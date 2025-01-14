Возьмите управление в свои руки и отправьтесь на захватывающий тур по острову Яс на скоростном катере Rhino Rider. Насладитесь видами мангровых зарослей, дикой природы и архитектурных жемчужин Абу-Даби.
Описание водной прогулки
Обучение и старт Встреча с дружелюбными гидами в марине Al Bandar, где вы получите инструктаж по управлению скоростным катером Rhino Rider. После краткого инструктажа по безопасности отправляйтесь в путь, выходя из марины и исследуя окрестности острова Яс. Исследование природных и городских красот Испытайте максимум скорости вашего катера, проходя мимо знаковых мест — «Гигантской статуи» и удивительной «Мангровой Аллеи», трёхкилометровой зоны мангровых деревьев, где можно заметить местных обитателей. Следующий пункт — наблюдение за фламинго, а далее — живописный маршрут вдоль поля для гольфа Яс с великолепным видом на Ferrari World. Острова, пляжи и архитектура Зарядитесь энергией на пляже «Peninsula Gold Beach», где можно освежиться в воде или устроить пикник. Продолжайте экскурсию к острову Heritage Island с традиционной архитектурой и редкими животными, такими как страусы и газели. Завершите тур прохождением мимо современных архитектурных чудес с видом на канал Al Raha Creek, напоминающий мини-Венецию. Важно: экскурсия проводится только на английском языке. Важная информация:
• Допустимая нагрузка на лодку: 225 кг/500 фунтов (общая) • Минимальный возраст для управления судном: 18 лет Не подходит для:
Дети до 3 лет • Беременные женщины • Люди с проблемами спины.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Яс
- Канал Аль-Раха-Крик
- Остров Наследия
- Гигантская статуя
- Мангровая Аллея
Что включено
- Скоростной катер Rhino Rider
- Услуги гида
- Спасательный жилет
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
FJ22+M6Q Абу-Даби - Объединенные Арабские Эмираты
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кирилл
14 янв 2025
Это было удивительно и захватывающе! Наш гид Ирфан очень добрый и всегда заботился о том, чтобы нам было комфортно и интересно. Отличный опыт!
Ф
Фомин
15 ноя 2024
Это был действительно классный опыт — самостоятельно управлять скоростным катером среди живописных пейзажей залива Яс. Наш гид Фархан был великолепен, подробно рассказывал об особенностях залива, окружающих зданиях и природе. Остановка на острове с мангровыми зарослями была просто супер — возможность освежиться в воде и немного исследовать мангровые деревья.
М
Мона
25 сен 2024
Этот день был просто потрясающим, Ирфан — замечательный гид. Его чёткие объяснения и дружелюбный подход помогли нам чувствовать себя в безопасности и получить максимум удовольствия. Без сомнений — один из лучших туров, что мы когда-либо проходили. Спасибо за незабываемые впечатления в Абу-Даби!
Входит в следующие категории Абу-Даби
