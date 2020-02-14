5 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Осло — первое знакомство

Экспресс-знакомство с главными достопримечательностями норвежской столицы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Центрального вокзала Jernbanetorget
  • Заказать экскурсию

125 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
4.2
Виктор
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Виктор – Гид в Осло
Вы посетите все «визитные карточки» города, узнаете о его истоках и современных реалиях, поймете особенности местного менталитета и ощутите норвежский колорит.

А еще услышите ценные практические рекомендации и научитесь ориентироваться в Осло легко и непринужденно!
Осло — первое знакомство
Осло — первое знакомство

Что вас ожидает

Главные места Осло
Вы увидите все основные достопримечательности Осло: Парламент, Королевский дворец, старинный Кафедральный собор и крепость Акерсхус — древнейшее из сохранившихся зданий норвежской столицы. А еще: бывшую резиденцию королей, Ратушу, Гранд Отель и авангардную новую Оперу. Кроме того, я расскажу, где вручают Нобелевскую премию мира и какой театр уже много веков является символом культурной жизни города.

С Осло на «ты»
Я не только помогу вам разобраться в местной истории, культуре и архитектуре, но и поделюсь ценными рекомендациями местного жителя: как не заблудиться и научиться ориентироваться в городе, где закупиться сувенирами и как недорого поесть традиционной еды. А также вы обязательно узнаете о современной жизни норвежцев: как они любят проводить время, сколько зарабатывают и на что тратят деньги, куда ездят в путешествия и что ценят в людях и окружающем мире.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит живой формат прогулок. Моя цель — не «загрузить» обилием исторических дат и неизвестных фамилий, а познакомить вас с настоящим духом Осло, увлечь его современной жизнью, сориентировать на местности и рассказать самые интересные истории.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
  • По желанию можно продлить прогулку и/или добавить в нее что-то особенное, что интересно именно вам
Осло — первое знакомство
Осло — первое знакомство
Осло — первое знакомство
Осло — первое знакомство
Осло — первое знакомство
Осло — первое знакомство
Осло — первое знакомство
Осло — первое знакомство
Осло — первое знакомство
Осло — первое знакомство
Осло — первое знакомство
Осло — первое знакомство
Осло — первое знакомство
Осло — первое знакомство
Осло — первое знакомство
Осло — первое знакомство
Осло — первое знакомство
Осло — первое знакомство
Осло — первое знакомство
Осло — первое знакомство
Осло — первое знакомство
Осло — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на площади Центрального вокзала Jernbanetorget.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктор
Виктор
Давно живу в Осло, поэтому покажу вам город со всех сторон. Работа гидом — моё хобби и увлечение, я всегда работал с людьми и объездил треть мира, поэтому представляю, что может быть наиболее интересным для путешественника. В результате вместо скучного и монотонного перечисления цифр и названий вы получаете живое интерактивное путешествие по интересным именно вам местам и темам. Рад показать вам Осло так, как никто другой!:)
Напишите мне

5 отзывов оставили туристы

14 февраля 2020
Гид Виктор произвёл самое приятное впечатление: понятный и красивый русский язык, неформальное изложение информации, дружеская атмосфера экскурсии, которая практически сразу превратила ее в приятную прогулку. Очень легко задавались вопросы и экскурсия плавно перетекла в дружескую беседу, сломав официальные барьеры. Страна Норвегия и город Осло вдруг превратились в давних знакомых, с которыми мы встретились после длительной разлуки. Норвежцы стали ближе и понятнее. Путешествие превратилось в дружеский визит. И все это благодаря харизматичному Виктору, который сумел за время экскурсии передать свою любовь к стране и ее народу, норвежцам, нам, чужестранцам. Это было событие, спасибо!
5 февраля 2020
У нас была комбинированная экскурсия - первое знакомство + морская прогулка. В связи с этим 2 полноценные экскурсии мы сократили и соединили в одну (не менее полноценную). Виктор хорошо рассказывает, "считывает" собеседника в части того, какая информация интересна. Остались очень довольны и будем при случае рекомендовать Виктора тем, кто поедет в Осло на знакомство с городом.
15 января 2020
Нам все очень понравилось. Мы прогулялись по Осло (куда дольше оплаченного времени гида), послушали рассказ о городе не как от экскурсовода, а от лица местного жителя. Это намного познавательней для понимания той страны, куда ты попал, чем простое перечисление исторических дат и событий. Хотя и они тоже были) Можно задавать вопросы и Виктор посоветует, куда сходить, где что-то купить или поесть. Кстати, он дал нам с собой памятку, где подробно даёт советы, что можно привезти из Норвегии, и где это приобрести, и другую нужную туристу информацию. В процессе экскурсии я замёрзла, и мы приостановили прогулку на перекус в старейшем кафе Осло. В общем, было здорово, познавательно и крайне рекомендуется!
5 января 2020
Рекомендуем Виктора, познавательная экскурсия, интересный собеседник.
3 января 2020
Экскурсию нам проводила гид Юлия. Она не смогла увлечь нас своим рассказом об Осло. Это непрофессиональный гид. Мы прервали экскурсию через 40мин после ее начала. Мне есть с чем сравнить, берем экскурсии во многих городах. Это первое разочарование((( Но, на вкус и цвет, как говорится.....

