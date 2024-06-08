1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Осло
Прогулка по Карла Йохана, знакомство с историей Осло и посещение знаковых мест города. Подходит для путешественников с детьми
Начало: ЖД вокзал в Осло
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
€174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мифы и легенды Осло: индивидуальная экскурсия по старому городу
Погуляйте по старинному центру Осло, узнайте о мифах и легендах, средневековых суевериях и привидениях. Погрузитесь в атмосферу норвежского фольклора
Начало: площадь Кристиания Торв
Завтра в 13:00
7 июля в 10:00
€159 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Осло: комфорт и удобство
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Осло и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе по пути гарантированы
Завтра в 03:00
7 июля в 00:00
€107 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения8 июня 2024Встретились ровно в назначенный час, Ирина доброжелательна, внимательна, отвечала на все вопросы. Экскурсия познавательная! Узнали много новых интересных фактов об
- ЛЛариса24 мая 2024Наша группа очень благодарна Рами за великолепную экскурсию. Пунктуальный, доброжелательный, воспитанный человек. Распланировал нашу программу с учетом нашего возраста и
- ННадежда10 мая 2024Отличный маршрут, интересный рассказ для любого возраста слушателей, возможность увидеть то, что при самостоятельном посещении не увидишь, узнать много нового о чудесном городе. Спасибо огромное Ирине!
- ААнна29 апреля 2024Ирина-отличный рассказчик, прекрасная живая беседа, много актуальной информации о современном Осло. Время пролетело незаметно в очень приятной компании. Спасибо.
- ЭЭрика9 октября 2023Больше спасибо вам за увлекательную экскурсию и классные фото 👍 рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Осло в категории «На выходные»
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