Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в волшебный Утрехт
Погрузитесь в атмосферу Утрехта: величественные соборы, уютные каналы и вкуснейшие блюда ждут вас в этом чарующем городе
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €340 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Утрехт - по следам римлян, рыцарей и ведьм
Прогуляйтесь по улицам Утрехта, где сохранились следы римлян и рыцарей. Узнайте о Святом Мартине и средневековых легендах
Начало: У вокзала Утрехта (Utrecht Centraal)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Утрехт и замок Де Хаар
Погрузитесь в историю Утрехта и атмосферу замка Де Хаар. Увлекательное путешествие в мир средневековья и тайн. Подходит для всей семьи
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€700 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 августа 2025Замечательная и очень разносторонняя экскурсия! Было много интересной информации и красивых мест, которые хочется посетить снова. Однозначно стоит посетить!
- LLena22 августа 2025Огромное спасибо Лене за прекрасную, содержательную и интересную экскурсию по Утрехту. Хотим особо отметить высокий уровень знаний, чистую русскую речь,
- ННина8 сентября 2024Все поправилось, рекомендую)
Ответы на вопросы от путешественников по Утрехту в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Утрехте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Утрехте
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Утрехту в декабре 2025
Сейчас в Утрехте в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 700. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Утрехте (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 15 ⭐ отзывов, цены от €240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль