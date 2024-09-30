Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Утрехта

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Утрехте на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Влюбиться в волшебный Утрехт
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в волшебный Утрехт
Погрузитесь в атмосферу Утрехта: величественные соборы, уютные каналы и вкуснейшие блюда ждут вас в этом чарующем городе
Начало: По договоренности
«Узнаете о многовековом пути Домского собора, который испытал множество разрушений, но всякий раз восстанавливался»
Завтра в 12:00
11 дек в 08:00
от €340 за всё до 8 чел.
Утрехт и замок Де Хаар
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Утрехт и замок Де Хаар
Погрузитесь в историю Утрехта и атмосферу замка Де Хаар. Увлекательное путешествие в мир средневековья и тайн. Подходит для всей семьи
«Приоткрою вам некоторые тайны, а ещё покажу две старые церкви, где можно попробовать… Как думаете, что можно там продегустировать»
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
€700 за всё до 6 чел.
Утрехт: пешком по Средневековью
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Утрехт: пешком по Средневековью
Уютный Утрехт в получасе от Амстердама - это город, где история оживает. Узнайте, чем гордится Утрехт, и погрузитесь в его уникальную атмосферу
«Уникальные в архитектурном плане соборы»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    30 сентября 2024
    Утрехт: пешком по Средневековью
    Экскурсия понравилась, как раз то, что нам было нужно, неторопливо, с остановками и т. д. Наша цель была прочувствовать Утрехт, цель была достугнута.
  • А
    Анна
    25 сентября 2024
    Влюбиться в волшебный Утрехт
    Екатерина провела нас по Утрехту, и это была очень интересная экскурсия. Столько любопытных деталей - сами мы бы не обратили
    внимание или не поняли их значение. Екатерина - очень интеллигентный, образованный и всесторонне развитый человек. Мы получили огромное удовольствие от общения! Рекомендую!

  • С
    Светлана
    2 июля 2024
    Утрехт: пешком по Средневековью
    Спасибо нашему гиду, у которого получилось влюбить нас в Утрехт. Это было интересно, познавательно, легко. Мы в полном восторге. В
    наше время очень редко можно встретить такое количество позитива, информации и легкости в подаче информации. Спасибо, спасибо, спасибо!!! Рекомендуем всем. Однозначно. И сами мечтаем еще вернуться!!! Спасибо, Татьяна)))

  • I
    Irina
    12 июня 2024
    Влюбиться в волшебный Утрехт
    Утрехт стоит увидеть и Екатерина вам это докажет. Море информации заставило забыть об усталости. Мы получили удовольствие и чудесно провели время.
  • М
    Мария
    28 октября 2022
    Влюбиться в волшебный Утрехт
    Это была восхитительная экскурсия с Настей! Нам всем очень понравилось! Мы были с детьми и сомневались, как все выдержим 3.5
    часа пешком. В итоге, экскурсия прошла на одном дыхании. Настя обладает обширными знаниями не только по Утрехту, но и в целом по культуре / истории Нидерландов. С любовью рассказывает о жизни и традициях. Очень легка и приятна в общении и была очень гибка в экскурсии (подстраивались под погоду, расписание детей, желание зайти в то или иное место).
    Одна из лучших экскурсий, если не самая лучшая, на которой я была (а у меня обширный опыт экскурсий в разных местах).
    Всем рекомендую и мечтаю посетить другие города с Настей!

  • С
    Светлана
    14 августа 2022
    Влюбиться в волшебный Утрехт
    … цель достигнута, мы влюбились…
  • Н
    Наталья
    1 сентября 2021
    Влюбиться в волшебный Утрехт
    Мы действительно влюбились в город. Утрехт очаровательный и очень уютный. А Катя прекрасный рассказчик и приятный человек!
  • О
    Ольга
    17 августа 2021
    Влюбиться в волшебный Утрехт
    Мы ходили на экскурсию с детьми, и гид Катя прекрасно придумала с заданиями для них во время экскурсии. Так что им было тоже интересно)
  • J
    Julia
    7 декабря 2019
    Влюбиться в волшебный Утрехт
    Отличная экскурсия: познавательная, эмоциональная и очень насыщенная!
  • И
    Игорь
    25 августа 2019
    Влюбиться в волшебный Утрехт
    Мы с удовольствием осмотрели весь город с прекрасным гидом Оксаной. Окунулись в прекрасную атмосферу нового и старого города. Были очень довольны что удалось увидеть всю историю красивого и необычного города. Спасибо большое.
  • Е
    Екатерина
    24 августа 2019
    Влюбиться в волшебный Утрехт
    Мы действительно влюбились в волшебный Утрехт, и все благодаря Ане. Аня прекрасный экскурсовод, очень интересный, душевный человек. У нас было
    такое ощущение, что мы ее давно знаем.
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Прогулка по городу была замечательной. Аня показала нам все достопримечательности Утрехта, очень интересно рассказала о городе. Видно, что она любит город, в котором живет.
    Впечатления о городе незабываемые. Прекрасный, светлый по духу город. Без помощи Ани мы не смогли бы увидеть город таким, какой он есть, и полюбить его. Мы с дочерью решили, если когда-нибудь вернемся в Нидерланды, то обязательно остановимся в Утрехте.
    Аня очень внимательный человек. Когда мы были на цветочном рынке, она купила и подарила мне прекрасный букет пионов (1-го мая у меня был юбилей). Мне было очень приятно.
    Кроме того, Аня познакомила нас с голландской кухней. Мы были в кафе, где ели вкусный яблочный пирог. На рынке мы пробовали горячие вафли. Аня помогла нам купить с собой на ужин разную вкусную рыбку, а также гостинцы домой – сыр.
    Спасибо огромное Ане за экскурсию. Мы будем рекомендовать ее всем своим друзьям.

  • E
    Elena
    22 июня 2019
    Влюбиться в волшебный Утрехт
    Экскурсия по Утрехту с Анной очень понравилась. Спасибо ей большое! Получили наслаждение от города, узнали много интересного и Аня очень приятный в общении человек, который действительно любит этот город.
  • О
    Оксана
    30 апреля 2019
    Влюбиться в волшебный Утрехт
    Хочу поблагодарить Диану, прекрасного экскурсовода и хорошего человека!!!!Понравилось хорошее знание исторических фактов, профессиональная проработка маршрутов, серьёзный подход к делу. Чувствуется,
    что Диана очень любит свою работу - очень интересно и непринужденно расказывает о исторических фактах, жителях города, занимательные истории. Если Вам пока не удалось побывать на её экскурсиях, обязательно сходите, не пожалеете!!!!!!

  • С
    Светлана
    3 апреля 2019
    Влюбиться в волшебный Утрехт
    Очень интересная экскурсия! Услышали много удивительного! Очень понравилось! Наш гид Анна прекрасный рассказчик! Было очень приятно прогуливаться по такому красивому городку в сопровождении умного и интересного гида! Спасибо!

