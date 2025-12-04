Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Осло на русском языке, цены от €189. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

Мифы и легенды Осло: индивидуальная экскурсия по старому городу Погуляйте по старинному центру Осло, узнайте о мифах и легендах, средневековых суевериях и привидениях. Погрузитесь в атмосферу норвежского фольклора Начало: площадь Кристиания Торв €189 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Криминальный Осло: по следам Харри Холе Погрузиться в мир культовых детективов Ю Несбё и открыть изнанку норвежской столицы Начало: У памятника Тигру перед жд вокзалом €189 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 4 чел. По следам Эдварда Мунка Погрузитесь в мир Эдварда Мунка, исследуя Осло его глазами. Узнайте о его жизни и творчестве, посетив музей и исторические места столицы Начало: На площади Universitetsplassen €250 за всё до 4 чел.

