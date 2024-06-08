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Осло и Норвегии. Удобная система использования наушников. Единственный момент, может для кого-то это покажется дороговатым. Был вариант на 10 евро дешевле, но это разница незначительная. Выбирали экскурсовода только на основании отзывов в интернете. Не пожалели, остались довольны! Однозначно рекомендуем!