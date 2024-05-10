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этот город и с удовольствием показывает его лучшие стороны. Как бонус: оригиналы картины «Девушка с жемчужной сережкой» и еще несколько картин Яна Вермеера, а также Рембранда и др. В местном художественном музее! (В тур не входит) А также неожиданные сюрпризы;)