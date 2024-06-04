Развлечения в Абу-Даби

Найдено 14 экскурсий в категории «Развлечения» в Абу-Даби на русском языке, цены от $18, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все грани Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
51 отзыв
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
«Здесь вы прокатитесь на Формуле Росса: аттракцион разгоняется до 240 км/ч за 5 секунд»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Золотой город: весь Абу-Даби за один день - от мечетей до Ferrari World
Погрузитесь в волшебство Абу-Даби: от белоснежных мечетей до захватывающего Ferrari World, все за один незабываемый день
«Этот старинный и по-настоящему золотой город зовёт путников прикоснуться к белоснежным сводам знаменитой мечети, повеселиться в парке Ferrari World и побывать в декорациях фильма «Безумный Макс»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
290$247 за всё до 4 чел.
Билет в Океанариум Абу-Даби
Билеты
3 часа
1 отзыв
Билет в Национальный Аквариум Абу-Даби: встреча с подводным миром
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Национальному Аквариуму Абу-Даби, где морские обитатели ждут, чтобы показать вам свой удивительный мир
Начало: В Океанариуме Абу-Даби (The National Aquarium of A...
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$30 за билет
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
7 отзывов
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби: Мечеть, Лувр, Набережная
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив его знаковые места и познакомившись с культурой и традициями столицы ОАЭ
Начало: Отель в Абу-Даби
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$100 за человека
«Лувр в пустыне»: билеты в музей Лувр Абу Даби
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
38 отзывов
«Лувр в пустыне»: эксклюзивные билеты в музей Лувр Абу Даби
Погрузитесь в мир искусства и культуры, посетив знаменитый Лувр Абу Даби. Уникальная коллекция и архитектура ждут вас
Начало: Музей Лувр Абу Даби
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
$18 за билет
Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
35 отзывов
Эксклюзивное путешествие по Абу-Даби: культура, архитектура, развлечения
Окунитесь в красоту Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, Лувр и парк «Феррари» ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель в Дубае или в Абу-Даби
«плату) • Тематический парк Феррари (Посещение по желанию, билеты приобретаются за доп»
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
300$255 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
Начало: Встречу где вам будет удобно
«Ferrari world единственный в мире тематический парк аттракционов по тематике феррари где сможете прокатиться на самой быстрой американской горки в мире (фотостоп по желанию)»
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
250$200 за всё до 6 чел.
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
3 отзыва
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Погрузитесь в мир искусства с билетом в Лувр Абу Даби. Откройте для себя уникальные экспозиции и шедевры мировой культуры
Начало: Музей Лувр Абу Даби
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Завтра в 13:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с индивидуальной экскурсией, включающей посещение знаковых мест
Начало: Заберу вас из вашего отеля
«Тематический парк Феррари билеты покупаются по запросу туристов»
Расписание: любой день в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Познакомьтесь с Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Зайда до уникального музея Лувр. Индивидуальный трансфер для вашего удобства
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно в 11:00/ по договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$220 за всё до 4 чел.
Великолепие и очарование Абу-Даби
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Ваш эксклюзивный трансфер: Мечеть шейха Зайда, Лувр, Emirates Palace
Погрузитесь в роскошь и культурное наследие Абу-Даби с индивидуальным трансфером. Великолепие города ждет вас
Начало: Ваше место пребывания в Абу-Даби
Расписание: Ежедневно, в любое время, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
VIP-экскурсия по Абу-Даби: погружение в богатство и культуру Эмирата
Позвольте себе незабываемое путешествие по Абу-Даби с личным гидом, открывая уникальные достопримечательности
Начало: От Отеля или по договору с гостями
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
Незабываемый Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Незабываемый Абу-Даби
Начало: Адрес встречи определяете вы сами
«Фотостоп на тематическом парке аттракционов Ferrari world»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальный тур по Абу-Даби: культура, история и современность
Погрузитесь в мир восточной культуры с эксклюзивным туром по Абу-Даби. Уникальные достопримечательности и неповторимые впечатления ждут вас
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от $400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Все грани Абу-Даби
    Интересно, легко и просто на одном дыхании прошла экскурсия с Натальей. Все продумано до мелочей: от воды до нарядов для
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    посещения мечети. Наталья очень позитивный, знающий и отзывчивый экскурсовод. Было ощущение что знакомы уже давно. Однозначно рекомендую Наталью и сама планирую обращаться в будущих поездках. Наталье желаю хороших туристов!

