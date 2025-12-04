Индивидуальная
до 10 чел.
Мифы и легенды Осло: индивидуальная экскурсия по старому городу
Погуляйте по старинному центру Осло, узнайте о мифах и легендах, средневековых суевериях и привидениях. Погрузитесь в атмосферу норвежского фольклора
Начало: площадь Кристиания Торв
4 дек в 10:00
5 дек в 10:00
€189 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Криминальный Осло: по следам Харри Холе
Погрузиться в мир культовых детективов Ю Несбё и открыть изнанку норвежской столицы
Начало: У памятника Тигру перед жд вокзалом
4 дек в 09:00
5 дек в 09:00
€189 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам Эдварда Мунка
Погрузитесь в мир Эдварда Мунка, исследуя Осло его глазами. Узнайте о его жизни и творчестве, посетив музей и исторические места столицы
Начало: На площади Universitetsplassen
Завтра в 11:00
10 окт в 11:00
€250 за всё до 4 чел.
