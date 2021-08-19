Побалуйте себя ценителем искусства в Маурицхейс, где хранятся лучшие произведения голландской живописи Золотого века. Исследуйте одно из самых знаковых зданий Гааги, расположенное рядом с парламентом. Выгляните из окна, чтобы увидеть пруд.

Откройте для себя компактную, но всемирно известную коллекцию художественного музея. Посмотрите более 200 шедевров, таких как «Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера, «Урок анатомии доктора Николая Тулпа» Рембрандта, «Щегол» Фабрициуса и «Бык» Поттера в постоянной экспозиции.

Оцените богатое разнообразие коллекции, в которой представлены жанровые картины Яна Стена, пейзажи Якоба ван Рейсдала, натюрморты Адриана Корте и портреты Рубенса.

Полюбуйтесь историческим, но уютным интерьером памятника 17-го века с его шелковыми настенными покрытиями, сверкающими люстрами и монументальными расписными потолками.

Оставайтесь столько, сколько хотите, и посещайте музей в удобном для вас темпе. Разрешите около 1,5 часов, что является средней продолжительностью посещения. Посетите ресторан и кофейню, купите сувениры или посетите временную выставку.

Текущая выставка Facelifts & Make-overs рассказывает историю картин, которые обрабатывались в Маурицхейс за последние 25 лет.

Что делать, если картина повреждена древоточцем? Почему что-то было добавлено к картине Франса Хальса без видимой причины? И с какой дилеммой встает консерватор, если на снимке внезапно появляется лишняя фигура?

Узнайте все о том, как сделать видимыми нижние слои картин (иногда обнаруживая под ними совершенно другую композицию) и о развитии «кракелюра» (этих мелких трещин в краске старых картин).

Узнайте, как «дендрохронология» (метод датировки древесины путем изучения годичных колец в стволах деревьев) может использоваться для определения возраста панели.