Гуляя по уютным улочкам, мы увидим, как рос город 🏙️ от охотничьего домика среди богатого дичью леса до политической столицы ⭐️ Королевства, святая святых старейшей демократии мира и центра международных правовых органов. Узнаем, а может, и увидим как работает правительство, в какой башне премьер-министр подписывает бумаги и утверждает решения, в какое окно глазеет на прохожих. Познакомимся с рабочей резиденцией нынешнего короля и, при отсутствии насморка, почувствуем запах с королевских конюшен. Узнаем историю 📖 и тайны королевских дворцов. Увидим последствия династического брака Романовых и Оранских.

Выпьем ароматного кофе с воздушными пирожными во дворце барона, где впервые появились мужчины-жиголо, и посмотрим интерьер отеля, где жила и умерла великая Анна Павлова. Заглянем в художественные ателье, галереи и антикварные лавки на самых статусных улицах города.

Запрокинув голову, будем разглядывать фронтоны домов в стиле Ар-Нуво и попробуем отыскать на них автографы архитекторов. Дом «Бальное платье», «Корона», музей 🖼 «Сахарный дворец» — затейливых названий, любовно и иронически данных горожанами здесь предостаточно.

Пройдемся, шурша под ногами ракушками с морского дна, по теннистой аллее с вековыми липами и представим себя интеллектуалами 19го века, которые собирались непременно в этом месте и даже увидим памятник себе любимым. Увимим, где находился первый теннисный корт, где играли в мали — игру, предвестницу крикета и гольфа, а где десятилетиями встречались фиалателисты.

При желании посетим королевский музей и увидим голландскую Джоконду или заглянем в музей истории города, чтоб увидеть мумифицированные язык и палец братьев де Витт. Поедим селёдку (ну, а как же без нее!) вместе с парламентариями. А блюда и многочисленные сорта пива «Низких Земель» — в ресторане для экспертов этого напитка.

Потратим денег на шопинге в культовом центре «Гаагский блеф», где окунемся в атмосферу средиземноморской идиллии. А свои 5 копеек в историю и дизайн города вы действительно можете вставить, пожертвовав их в копилку сапожника, который украшает брусчатку, по которой ежедневно ходят сотни туристов, монетами разных стран мира.