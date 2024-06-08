Экскурсии выходного дня в Осло

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Осло на русском языке, цены от €107. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
1000 лет за 1000 метров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Осло
Прогулка по Карла Йохана, знакомство с историей Осло и посещение знаковых мест города. Подходит для путешественников с детьми
Начало: ЖД вокзал в Осло
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
174 за всё до 10 чел.
Мифы и легенды Осло
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Мифы и легенды Осло: индивидуальная экскурсия по старому городу
Погуляйте по старинному центру Осло, узнайте о мифах и легендах, средневековых суевериях и привидениях. Погрузитесь в атмосферу норвежского фольклора
Начало: площадь Кристиания Торв
Завтра в 13:00
7 июля в 10:00
159 за всё до 15 чел.
Выгодный трансфер в Осло
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Осло: комфорт и удобство
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Осло и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе по пути гарантированы
Завтра в 03:00
7 июля в 00:00
107 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    8 июня 2024
    Мифы и легенды Осло
    Встретились ровно в назначенный час, Ирина доброжелательна, внимательна, отвечала на все вопросы. Экскурсия познавательная! Узнали много новых интересных фактов об
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    Осло и Норвегии. Удобная система использования наушников. Единственный момент, может для кого-то это покажется дороговатым. Был вариант на 10 евро дешевле, но это разница незначительная. Выбирали экскурсовода только на основании отзывов в интернете. Не пожалели, остались довольны! Однозначно рекомендуем!

  • Л
    Лариса
    24 мая 2024
    1000 лет за 1000 метров
    Наша группа очень благодарна Рами за великолепную экскурсию. Пунктуальный, доброжелательный, воспитанный человек. Распланировал нашу программу с учетом нашего возраста и
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    интересов. Знающий историю и культуру Норвегии и Осло, особенности жизни и быта. Кроме этого, великолепный фотограф! Рами сделал наш день познавательным и незабываемым! Спасибо! Группа из Нью Йорка.

  • Н
    Надежда
    10 мая 2024
    Мифы и легенды Осло
    Отличный маршрут, интересный рассказ для любого возраста слушателей, возможность увидеть то, что при самостоятельном посещении не увидишь, узнать много нового о чудесном городе. Спасибо огромное Ирине!
  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Мифы и легенды Осло
    Ирина-отличный рассказчик, прекрасная живая беседа, много актуальной информации о современном Осло. Время пролетело незаметно в очень приятной компании. Спасибо.
  • Э
    Эрика
    9 октября 2023
    1000 лет за 1000 метров
    Больше спасибо вам за увлекательную экскурсию и классные фото 👍 рекомендую
    Больше спасибо вам за увлекательную экскурсию и классные фото 👍 рекомендуюБольше спасибо вам за увлекательную экскурсию и классные фото 👍 рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Осло в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Осло в июле 2024
Сейчас в Осло в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 107 до 174. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Осло (Норвегия 🇳🇴) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 41 ⭐ отзыв, цены от €107. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Норвегии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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