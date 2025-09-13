-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
По Осло - пешком и на Tesla
Исследуйте Осло пешком и на Tesla, открывая его архитектурные шедевры и природные красоты. Погрузитесь в атмосферу города и насладитесь видами
Начало: Y центрального вокзала
Сегодня в 09:00
15 сен в 09:00
€315
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
По следам Второй мировой. Осло в годы войны
Исследуйте Осло с новым взглядом: война оставила следы, которые расскажут вам о прошлом города. Уникальная возможность увидеть знакомые улицы иначе
Начало: На площади перед королевским дворцом
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
€193 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Город четырёх королей: индивидуальная экскурсия по Осло
Добро пожаловать в старейшую столицу Скандинавии! Прогулка по Осло с гидом-фотографом, где вы узнаете историю города и получите отличные фотографии
Завтра в 08:00
15 сен в 08:00
€231 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Осло в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Осло
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Осло в сентябре 2025
Сейчас в Осло в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 193 до 315 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Осло (Норвегия 🇳🇴) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 77 ⭐ отзывов, цены от €193. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Норвегии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь