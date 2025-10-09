Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Гааге на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 19 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Королевская Гаага: Индивидуальная экскурсия Узнайте о Гааге, где заседает парламент и живёт королевская семья. Откройте для себя уникальные места и истории города Начало: 2511 CS Den Haag, Plien €280 за всё до 8 чел. Пешая 3 часа 7 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия Достопримечательности старого города и истории, которые они хранят от €285 за всё до 8 чел. Пешая 2 часа 5 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам Индивидуальная экскурсия по парку Мадюродам - увлекательное путешествие по миниатюрной Голландии для всей семьи €125 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Гааги