Виктор проводит ещё 3 экскурсии

Морские пейзажи ОслоМорские пейзажи ОслоМорские пейзажи Осло
180 за экскурсию
2.5 часа
20 отзывов
Путешествие на корабле по Осло-фьорду к острову Ховедёйа и средневековому монастырю
Фьорды Норвегии по праву считаются главной туристической достопримечательностью страны, ведь тысячу лет история норманнов неразрывно связана с морем. На экскурсии вам предстоит пересечь Осло-фьорд, наслаждаясь скандинавскими пейзажами, прогуляться по обитаемому острову Хуведойя, осмотреть средневековую крепость и отведать местного пива. За несколько часов вы прикоснетесь к истории Норвегии, прочувствуете местный колорит и дикую красоту северной природы!
Осло для гурмановОсло для гурмановОсло для гурманов
180 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Прогулка по необычным ресторанам города и знакомство с норвежской кухней
Хотите убедиться, что Норвегия — это не только фьорды и суровая северная природа? Предлагаю вам прогуляться по лучшим ресторанам Осло и познакомиться с его гастрономическими традициями. Вы узнаете о наиболее интересных норвежских деликатесах и получите информацию, где их можно купить, а также сориентируетесь в самых интересных и вкусных заведениях города.
Неожиданный ОслоНеожиданный ОслоНеожиданный Осло
180 за экскурсию
2.5 часа
30 отзывов
Пройти по самым интересным местам норвежской столицы!
Предлагаю вам прогуляться по Осло без заученного текста, сухих фактов и дат из путеводителей. Вместо этого вас ждет живое общение, интересные маршруты и рассказы о тех гранях норвежской столицы, которые интересны лично вам! В результате вы узнаете, что такое «скандинавский дизайн», увидите, как классицизм 18 века может сочетаться с ультрасовременными архитектурными решениями,насладитесь запоминающимися видами Осло и сделаете десятки отличный фотографий. И конечно, лично познакомитесь с норвежской столицей!

Обзорные экскурсии в Осло

1000 лет за 1000 метров1000 лет за 1000 метров1000 лет за 1000 метров
126 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Пройти по главной улице Осло и проследить историю города
Приехав в Осло, вы не пропустите улицу Карла Йохана: здесь, среди многочисленных магазинов, надёжно спрятана история города. На прогулке вы увидите Ратушу, Домский собор, Королевский дворец и другие, известные и не очень, объекты. Узнаете о развитии города, временах викингов, Второй мировой войне и королевской семье. Экскурсия затронет много аспектов истории, и в итоге у вас останется чёткое представление о прошлом и настоящем Осло.
Мифы и легенды ОслоМифы и легенды ОслоМифы и легенды Осло
149 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра и услышать местные предания
Я покажу все знаковые места Старого города, расскажу классические факты об Осло и помогу вам погрузиться в занимательный норвежский фольклор. Вы узнаете о средневековых суевериях, легендарных преступниках, привидениях и других загадочных существах. Поймете, почему Норвегию называют «страной троллей» и раскроете ее тайны!
Город четырёх королейГород четырёх королейГород четырёх королей
180 за экскурсию
2.5 часа
52 отзыва
Пройти по главным достопримечательностям города и услышать истории о ключевых монархах Норвегии
Добро пожаловать в старейшую столицу Скандинавии! Приглашаю вас на прогулку по «моему» Осло, где есть место и главной улице Карл Йохан, и тихим площадям, куда обычно не ступает нога туриста. Мы поговорим об истории города, о судьбах людей, которые по воле случая или по собственному желанию были связаны с Норвегией, а также о четырех правителях, сыгравших важнейшую роль в истории Осло.

Выбирайте и другие экскурсии в Осло

ГастрономическиеПешкомЗа городомНа корабликеИстория и архитектураМузеи и искусствоВсеОбзорныеНеобычные маршрутыИндивидуальные
125 за экскурсию
Заказать экскурсию