Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Осло на русском языке, цены от €193, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5 часов 30% 5 отзывов Индивидуальная до 4 чел. По Осло - пешком и на Tesla Исследуйте Осло пешком и на Tesla, открывая его архитектурные шедевры и природные красоты. Погрузитесь в атмосферу города и насладитесь видами Начало: Y центрального вокзала €315 €450 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 6 отзывов Индивидуальная до 7 чел. По следам Второй мировой. Осло в годы войны Исследуйте Осло с новым взглядом: война оставила следы, которые расскажут вам о прошлом города. Уникальная возможность увидеть знакомые улицы иначе Начало: На площади перед королевским дворцом €193 за всё до 7 чел. Пешая 3 часа 66 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Город четырёх королей: индивидуальная экскурсия по Осло Добро пожаловать в старейшую столицу Скандинавии! Прогулка по Осло с гидом-фотографом, где вы узнаете историю города и получите отличные фотографии €231 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Осло

