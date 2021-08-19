Гаага: входной билет в Маурицхейс

Посетите Маурицхейс, расположенный в самом центре Гааги в красивом здании XVII века

4.8
222 отзыва
Входной билет
Посетите Маурицхейс, расположенный в самом центре Гааги в красивом здании XVII века.

Оцените лучшие голландские и фламандские картины Золотого века Голландии.
Гаага: входной билет в Маурицхейс
Гаага: входной билет в Маурицхейс
Гаага: входной билет в Маурицхейс
Гаага: входной билет в Маурицхейс
Гаага: входной билет в Маурицхейс
Гаага: входной билет в Маурицхейс

Что вы увидите 🤩

  • Бинненхоф
  • Королевская галерея Маурицхёйс
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь голландскими и фламандскими картинами Золотого века
  2. Оцените такие шедевры, как «Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера и «Урок анатомии доктора Тульпа» Рембрандта
  3. Воспользуйтесь бесплатным мультимедийным приложением Mauritshuis
  4. Насладитесь красивой архитектурой городского дворца XVII века
Побалуйте себя ценителем искусства в Маурицхейс, где хранятся лучшие произведения голландской живописи Золотого века. Исследуйте одно из самых знаковых зданий Гааги, расположенное рядом с парламентом. Выгляните из окна, чтобы увидеть пруд.
Откройте для себя компактную, но всемирно известную коллекцию художественного музея. Посмотрите более 200 шедевров, таких как «Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера, «Урок анатомии доктора Николая Тулпа» Рембрандта, «Щегол» Фабрициуса и «Бык» Поттера в постоянной экспозиции.
Оцените богатое разнообразие коллекции, в которой представлены жанровые картины Яна Стена, пейзажи Якоба ван Рейсдала, натюрморты Адриана Корте и портреты Рубенса.
Полюбуйтесь историческим, но уютным интерьером памятника 17-го века с его шелковыми настенными покрытиями, сверкающими люстрами и монументальными расписными потолками.
Оставайтесь столько, сколько хотите, и посещайте музей в удобном для вас темпе. Разрешите около 1,5 часов, что является средней продолжительностью посещения. Посетите ресторан и кофейню, купите сувениры или посетите временную выставку.
Текущая выставка Facelifts & Make-overs рассказывает историю картин, которые обрабатывались в Маурицхейс за последние 25 лет.
Что делать, если картина повреждена древоточцем? Почему что-то было добавлено к картине Франса Хальса без видимой причины? И с какой дилеммой встает консерватор, если на снимке внезапно появляется лишняя фигура?
Узнайте все о том, как сделать видимыми нижние слои картин (иногда обнаруживая под ними совершенно другую композицию) и о развитии «кракелюра» (этих мелких трещин в краске старых картин).
Узнайте, как «дендрохронология» (метод датировки древесины путем изучения годичных колец в стволах деревьев) может использоваться для определения возраста панели.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Плата за вход в Маурицхейс
  • Бесплатный Wi-Fi
  • Бесплатное мультимедийное приложение
  • Вход на любые временные выставки
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Аудиогид по музею
  • Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Не допускаются
  • Палки для селфи
  • Фотографирование со вспышкой
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • В рамках текущих мер по профилактике вируса COVID-19 при бронировании выделяются временные интервалы, чтобы отслеживать вместимость аттракциона
  • Музей доступен для инвалидных колясок, однако инвалидная коляска не может быть длиннее 150 см или шире 78 см
  • Музейную карту можно использовать в этом музее. Чтобы узнать, какие дисконтные карты также применимы, посетите веб-сайт Mauritshuis
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
  • Все участники старше 13 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия, или отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 222 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
176
4
42
3
3
2
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
D
19 авг 2021
(Германия)
Снаружи большая вилла очень привлекательна. В картинной галерее также можно узнать, кто когда-то жил в этом доме с портретом. Знаменитый снимок с девушкой и жемчужной сережкой можно увидеть вблизи. У вас есть возможность восхищаться картинками и манерой письма без препятствий и тому подобного. Также почти в каждой комнате есть небольшое место. Осторожно! Спросите на стойке информации, как добраться до аудиогида. Забыл спросить, а потом увидел, что часто рядом с картинками и их обозначением есть небольшой звуковой символ (имя, год и небольшое пояснение к картинке). В противном случае вся информация о картинке рядом с ней. На потолке тоже картины!
I
19 июля 2021
Direkt über das Museum habe ich keine Билеты bekommen aber über getyourgides. Alles lief reibungslos ab. В дем Museum keine Maskenpflicht, Halleluja. Sehr nettes Personal, sehr hilfsbereit. Das Audioguide geht über Smartphone, также Kopfhörermitnehmen. Es ist nicht alles auf deutsch, aber lieber Qualität als Quantität. Bin aus dem Mauritshuis mit einer weiteren Bewusstseinserweiterung rausgekommen.
А
23 ноя 2021
(Нидерланды)

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