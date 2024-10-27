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мы. Сразу согласовали план, что хотелось бы увидеть. Начали с мечети шейха Зайда. Там были около 9. Народу, можно сказать, никого. Не спеша, все обошли, осмотрели, отсняли. Все великолепно, в том числе и Сашин рассказ! Быть в Абу-Даби и не увидеть эту мечеть-нельзя! Потом по городу. Масса информации, останавливались, где можно, для фотосъемки. Архитектура удивительная, ни одного повторяющегося здания. Emirates Palace красивейший,весь в золоте, президентский дворец Qasr Al Watan, башни Etihad, отель Rixos Marina, падающая башня Capital Gate. Заехали пообедать в уютный ресторан на набережной напротив президентского дворца, дальше в город. Конечно, финиковый рынок с морем вкуснятины. В конце Александра отвезла нас в аэропорт. Короче, море впечатлений. Огромное спасибо Александре! Рекомендуем всем!