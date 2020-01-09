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Каких только эпитетов нет в описании великолепной Гааги! И, конечно, Рыцарского зала, Парламента и рассказов о королевской семье нам избежать читать дальше уменьшить не удастся. Но ведь в любом театре самое интересное — заглянуть за кулисы.



В каком доме жила Мата Хари? Откуда в городе улица имени человека, которого и вовсе не существовало? Почему здесь засыпали большую часть каналов? Кто такая дама из Крупа, от одного упоминания которой у местных жителей начинается приступ безудержного смеха? Непременно узнаем.



И, конечно, раскроем множество тайн и расплетем не одну паутину интриг — на то ведь мы и оказались в сердце самого настоящего королевства. Город свободы и права. Город за дюнами. Город с королевской историей.Каких только эпитетов нет в описании великолепной Гааги! И, конечно, Рыцарского зала, Парламента и рассказов о королевской семье нам избежать 5 1 оценка

SNURK.TRAVEL Ваш гид в Гааге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €400 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 🇷🇺 🇬🇧 3 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Гаага — город, где вершится политика, живёт королевская семья и бережно хранятся многовековые традиции. Во время прогулки вы узнаете, как небольшой охотничий домик посреди леса превратился в политическую столицу Нидерландов и один из главных центров международного права. Мы пройдём по историческим улицам и окажемся рядом с Бинненхофом (Binnenhof) — старинным правительственным комплексом, где заседает парламент и работает премьер-министр страны. Вы увидите рабочую резиденцию короля, узнаете историю королевских дворцов, династии Оранских и неожиданную связь нидерландской монархии с домом Романовых. По пути заглянем во дворец барона, где сегодня можно выпить кофе с десертом, а заодно услышать необычные истории о его знаменитых посетителях. Мы также увидим интерьер отеля, в котором провела последние дни великая русская балерина Анна Павлова, и поговорим о её судьбе. На прогулке встретятся элегантные дома в стиле ар-нуво, художественные галереи, антикварные магазины и уютные улицы с необычными названиями зданий. Вы узнаете, почему горожане называют некоторые дома «Бальное платье» или «Корона», и попробуете найти автографы архитекторов на старинных фасадах. Мы прогуляемся по тенистой аллее с вековыми липами, где любили встречаться интеллектуалы XIX века, поговорим о первых теннисных кортах, старинных играх и необычных городских традициях. По желанию можно посетить Королевскую галерею Маурицхёйс (Mauritshuis), где хранится знаменитая «голландская Джоконда», или Музей истории Гааги (Haags Historisch Museum), экспозиция которого хранит весьма неожиданные исторические артефакты. Во время экскурсии вы узнаете, где предпочитают обедать парламентарии, попробуете знаменитую голландскую сельдь, познакомитесь с местной гастрономией и заглянете в культовый торговый центр Гаагский блеф (Haagsche Bluf), где современная архитектура гармонично сочетается с атмосферой старого европейского города.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Бинненхоф (Binnenhof)

Правительственный квартал

Рабочую резиденцию короля

Королевские дворцы

Отель, где жила Анна Павлова

Дома в стиле ар-нуво

Художественные галереи

Антикварные лавки

Тенистую историческую аллею с вековыми липами

Торговый центр Гаагский блеф (Haagsche Bluf)

По желанию - Королевскую галерею Маурицхёйс (Mauritshuis)

По желанию - Музей истории Гааги (Haags Historisch Museum) Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы

Входные билеты в музеи

Каждый дополнительный час работы гида: 40 € Место начала и завершения? Обсуждается индивидуально Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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