Гаага — не только город судов и парламента, но и место, где в старинных стенах чувствуется дыхание времени.
Я проведу вас от строгих фасадов Дворца мира к уютным дворам Бинненхофа, где когда-то стоял охотничий замок.
Вы почувствуете ритм города: политический центр Европы, в котором сохранилась тишина пруда, старинная архитектура и особая голландская гармония.
Я проведу вас от строгих фасадов Дворца мира к уютным дворам Бинненхофа, где когда-то стоял охотничий замок.
Вы почувствуете ритм города: политический центр Европы, в котором сохранилась тишина пруда, старинная архитектура и особая голландская гармония.
Описание экскурсии
- Дворец мира. Архитектурная жемчужина Гааги, построенная в начале 20 века. Сегодня здесь заседает Международный суд ООН и другие важные организации. Величественные фасады в неоготическом стиле, окружённые ухоженным парком, делают дворец одним из самых фотографируемых зданий мира.
- Бинненхоф. Исторический комплекс у пруда Хофвийвер — резиденция парламента Нидерландов и символ политической жизни страны. Здесь, на месте средневекового охотничьего замка, зародилась Гаага. Узкие дворики и древние стены хранят атмосферу старого города и приглашают к прогулке.
О чём поговорим на экскурсии
- Рождение Гааги у стен охотничьего замка.
- Архитектура и символика Дворца мира.
- Бинненхоф как политический и исторический центр Нидерландов.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
- Возможно участие с детьми старше 4 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около центрального вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — Организатор в Гааге
Провёл экскурсии для 29 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!
Входит в следующие категории Гааги
Похожие экскурсии из Гааги
Индивидуальная
до 8 чел.
Королевская Гаага: Индивидуальная экскурсия
Узнайте о Гааге, где заседает парламент и живёт королевская семья. Откройте для себя уникальные места и истории города
Начало: 2511 CS Den Haag, Plien
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:30
€280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
Достопримечательности старого города и истории, которые они хранят
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от €285 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
Индивидуальная экскурсия по парку Мадюродам - увлекательное путешествие по миниатюрной Голландии для всей семьи
Завтра в 11:30
28 ноя в 11:30
€125 за всё до 10 чел.