1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
Достопримечательности старого города и истории, которые они хранят
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €267 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Королевская Гаага
История и «визитные карточки» города на обзорной экскурсии
Начало: 2511 CS Den Haag, Plien
Завтра в 11:00
10 июня в 11:30
€230 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс
Удивительные истории из жизни художников и их творений
14 июня в 11:00
17 июня в 13:00
€125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
Экскурсия в парк миниатюр самых знаменитых голландских достопримечательностей для детей и взрослых
14 июня в 11:30
17 июня в 11:30
€125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по королевской Гааге
Начало: Plein Den Haag
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гаага. За кулисами королевского города
Начало: Обсуждается индивидуально
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Прелесть провинции. Сказочные домики, сырные дырочки, корабли и селедка
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Два королевских города за один день Гаага и Делфт
Начало: Stationsplein 50, 2515 BW Den Haag
Расписание: 10.00-18.00 каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€375 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Два города за один день: Гаага и Роттердам
Начало: Plein Den Haag
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€340 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandras22 мая 2024Прекрасно провели время. Многое увидели. Громко, четко, ясно, интересно.
- ННаталья10 мая 2024Добрый вечер. Опыт экскурсий-10 Провели один день в Гааге с Татьяной. Красивый город и много интересного показала нам наш Гид. Смогли понять устройство голландской системы правления Амстердам - Гаага. Экскурсию рекомендую.
- ААндрей15 марта 2024Прекрасный старый очень богатый город, с чудесным сплетением старой и новой архитектуры. Елена прекрасна в роли гида - любит и знает
- ТТатьяна21 ноября 2023Отличная экскурсия, содержательная. Много информации. Приятный человек, учитывает интересы, идет на встречу пожеланиям. Мы довольны и всем рекомендуем
- OOlga23 октября 2023Если вы любите искусство и хотите окунуться глубже в голландскую живопись, Вам в Маурицхейс! Галерея стоит посещения по многим причинам, начиная
- DD2 октября 2023Было замечательно.
- OOlga26 марта 2023Очень понравилась экскурсия: Елена гибко меняла программу в зависимости от погоды, так что успели и культурно, и гастрономически просветиться. Очень насыщенно и интересно. Рекомендую!
- ЕЕлена27 июня 2022Елена, большое спасибо вам за экскурсию! Очень интересно, познавательно и доступно! Узнали много нового и не забили голову лишними цифрами)))
- ООльга7 июня 2022У нас был гид Елена. Нам все очень понравилось. Материал был адаптирован и для ребенка, и для взрослого. В ходе
- ННАталья29 января 2020Интересно, познавательно! Елена приятный собеседник. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Гааге в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Гааге в июне 2024
Сейчас в Гааге в категории "Индивидуальные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 125 до 375. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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