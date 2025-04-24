Абу-Даби: пешеходная экскурсия по дворцу Каср-аль-Ватан (на английском)

Познакомьтесь с уникальным президентским дворцом Каср Аль-Ватан в самом сердце Абу-Даби — здесь вас ждет невероятное сочетание арабской архитектуры и современной роскоши. Оцените величие его залов, коллекцию редких книг и роскошные сады.
Погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, открыв для себя внутренний мир страны через интерактивные экспозиции дворца.
Описание экскурсииВеличие архитектуры и культурное наследие Откройте для себя роскошь и невероятную красоту дворца Каср Аль-Ватан — президентской резиденции ОАЭ, где сочетаются восточная традиция и современность. Вас встретят сверкающий белый мрамор фасада, ухоженные сады и грандиозные интерьерные залы. Внутреннее убранство и духовное богатство Великолепный Большой зал поражает своим куполом, мозаикой, позолотой и роскошными люстрами. Здесь вы почувствуете истинное величие арабского зодчества. Библиотека дворца хранит тысячи редких книг, отражая стремление страны к знаниям и развитию. Погружение в историю и культуру ОАЭ Экспозиции дворца расскажут о традициях, государственном устройстве и становлении Эмиратов. Каждая галерея и внутренний дворик позволяет прикоснуться к духу истории и оценить достижения страны. После посещения вы унесёте с собой не только яркие впечатления, но и понимание культурных и политических основ ОАЭ. Важно: экскурсия проводится только на английском языке. Важная информация: Для уважительного отношения к другим гостям и комфортного пребывания просим соблюдать дресс-код:
- Одежда должна закрывать колени и плечи (без шорт, майк без рукавов и прозрачной одежды).
- Обувь должна быть удобной и скромной (без шлёпанцев и слишком повседневной обуви).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход в Каср Аль-Ватан
Что не входит в цену
- Трансфер
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
F864+Q7X Абу-Даби - Объединенные Арабские Эмираты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Агапов
24 апр 2025
Али провёл для нас отличную экскурсию. Поездка понравилась, можем смело рекомендовать.
М
Максим
10 апр 2025
Али был отличным гидом — профессиональным и очень хорошо рассказывал историю!
З
Зоя
31 янв 2025
У меня остались замечательные впечатления от посещения Каср Аль-Ватан с гидом Зейном. Он был очень знающим, красноречивым и сделал экскурсию интересной и познавательной.
Входит в следующие категории Абу-Даби
