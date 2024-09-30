читать дальше

такое ощущение, что мы ее давно знаем.

Экскурсия прошла на одном дыхании. Прогулка по городу была замечательной. Аня показала нам все достопримечательности Утрехта, очень интересно рассказала о городе. Видно, что она любит город, в котором живет.

Впечатления о городе незабываемые. Прекрасный, светлый по духу город. Без помощи Ани мы не смогли бы увидеть город таким, какой он есть, и полюбить его. Мы с дочерью решили, если когда-нибудь вернемся в Нидерланды, то обязательно остановимся в Утрехте.

Аня очень внимательный человек. Когда мы были на цветочном рынке, она купила и подарила мне прекрасный букет пионов (1-го мая у меня был юбилей). Мне было очень приятно.

Кроме того, Аня познакомила нас с голландской кухней. Мы были в кафе, где ели вкусный яблочный пирог. На рынке мы пробовали горячие вафли. Аня помогла нам купить с собой на ужин разную вкусную рыбку, а также гостинцы домой – сыр.

Спасибо огромное Ане за экскурсию. Мы будем рекомендовать ее всем своим друзьям.