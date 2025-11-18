На этой экскурсии вы сможете увидеть знаменитый "Крик" и другие работы Эдварда Мунка в Национальном музее Осло.
Прогуляйтесь по улицам, где жил и творил художник, загляните в отель "Гранд", где он общался с богемой.
Узнайте, как его творчество связано с русскими писателями и почему он никогда не выбрасывал свои работы. Эта экскурсия - уникальная возможность взглянуть на Осло через призму искусства Мунка
6 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Увидеть знаменитый «Крик» вживую
- 🏛 Посетить Национальный музей
- 🚶♂️ Прогуляться по историческим улицам Осло
- 📚 Узнать о жизни и творчестве Мунка
- 🖼 Открыть для себя малоизвестные факты о художнике
- 👨🎨 Понять, как Мунк связан с русской литературой
Что можно увидеть
- Национальный музей
- Отель «Гранд»
Описание экскурсии
По улицам
Мы пройдёмся по главному променаду Осло, где взволнованно прогуливался и наш герой. Заглянем в отель «Гранд», где он проводил вечера со своими богемными друзьями. Сравним город Мунка на его картинах с городом нынешним.
В музее
Отправимся в Национальный музей — в зал Мунка с его самыми узнаваемыми работами, в том числе и легендарным «Криком». Вместе разберёмся, что же изображено на этой картине и чем она заслужила такую популярность.
А ещё
- Вы увидите как раннего Мунка-импрессиониста, так и позднего Мунка, который удивит вас яркостью и свежестью своей палитры
- Узнаете, сколько автопортретов написал художник
- Выясните, почему Мунк ничего не выбрасывал, как он связан с селфи и кого из русских писателей он особенно любил
Организационные детали
- Дополнительные расходы — билеты в музей: посетители старше 25 лет — 200 крон (около €17), от 18 до 25 лет — 120 крон (около €10), до 18 лет — бесплатно
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Universitetsplassen
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Осло
Меня зовут Инна Рууд, я живу в Норвегии много лет. По первому образованию я филолог, а в университете Осло окончила магистратуру по истории искусства. Люблю придумывать необычные прогулки как по городу, так и музеям Осло, рассказывать о том, что мне самой кажется интересным. и увлекать этим других. Буду рада показать вам свой Осло!
