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Гаага. За кулисами королевского города

5
2 отзыва
SNURK
SNURK – Гид из Гааги
Город 🏙️ свободы и права.

Город за дюнами.

Город с королевской историей 📖.

Каких только эпитетов нет в описании великолепной Гааги! И, конечно, Рыцарского зала, Парламента и рассказок о королевской семье нам избежать не удастся.

Но ведь в любом театре самое интересное — заглянуть за кулисы.

В каком доме жила Мата Хари? Откуда в городе улица имени человека, которого и вовсе не существовало? Почему здесь засыпали бОльшую часть каналов? Кто такая дама из Крупа, от одного упоминания которой у местных жителей начинается приступ безудержного смеха? Непременно узнаем.

И, конечно, раскроем множество тайн и расплетем не одну паутину интриг — на то ведь мы и оказались в сердце самого настоящего королевства.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €182 за экскурсию

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Гаага. За кулисами королевского города
Гаага. За кулисами королевского города

Что вы увидите

  • Дом «Бальное платье»
  • Дом «Корона»
  • музей «Сахарный дворец»
  • центр «Гаагский блеф»
  • Рыцарский зал
  • Парламент
  • Резиденция короля
Гуляя по уютным улочкам, мы увидим, как рос город 🏙️ от охотничьего домика среди богатого дичью леса до политической столицы ⭐️ Королевства, святая святых старейшей демократии мира и центра международных правовых органов. Узнаем, а может, и увидим как работает правительство, в какой башне премьер-министр подписывает бумаги и утверждает решения, в какое окно глазеет на прохожих. Познакомимся с рабочей резиденцией нынешнего короля и, при отсутствии насморка, почувствуем запах с королевских конюшен. Узнаем историю 📖 и тайны королевских дворцов. Увидим последствия династического брака Романовых и Оранских.
Выпьем ароматного кофе с воздушными пирожными во дворце барона, где впервые появились мужчины-жиголо, и посмотрим интерьер отеля, где жила и умерла великая Анна Павлова. Заглянем в художественные ателье, галереи и антикварные лавки на самых статусных улицах города.
Запрокинув голову, будем разглядывать фронтоны домов в стиле Ар-Нуво и попробуем отыскать на них автографы архитекторов. Дом «Бальное платье», «Корона», музей 🖼 «Сахарный дворец» — затейливых названий, любовно и иронически данных горожанами здесь предостаточно.
Пройдемся, шурша под ногами ракушками с морского дна, по теннистой аллее с вековыми липами и представим себя интеллектуалами 19го века, которые собирались непременно в этом месте и даже увидим памятник себе любимым. Увимим, где находился первый теннисный корт, где играли в мали — игру, предвестницу крикета и гольфа, а где десятилетиями встречались фиалателисты.
При желании посетим королевский музей и увидим голландскую Джоконду или заглянем в музей истории города, чтоб увидеть мумифицированные язык и палец братьев де Витт. Поедим селёдку (ну, а как же без нее!) вместе с парламентариями. А блюда и многочисленные сорта пива «Низких Земель» — в ресторане для экспертов этого напитка.
Потратим денег на шопинге в культовом центре «Гаагский блеф», где окунемся в атмосферу средиземноморской идиллии. А свои 5 копеек в историю и дизайн города вы действительно можете вставить, пожертвовав их в копилку сапожника, который украшает брусчатку, по которой ежедневно ходят сотни туристов, монетами разных стран мира.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • каждый дополнительный час работы гида - 40 €
  • билеты в музеи
Начало и место завершения
🚩 Обсуждается индивидуально
Гаага. За кулисами королевского города
Гаага. За кулисами королевского города
Гаага. За кулисами королевского города
Гаага. За кулисами королевского города

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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SNURK
SNURK
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