1 чел. По популярности На машине 5 часов 7 отзывов Индивидуальная до 4 чел. По Осло - пешком и на Tesla Исследуйте Осло пешком и на Tesla, открывая его архитектурные шедевры и природные красоты. Погрузитесь в атмосферу города и насладитесь видами Начало: Y центрального вокзала €450 за всё до 4 чел. Пешая 4.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Путешествие по сердцу Осло: от вокзала до Королевского замка Увидеть старинные кварталы и современные архитектурные символы города за 4 часа Начало: У центрального вокзала «Крепость Акерсхус — мощное средневековое укрепление с видами на фьорд и музеями» €280 за всё до 6 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 4 чел. По следам Эдварда Мунка Погрузитесь в мир Эдварда Мунка, исследуя Осло его глазами. Узнайте о его жизни и творчестве, посетив музей и исторические места столицы Начало: На площади Universitetsplassen «Отправимся в Национальный музей — в зал Мунка с его самыми узнаваемыми работами, в том числе и легендарным «Криком»» €250 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Осло

