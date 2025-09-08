Абу-Даби: круиз с гидом и путешествие по островам (на английском)

Отправьтесь в живописный 4-часовой круиз по островам Абу-Даби с остановками для купания и отдыха на уединённых пляжах, наслаждаясь красотами города и природы.
Описание круиза
Панорамный круиз и фотостопы Начните путешествие с морской прогулки вдоль самых знаковых зданий и достопримечательностей Абу-Даби — отличная возможность сделать запоминающиеся фотографии и насладиться видом города с воды. Затем яхта направится к природным необитаемым островам архипелага. Первая остановка — на острове Долфин, где вас ждёт купание в кристально чистой воде. Отдых на острове Бахрани После продолжения пути вы прибудете на остров Бахрани, где организована полная пляжная зона. Здесь можно исследовать природу острова и расслабиться, наслаждаясь прозрачной водой и природной красотой. Вы увидите:
• Башни Эттихад • Президентский дворец • Остров Дельфинов • Залив Кристалл • Остров Баррани Важно: экскурсия проводится только на английском языке. Важная информация: Что взять с собой:
• Полотенце • Пляжную одежду Не подходит для:
Людей с ограниченной подвижностью • Тип судна определяется в зависимости от наличия свободных мест и количества гостей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башни Эттихад
- Президентский дворец
- Остров Дельфинов
- Залив Кристалл
- Остров Баррани
Что включено
- Безалкогольные напитки
- Лёгкие закуски
- Питьевая вода
- Организация пляжной зоны
- Музыкальная система для развлечений
- Англоговорящий экипаж
- Душ с пресной водой на борту
Что не входит в цену
- Трансфер из/в отель
- Полотенца и личные вещи
Место начала и завершения?
116 Al Quffal St - Al Bateen - W35 - Abu Dhabi - United Arab Emirates
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Что взять с собой:
- Полотенце
- Пляжную одежду
- Не подходит для:
- Людей с ограниченной подвижностью
- Тип судна определяется в зависимости от наличия свободных мест и количества гостей
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
8 сен 2025
Всё было идеально!
А
Амир
15 июн 2025
Прекрасная прогулка на лодке к уединённым пляжам. Отличный экипаж, который позаботился обо всём.
I
Ivan
16 мар 2025
Поездка полностью оправдала свои деньги. Капитан Аднан был очень добр и отличный хозяин.
K
Kat
22 мая 2024
Поездка была потрясающей — вода кристально чистая, настоящее ощущение отдыха. Капитан и команда были очень дружелюбны и информативны. Обязательно повторим!
