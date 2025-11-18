На этой экскурсии вы сможете увидеть знаменитый "Крик" и другие работы Эдварда Мунка в Национальном музее Осло. Прогуляйтесь по улицам, где жил и творил художник, загляните в отель "Гранд", где он общался с богемой. Узнайте, как его творчество связано с русскими писателями и почему он никогда не выбрасывал свои работы. Эта экскурсия - уникальная возможность взглянуть на Осло через призму искусства Мунка

Описание экскурсии

По улицам

Мы пройдёмся по главному променаду Осло, где взволнованно прогуливался и наш герой. Заглянем в отель «Гранд», где он проводил вечера со своими богемными друзьями. Сравним город Мунка на его картинах с городом нынешним.

В музее

Отправимся в Национальный музей — в зал Мунка с его самыми узнаваемыми работами, в том числе и легендарным «Криком». Вместе разберёмся, что же изображено на этой картине и чем она заслужила такую популярность.

А ещё

Вы увидите как раннего Мунка-импрессиониста, так и позднего Мунка, который удивит вас яркостью и свежестью своей палитры

Узнаете, сколько автопортретов написал художник

Выясните, почему Мунк ничего не выбрасывал, как он связан с селфи и кого из русских писателей он особенно любил

Организационные детали