Гааге, где заседает парламент и живёт королевская семья. Откройте для себя уникальные места и истории города
Начало: 2511 CS Den Haag, Plien
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
€280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
Достопримечательности старого города и истории, которые они хранят
11 окт в 10:00
12 окт в 10:00
от €285 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
Индивидуальная экскурсия по парку Мадюродам - увлекательное путешествие по миниатюрной Голландии для всей семьи
Завтра в 13:30
20 окт в 11:30
€125 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гааге в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гааге
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Гааге в октябре 2025
Сейчас в Гааге в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 285. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Гааге (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 31 ⭐ отзыв, цены от €125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь