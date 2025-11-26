Мои заказы

Экскурсия по дворцовому комплексу Бинненхоф

Проследить путь Гааги от средневековых истоков до центра мировой политики
Гаага — не только город судов и парламента, но и место, где в старинных стенах чувствуется дыхание времени.

Я проведу вас от строгих фасадов Дворца мира к уютным дворам Бинненхофа, где когда-то стоял охотничий замок.

Вы почувствуете ритм города: политический центр Европы, в котором сохранилась тишина пруда, старинная архитектура и особая голландская гармония.
Описание экскурсии

  • Дворец мира. Архитектурная жемчужина Гааги, построенная в начале 20 века. Сегодня здесь заседает Международный суд ООН и другие важные организации. Величественные фасады в неоготическом стиле, окружённые ухоженным парком, делают дворец одним из самых фотографируемых зданий мира.
  • Бинненхоф. Исторический комплекс у пруда Хофвийвер — резиденция парламента Нидерландов и символ политической жизни страны. Здесь, на месте средневекового охотничьего замка, зародилась Гаага. Узкие дворики и древние стены хранят атмосферу старого города и приглашают к прогулке.

О чём поговорим на экскурсии

  • Рождение Гааги у стен охотничьего замка.
  • Архитектура и символика Дворца мира.
  • Бинненхоф как политический и исторический центр Нидерландов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
  • Возможно участие с детьми старше 4 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€60
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около центрального вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — Организатор в Гааге
Провёл экскурсии для 29 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!

Входит в следующие категории Гааги

