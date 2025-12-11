Индивидуальная
до 6 чел.
Роттердам по максимуму
Индивидуальная экскурсия по Роттердаму: от легендарных кубических домов до вкуснейших деликатесов на рынке. Узнайте город с новой стороны
Начало: У отеля Inntel Hotels Rotterdam Centre
Завтра в 11:00
13 дек в 11:30
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Роттердаму: стеклянные небоскребы, историческая Ратуша, футуристический рынок и знаменитые кубические дома
Начало: По договорённости с организатором
14 дек в 10:00
17 янв в 10:00
от €215 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Роттердам - поразительный город будущего
Познакомиться с передовыми решениями во всех областях городской жизни и представить Европу в 22 веке
Начало: По договоренности
Завтра в 14:00
13 дек в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.
