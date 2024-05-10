Увидеть самое главное в Гааге

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Гааге на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Королевская Гаага
Пешая
16 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Королевская Гаага
История и «визитные карточки» города на обзорной экскурсии
Начало: 2511 CS Den Haag, Plien
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
230 за всё до 8 чел.
Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс
3 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс
Прогулка по Гааге с посещением музея Маурицхейс, где вы увидите шедевры голландских мастеров. Включает рассказ о художниках и их творениях
26 авг в 13:00
27 авг в 11:00
125 за всё до 10 чел.
Архитектурное путешествие по Гааге
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурное путешествие по Гааге
Увидеть основные достопримечательности и узнать историю королевского города
1 сен в 10:00
3 сен в 10:00
300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Королевская Гаага
    Добрый вечер. Опыт экскурсий-10 Провели один день в Гааге с Татьяной. Красивый город и много интересного показала нам наш Гид. Смогли понять устройство голландской системы правления Амстердам - Гаага. Экскурсию рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    21 ноября 2023
    Королевская Гаага
    Отличная экскурсия, содержательная. Много информации. Приятный человек, учитывает интересы, идет на встречу пожеланиям. Мы довольны и всем рекомендуем
  • O
    Olga
    23 октября 2023
    Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс
    Если вы любите искусство и хотите окунуться глубже в голландскую живопись, Вам в Маурицхейс! Галерея стоит посещения по многим причинам, начиная
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    с интерьера самого дворца и заканчивая визитной карточкой Гааги «Девушкой с жемчужной сережкой». Мне очень понравилась экскурсия, которую для меня провела Елена. Успели поговорить про первого владельца дворца, про историю и особенности голландской живописи, про быт и нравы тех времен, когда создавались шедевры этой галереи. Елена обращала внимание на интересные детали, на которые я сама и не обратила бы внимания. Экскурсия получилась живой и насыщенной, при этом не утомительной. С удовольствием продолжу знакомство и с Еленой, и с коллекцией Маурицхейс- осталось очень большое желание вернуться и копнуть ещё глубже.

  • D
    D
    2 октября 2023
    Королевская Гаага
    Было замечательно.
  • О
    Ольга
    7 июня 2022
    Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс
    У нас был гид Елена. Нам все очень понравилось. Материал был адаптирован и для ребенка, и для взрослого. В ходе
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    экскурсии гид очень быстро подстраивалась и отвечала на вопросы. В общем, время пролетело незаметно. Жкскурсия очень насыщенная. Я рада, что наконец смогла посетить этот музей с экскурсоводом. Совсем другие впечатления. Большое спасибо!!!

    У нас был гид Елена. Нам все очень понравилось. Материал был адаптирован и для ребенка, иУ нас был гид Елена. Нам все очень понравилось. Материал был адаптирован и для ребенка, и
  • Л
    Леонид
    23 сентября 2019
    Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс
    Все было замечательно, удалось увидеть все основные шедевры музея и услышать интересные профессиональные комментарии по каждой из работ. Огромным плюсом
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    музея является то, что он небольшой, при этом в нем представлено действительно первоклассное собрание выдающихся полотен старых Мастеров, на просмотр которых непрофессионалу без перегрузки по впечатлениям вполне достаточно 1,5 - 2 часов в сопровождении гида. Отличная экскурсия с прекрасным гидом, очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Гааге в категории «Самое главное»

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Сколько стоит экскурсия по Гааге в августе 2024
Сейчас в Гааге в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 300. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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