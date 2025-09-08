Абу-Даби: круиз с гидом и путешествие по островам (на английском)

Панорамный круиз и фотостопы Начните путешествие с морской прогулки вдоль самых знаковых зданий и достопримечательностей Абу-Даби — отличная возможность сделать запоминающиеся фотографии и насладиться видом города с воды. Затем яхта направится к природным необитаемым островам архипелага. Первая остановка — на острове Долфин, где вас ждёт купание в кристально чистой воде. Отдых на острове Бахрани После продолжения пути вы прибудете на остров Бахрани, где организована полная пляжная зона. Здесь можно исследовать природу острова и расслабиться, наслаждаясь прозрачной водой и природной красотой. Вы увидите:

• Башни Эттихад • Президентский дворец • Остров Дельфинов • Залив Кристалл • Остров Баррани Важно: экскурсия проводится только на английском языке. Важная информация: Что взять с собой:

• Полотенце • Пляжную одежду Не подходит для:

Людей с ограниченной подвижностью • Тип судна определяется в зависимости от наличия свободных мест и количества гостей.