Гаага — политическая столица Нидерландов.
Резиденция королевской семьи, Дом Мира — вы сможете увидеть все локации города, свидетельствующие о его мировой значимости, пройдя увлекательный трехчасовой маршрут в компании гида. Помимо изучения города вы также сможете познакомиться с местной кухней, отведав национальные блюда.
Резиденция королевской семьи, Дом Мира — вы сможете увидеть все локации города, свидетельствующие о его мировой значимости, пройдя увлекательный трехчасовой маршрут в компании гида. Помимо изучения города вы также сможете познакомиться с местной кухней, отведав национальные блюда.
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Что вас ожидает:
- Центральную часть Гааги
- Рабочую резиденцию короля
- Сенат
- Дом Мира и музеи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Гаага — столица мираГаагу смело можно назвать политической столицей Нидерландов. Именно в старинном готическом комплексе Бинненхоф заседает парламент страны, а также находится резиденция королевской семьи!
Она является мировым дипломатическим и юридическим центром, а берег Северного моря Схевенинген всегда был любимым местом отдыха многих жителей Европы. Всё это и больше мы с Вами увидим, услышим и попробуем в рамках нашей экскурсии.
Мы изучим историю страны и города, выясним, почему именно в Гааге построили Дом Мира, а также кто, когда и как его строил. Узнаем, когда бывает в своей резиденции король и где он на самом деле живет. На пути нас также ждут вкусные остановки с дегустацией фермерского сыра и настоящей девственной сельди матиас. Дополнительная информация • Доступна велоэкскурсия, что даст нам возможность прокатиться также вдоль берега Северного моря, изучить музей скульптур и увидеть «спальные» районы королевского города.
Можно совместить с посещением Делфта, Гауды и Роттердама.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трехчасовая экскурсия по Гааге
- Дегустация фермерского сыра
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы (сувениры, билеты в музеи)
- Место начала и завершения?
- Plein Den Haag
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Экскурсию можно посетить с детьми, можно брать с собой животных.
- Программа подходит для групп.
- Маршрут адаптирован для колясок
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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