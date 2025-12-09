Индивидуальная
до 4 чел.
По Осло - пешком и на Tesla
Исследуйте Осло пешком и на Tesla, открывая его архитектурные шедевры и природные красоты. Погрузитесь в атмосферу города и насладитесь видами
Начало: Y центрального вокзала
29 дек в 09:00
30 дек в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по сердцу Осло: от вокзала до Королевского замка
Увидеть старинные кварталы и современные архитектурные символы города за 4 часа
Начало: У центрального вокзала
«Крепость Акерсхус — мощное средневековое укрепление с видами на фьорд и музеями»
29 дек в 09:00
30 дек в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам Эдварда Мунка
Погрузитесь в мир Эдварда Мунка, исследуя Осло его глазами. Узнайте о его жизни и творчестве, посетив музей и исторические места столицы
Начало: На площади Universitetsplassen
«Отправимся в Национальный музей — в зал Мунка с его самыми узнаваемыми работами, в том числе и легендарным «Криком»»
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€250 за всё до 4 чел.
