Пешие экскурсии-прогулки в Утрехте с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Утрехте на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Влюбиться в волшебный Утрехт
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в волшебный Утрехт
Погрузитесь в атмосферу Утрехта: величественные соборы, уютные каналы и вкуснейшие блюда ждут вас в этом чарующем городе
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
28 апр в 08:00
от €340 за всё до 8 чел.
Утрехт: пешком по Средневековью
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Утрехт: пешком по Средневековью
Уютный Утрехт в получасе от Амстердама - это город, где история оживает. Узнайте, чем гордится Утрехт, и погрузитесь в его уникальную атмосферу
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Утрехт - по следам римлян, рыцарей и ведьм
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Утрехт - по следам римлян, рыцарей и ведьм
Прогуляться вдоль каналов, заглянуть в прошлое и услышать городские легенды
28 апр в 09:00
1 мая в 09:30
€180 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    30 сентября 2024
    Утрехт: пешком по Средневековью
    Экскурсия понравилась, как раз то, что нам было нужно, неторопливо, с остановками и т. д. Наша цель была прочувствовать Утрехт, цель была достугнута.
  • А
    Анна
    25 сентября 2024
    Влюбиться в волшебный Утрехт
    Екатерина провела нас по Утрехту, и это была очень интересная экскурсия. Столько любопытных деталей - сами мы бы не обратили
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    внимание или не поняли их значение. Екатерина - очень интеллигентный, образованный и всесторонне развитый человек. Мы получили огромное удовольствие от общения! Рекомендую!

  • С
    Светлана
    2 июля 2024
    Утрехт: пешком по Средневековью
    Спасибо нашему гиду, у которого получилось влюбить нас в Утрехт. Это было интересно, познавательно, легко. Мы в полном восторге. В
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    наше время очень редко можно встретить такое количество позитива, информации и легкости в подаче информации. Спасибо, спасибо, спасибо!!! Рекомендуем всем. Однозначно. И сами мечтаем еще вернуться!!! Спасибо, Татьяна)))

  • I
    Irina
    12 июня 2024
    Влюбиться в волшебный Утрехт
    Утрехт стоит увидеть и Екатерина вам это докажет. Море информации заставило забыть об усталости. Мы получили удовольствие и чудесно провели время.
  • М
    Мария
    28 октября 2022
    Влюбиться в волшебный Утрехт
    Это была восхитительная экскурсия с Настей! Нам всем очень понравилось! Мы были с детьми и сомневались, как все выдержим 3.5
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    часа пешком. В итоге, экскурсия прошла на одном дыхании. Настя обладает обширными знаниями не только по Утрехту, но и в целом по культуре / истории Нидерландов. С любовью рассказывает о жизни и традициях. Очень легка и приятна в общении и была очень гибка в экскурсии (подстраивались под погоду, расписание детей, желание зайти в то или иное место). Одна из лучших экскурсий, если не самая лучшая, на которой я была (а у меня обширный опыт экскурсий в разных местах). Всем рекомендую и мечтаю посетить другие города с Настей!

Ответы на вопросы от путешественников по Утрехту в категории «Пешеходные»

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  1. Влюбиться в волшебный Утрехт
  2. Утрехт: пешком по Средневековью
  3. Утрехт - по следам римлян, рыцарей и ведьм
Сколько стоит экскурсия по Утрехту в апреле 2025
Сейчас в Утрехте в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 340. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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