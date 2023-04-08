Гаага — столица мираГаагу смело можно назвать политической столицей Нидерландов. Именно в старинном готическом комплексе Бинненхоф заседает парламент страны, а также находится резиденция королевской семьи!

Она является мировым дипломатическим и юридическим центром, а берег Северного моря Схевенинген всегда был любимым местом отдыха многих жителей Европы. Всё это и больше мы с Вами увидим, услышим и попробуем в рамках нашей экскурсии.

Мы изучим историю страны и города, выясним, почему именно в Гааге построили Дом Мира, а также кто, когда и как его строил. Узнаем, когда бывает в своей резиденции король и где он на самом деле живет. На пути нас также ждут вкусные остановки с дегустацией фермерского сыра и настоящей девственной сельди матиас. Дополнительная информация • Доступна велоэкскурсия, что даст нам возможность прокатиться также вдоль берега Северного моря, изучить музей скульптур и увидеть «спальные» районы королевского города.

Можно совместить с посещением Делфта, Гауды и Роттердама.