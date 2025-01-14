Обучение и старт Встреча с дружелюбными гидами в марине Al Bandar, где вы получите инструктаж по управлению скоростным катером Rhino Rider. После краткого инструктажа по безопасности отправляйтесь в путь, выходя из марины и исследуя окрестности острова Яс. Исследование природных и городских красот Испытайте максимум скорости вашего катера, проходя мимо знаковых мест — «Гигантской статуи» и удивительной «Мангровой Аллеи», трёхкилометровой зоны мангровых деревьев, где можно заметить местных обитателей. Следующий пункт — наблюдение за фламинго, а далее — живописный маршрут вдоль поля для гольфа Яс с великолепным видом на Ferrari World. Острова, пляжи и архитектура Зарядитесь энергией на пляже «Peninsula Gold Beach», где можно освежиться в воде или устроить пикник. Продолжайте экскурсию к острову Heritage Island с традиционной архитектурой и редкими животными, такими как страусы и газели. Завершите тур прохождением мимо современных архитектурных чудес с видом на канал Al Raha Creek, напоминающий мини-Венецию. Важно: экскурсия проводится только на английском языке. Важная информация:

• Допустимая нагрузка на лодку: 225 кг/500 фунтов (общая) • Минимальный возраст для управления судном: 18 лет Не подходит для:

Дети до 3 лет • Беременные женщины • Люди с проблемами спины.