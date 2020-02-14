5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Главные места Осло

Вы увидите все основные достопримечательности Осло: Парламент, Королевский дворец, старинный Кафедральный собор и крепость Акерсхус — древнейшее из сохранившихся зданий норвежской столицы. А еще: бывшую резиденцию королей, Ратушу, Гранд Отель и авангардную новую Оперу. Кроме того, я расскажу, где вручают Нобелевскую премию мира и какой театр уже много веков является символом культурной жизни города.

С Осло на «ты»

Я не только помогу вам разобраться в местной истории, культуре и архитектуре, но и поделюсь ценными рекомендациями местного жителя: как не заблудиться и научиться ориентироваться в городе, где закупиться сувенирами и как недорого поесть традиционной еды. А также вы обязательно узнаете о современной жизни норвежцев: как они любят проводить время, сколько зарабатывают и на что тратят деньги, куда ездят в путешествия и что ценят в людях и окружающем мире.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит живой формат прогулок. Моя цель — не «загрузить» обилием исторических дат и неизвестных фамилий, а познакомить вас с настоящим духом Осло, увлечь его современной жизнью, сориентировать на местности и рассказать самые интересные истории.