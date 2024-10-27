8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая
Познайте настоящий Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Заеда до захватывающего Феррари-парка. Эта экскурсия откроет вам все грани эмирата
Начало: По согласованию
Сегодня в 11:00
Завтра в 16:00
$300 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с индивидуальной экскурсией, включающей посещение знаковых мест
Начало: Заберу вас из вашего отеля
Расписание: любой день в любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$330 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Познакомьтесь с Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Зайда до уникального музея Лувр. Индивидуальный трансфер для вашего удобства
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно в 11:00/ по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMarina27 октября 2024Однозначно рекомендую! Экскурсовод превзошел ожидания. Быстро забронировали и договорились, на все вопросы получила ответ. Приехал чуть заранее, машина чистая. Спич
- ССергей21 октября 2024Экскурсия по Абу-Даби. Сентябрь 2024. Индивидуальная. Прилетели рано утром. И уже в 8, в аэропорту, встретились с очаровательной Александрой, оказалось, будем только
- ТТатьяна19 сентября 2024Вместе с Санчо проехали весь Абу-Даби за день, у нас была транзитная стыковка между рейсами. Отличная возможность посетить все главные
- ММария12 августа 2024Вчера я и мой сын окунулись в историю столицы Эмиратов Абу-Даби Нас встретили на комфортабельном авто Тимур. Классный и веселый экскурсовод! Интересный
- ТТатьяна26 февраля 2024"Добрый день. Хотим поблагодарить Ислама за экскурсию по Дубаю! Чётко,грамотно,интересно,с учётом всех наших пожеланий. Надеемся на следующую встречу. Были 21 февраля2024 года"
- ААлена13 февраля 2024Были на экскурсии по Абу Даби с Тимуром! Рекомендуем! Весёлый, общительный! Экскурсия очень ёмкая и познавательная! Посмотрели самые популярные места! Так же Тимур завозит по желанию хоть куда! А ещё классно фотографирует!
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Каср Аль-Ватан»
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