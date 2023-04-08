Экскурсия по королевской Гааге

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Гаага — политическая столица Нидерландов.

Резиденция королевской семьи, Дом Мира — вы сможете увидеть все локации города, свидетельствующие о его мировой значимости, пройдя увлекательный трехчасовой маршрут в компании гида. Помимо изучения города вы также сможете познакомиться с местной кухней, отведав национальные блюда.
Экскурсия по королевской Гааге
Экскурсия по королевской Гааге
Экскурсия по королевской Гааге
Экскурсия по королевской Гааге
Экскурсия по королевской Гааге
Экскурсия по королевской Гааге
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Что вас ожидает:

  • Центральную часть Гааги
  • Рабочую резиденцию короля
  • Сенат
  • Дом Мира и музеи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Гаага — столица мираГаагу смело можно назвать политической столицей Нидерландов. Именно в старинном готическом комплексе Бинненхоф заседает парламент страны, а также находится резиденция королевской семьи!
Она является мировым дипломатическим и юридическим центром, а берег Северного моря Схевенинген всегда был любимым местом отдыха многих жителей Европы. Всё это и больше мы с Вами увидим, услышим и попробуем в рамках нашей экскурсии.
Мы изучим историю страны и города, выясним, почему именно в Гааге построили Дом Мира, а также кто, когда и как его строил. Узнаем, когда бывает в своей резиденции король и где он на самом деле живет. На пути нас также ждут вкусные остановки с дегустацией фермерского сыра и настоящей девственной сельди матиас. Дополнительная информация • Доступна велоэкскурсия, что даст нам возможность прокатиться также вдоль берега Северного моря, изучить музей скульптур и увидеть «спальные» районы королевского города.
Можно совместить с посещением Делфта, Гауды и Роттердама.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трехчасовая экскурсия по Гааге
  • Дегустация фермерского сыра
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры, билеты в музеи)
Место начала и завершения?
Plein Den Haag
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Экскурсию можно посетить с детьми, можно брать с собой животных.
  • Программа подходит для групп.
  • Маршрут адаптирован для колясок
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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