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автомобиле. Несмотря на наше опоздание, мы доехали до первой точки очень рано, что было огромным плюсом. Это в дальнейшем очень хорошо сказалось на том, что все экскурсионные места мы наблюдали без толп других туристов! А это очень важно и приятно. Маршрут мы не стали никак корректировать, нас устраивал изначальный. Так же думаю, что составленный заранее маршрут, тоже хорошо сказался на отсутствии толп людей. Все билеты нам приобретал Тимур, что очень хорошо экономило время на их покупку. Платные экскурсии он с нами не посещал, но это было и не нужно. По дороге от точки до точки, мы вели с ним приятную беседу, в которой он рассказывал о жизни в Эмиратах, о достопримечательностях и особенностях культуры. Это было очень интересно слушать. В середине экскурсии он отвел нас в хорошее место для обеда, где было приятно находиться и отобедать. Так же он порекомендовал нам еще замечательные экскурсии, одной из которых мы с радостью воспользовались и были не менее довольны:) Одно только грустно, что у нас было слишком мало дней в этой замечательной стране на её изучение. Очень надеюсь еще вернуться туда и обязательно сходить еще на экскурсии в компании этих замечательных людей:) А пока рекомендую их услуги своему тур оператору, что бы она знала к кому действительно стоит направить туристов:) Еще раз спасибо за чудесный экскурсионный день:)