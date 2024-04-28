E Elena «Лувр в пустыне»: билеты в музей Лувр Абу Даби читать дальше проекте много характерных для архитектора философских смыслов - от изящного ажурного купола до посланий посетителям, парящим над гладью воды. Изысканная экспозиция под стать архитектуре - своеобразная энциклопедия развития искусства за всю историю, в которой есть великие творения почти каждой эпохи - от египетской мумии, античной скульптуры, Леонардо да Винчи, Пикассо, Клода Моне, Огюста Ренуара до современных художников 👏👏👏 Лувр Абу-Даби - потрясающее творение одного из самых популярных европейских архитекторов в арабском мире и моих любимых😉 - Жана Нувеля👍 В

Н Наталья Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan Спасибо. Очень понравился дворец. С билетами не было проблем, все быстро и четко.

D Daria «Лувр в пустыне»: билеты в музей Лувр Абу Даби Все очень понравилось, место потрясающее, рекомендую! Дополнительно на связи был менеджер, который выслал билеты, а также помог в связи с форс-мажором.

П Полина Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби читать дальше также есть ресторан и кофейня. Коллекция показалась не очень большой, при этом она насыщенна и разнообразна. Все структурировано и последовательно, есть аудиогид. Сам билет присылают накануне дня посещения. Получила отличные впечатления. Пространства хорошо организованы и эстетичны, само здание это отдельное произведение искусства, архитектурного) Между залами есть зоны отдыха,

Ю Юлия Королевский дворец Qasr Al Watan Благодарность за возможность купить билет и оплатить его карточкой Мир👍 Очень красивое место, перед закрытием лазерное шоу

А Анастасия Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan Все четко, билеты прислали Цена ниже если покупать заранее А не в самом дворце

Н Наталья Билет в Океанариум Абу-Даби Не очень большой аквариум, но есть интересные экземпляры. Детям понравится