  • В
    Вадим
    28 мая 2024
    Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
    Гид в пути приобретал для нас билеты он лайн, не нужо было стоять за ними - сразу проходили. Наш человек - переживали заранее что будет плохой русский язык. Обеспечил одеждой для посещения мечети. Большое Спасибо!
  • Г
    Галина
    22 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Отличная экскурсия, хорошо рассказали про историю страны, поделились интересными фактами, показали основные достопримечательности, было очень комфортно и познавательно)
  • Н
    Нана
    21 мая 2024
    Все грани Абу-Даби
    Спасибо большое Наталье за экскурсию. Она очень отзывчивая и добрая. Хорошо знает свою работу. Благодаря ей мы открыли город с новой стороны.
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Обзорная Экскурсия по Абу-Даби
    Оформляла экскурсию по достопримечательным местам Абу-Даби 14 мая! Всё прошло великолепно! Очень приятная и доброжелательная гид Зара! 🌷🌷🌷Всё объясняла и
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    рассказывала доходчиво, интересно и со знанием этой прекрасной страны! ❤️Комфортабельный автобус с кондиционером, всё чётко и спокойно с учётом тайминга! Агент Анна бронировала тур - всегда на связи, на все вопросы очень чёткие, тактичные ответы! 👍🏻👍🏻👍🏻Очень рекомендую! Спасибо! 👏🏻👏🏻🎉

  • S
    Svetlana
    15 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Мы посетили Абу-Даби 8го мая. Поездка была для нас очень позновательна. Особенно хотелось отметить работу нашего гида Зохи. Это очень
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    эрудированный молодой человек,время проведённое в дороге прошло для нас незаметно,Зоха удевил нас своими знаниями было очень интересно. Билеты в Дворец и Мечеть приобрёл для нас Зоха,что оказалось очень удобно. Рекомендуем!!!!!

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Экскурсия очень понравилась, несмотря на то, что время было ограничено (5-часовая стыковка между рейсами), мы успели осмотреть основные достопримечательности чудесного
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    Абу-Даби. Гид встретил нас в аэропорту, а потом отвез туда, был настолько любезен, что приобрел нам абайи для посещения мечети, ответил на все вопросы, рассказал много интересных фактов, подсказал, где лучше перекусить. Большое спасибо и наилучшие рекомендации!

  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
    Отличный парень, все рассказал подробно. Но не хватило экскурсии внутри президентского дворца.
  • S
    Svetlana
    8 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Хотим вас поблагодарить за хорошую Экскурсию в Абу-Даби. Наш гид Зоха очень интересно и познавательно провёл нам Экскурсию. Зоха эрудированный
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    и много знающий молодой человек. Время проведённое с Зохай пролетело для нас незаметно, входные билеты купил и организовал он, что оказалось очень удобно. Большое спасибо.

  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
    Поездка проходила по ранее оговоренному маршруту, посетили адресно только то, что для нас представляло интерес. Сопровождающего звали Таурон, внимательный, вежливый,
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    всю дорогу рассказывал что-то, отвечал на вопросы, неплохо осведомлен. В Лувре мы задержались дольше, чем планировали, он нас ожидал, не подгонял, не мешал. Что важно - билеты в Лувр были куплены заранее и присланы на телефон для прохода по куар кодам без очереди. Для посещения мечети подготовил для нас халаты, так же везде провел без очереди, в самой мечети нас сопровождал и интересно рассказывал о ней. Поездкой довольны. Благодарим организаторов!

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Все грани Абу-Даби
  2. Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
  3. Билет в Океанариум Абу-Даби
  4. Обзорная Экскурсия по Абу-Даби
  5. «Лувр в пустыне»: билеты в музей Лувр Абу Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Развлечения" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 18 до 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 186 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 14 экскурсий на 2024 год по теме «Развлечения», 186 ⭐ отзывов, цены от $18. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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