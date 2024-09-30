Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в волшебный Утрехт
Погрузитесь в атмосферу Утрехта: величественные соборы, уютные каналы и вкуснейшие блюда ждут вас в этом чарующем городе
Начало: По договоренности
Завтра в 12:00
11 дек в 08:00
от €340 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Утрехт и замок Де Хаар
Погрузитесь в историю Утрехта и атмосферу замка Де Хаар. Увлекательное путешествие в мир средневековья и тайн. Подходит для всей семьи
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
€700 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Утрехт: пешком по Средневековью
Уютный Утрехт в получасе от Амстердама - это город, где история оживает. Узнайте, чем гордится Утрехт, и погрузитесь в его уникальную атмосферу
«Уникальные в архитектурном плане соборы»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
- ВВасилий30 сентября 2024Экскурсия понравилась, как раз то, что нам было нужно, неторопливо, с остановками и т. д. Наша цель была прочувствовать Утрехт, цель была достугнута.
- ААнна25 сентября 2024Екатерина провела нас по Утрехту, и это была очень интересная экскурсия. Столько любопытных деталей - сами мы бы не обратили
- ССветлана2 июля 2024Спасибо нашему гиду, у которого получилось влюбить нас в Утрехт. Это было интересно, познавательно, легко. Мы в полном восторге. В
- IIrina12 июня 2024Утрехт стоит увидеть и Екатерина вам это докажет. Море информации заставило забыть об усталости. Мы получили удовольствие и чудесно провели время.
- ММария28 октября 2022Это была восхитительная экскурсия с Настей! Нам всем очень понравилось! Мы были с детьми и сомневались, как все выдержим 3.5
- ССветлана14 августа 2022… цель достигнута, мы влюбились…
- ННаталья1 сентября 2021Мы действительно влюбились в город. Утрехт очаровательный и очень уютный. А Катя прекрасный рассказчик и приятный человек!
- ООльга17 августа 2021Мы ходили на экскурсию с детьми, и гид Катя прекрасно придумала с заданиями для них во время экскурсии. Так что им было тоже интересно)
- JJulia7 декабря 2019Отличная экскурсия: познавательная, эмоциональная и очень насыщенная!
- ИИгорь25 августа 2019Мы с удовольствием осмотрели весь город с прекрасным гидом Оксаной. Окунулись в прекрасную атмосферу нового и старого города. Были очень довольны что удалось увидеть всю историю красивого и необычного города. Спасибо большое.
- ЕЕкатерина24 августа 2019Мы действительно влюбились в волшебный Утрехт, и все благодаря Ане. Аня прекрасный экскурсовод, очень интересный, душевный человек. У нас было
- EElena22 июня 2019Экскурсия по Утрехту с Анной очень понравилась. Спасибо ей большое! Получили наслаждение от города, узнали много интересного и Аня очень приятный в общении человек, который действительно любит этот город.
- ООксана30 апреля 2019Хочу поблагодарить Диану, прекрасного экскурсовода и хорошего человека!!!!Понравилось хорошее знание исторических фактов, профессиональная проработка маршрутов, серьёзный подход к делу. Чувствуется,
- ССветлана3 апреля 2019Очень интересная экскурсия! Услышали много удивительного! Очень понравилось! Наш гид Анна прекрасный рассказчик! Было очень приятно прогуливаться по такому красивому городку в сопровождении умного и интересного гида! Спасибо!
