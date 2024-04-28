Билеты онлайн без очередей в Абу-Даби

Найдено 6 экскурсий в категории «Билеты» в Абу-Даби на русском языке, цены от $18. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
Билеты
1.5 часа
5 отзывов
Билет в Qasr Al Watan - погружение в культуру и историю ОАЭ
Посетите сердце арабской культуры в Президентском дворце Qasr Al Watan с билетом без очереди
Начало: В Qasr Al Watan
«Билет в Президентский дворец Qasr Al Watan без очереди в кассы»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
Билет в Океанариум Абу-Даби
Билеты
3 часа
1 отзыв
Билет в Национальный Аквариум Абу-Даби: встреча с подводным миром
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Национальному Аквариуму Абу-Даби, где морские обитатели ждут, чтобы показать вам свой удивительный мир
Начало: В Океанариуме Абу-Даби (The National Aquarium of A...
«Стандартный входной билет в Океанариум Абу-Даби без очереди в кассы»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$30 за билет
«Лувр в пустыне»: билеты в музей Лувр Абу Даби
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
38 отзывов
«Лувр в пустыне»: эксклюзивные билеты в музей Лувр Абу Даби
Погрузитесь в мир искусства и культуры, посетив знаменитый Лувр Абу Даби. Уникальная коллекция и архитектура ждут вас
Начало: Музей Лувр Абу Даби
«Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат»
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
$18 за билет
Королевский дворец Qasr Al Watan
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
5 отзывов
Билет в Королевский дворец Qasr Al Watan: встреча с историей и культурой Эмиратов
Приглашаем вас в путешествие по Королевскому дворцу Qasr Al Watan, где каждый уголок расскажет уникальную историю
Начало: Al Ras Al Akhdar - Abu Dhabi
«Важная информация: Это бронь только входного билета, трансфер, сопровождение гида не предоставляются»
Расписание: Каждый ден работает, кроме 21-22 апреля.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$18 за билет
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
3 отзыва
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Погрузитесь в мир искусства с билетом в Лувр Абу Даби. Откройте для себя уникальные экспозиции и шедевры мировой культуры
Начало: Музей Лувр Абу Даби
«Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат»
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Завтра в 13:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
В гости к Посейдону: аквариум National Aquarium Абу-Даби
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
В гости к Посейдону: аквариум National Aquarium Абу-Даби
Проведите день среди морских чудес в National Aquarium Абу-Даби. Вас ждет встреча с 46000 подводными обитателями
Начало: The National Aquarium Abu Dhabi
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$30 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    28 апреля 2024
    «Лувр в пустыне»: билеты в музей Лувр Абу Даби
    Лувр Абу-Даби - потрясающее творение одного из самых популярных европейских архитекторов в арабском мире и моих любимых😉 - Жана Нувеля👍 В
    читать дальше

    проекте много характерных для архитектора философских смыслов - от изящного ажурного купола до посланий посетителям, парящим над гладью воды. Изысканная экспозиция под стать архитектуре - своеобразная энциклопедия развития искусства за всю историю, в которой есть великие творения почти каждой эпохи - от египетской мумии, античной скульптуры, Леонардо да Винчи, Пикассо, Клода Моне, Огюста Ренуара до современных художников 👏👏👏

  • Н
    Наталья
    19 апреля 2024
    Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
    Спасибо. Очень понравился дворец. С билетами не было проблем, все быстро и четко.
  • D
    Daria
    13 апреля 2024
    «Лувр в пустыне»: билеты в музей Лувр Абу Даби
    Все очень понравилось, место потрясающее, рекомендую! Дополнительно на связи был менеджер, который выслал билеты, а также помог в связи с форс-мажором.
  • П
    Полина
    4 апреля 2024
    Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
    Получила отличные впечатления. Пространства хорошо организованы и эстетичны, само здание это отдельное произведение искусства, архитектурного) Между залами есть зоны отдыха,
    читать дальше

    также есть ресторан и кофейня. Коллекция показалась не очень большой, при этом она насыщенна и разнообразна. Все структурировано и последовательно, есть аудиогид. Сам билет присылают накануне дня посещения.

  • Ю
    Юлия
    26 марта 2024
    Королевский дворец Qasr Al Watan
    Благодарность за возможность купить билет и оплатить его карточкой Мир👍 Очень красивое место, перед закрытием лазерное шоу
  • А
    Анастасия
    25 марта 2024
    Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
    Все четко, билеты прислали Цена ниже если покупать заранее А не в самом дворце
  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Билет в Океанариум Абу-Даби
    Не очень большой аквариум, но есть интересные экземпляры. Детям понравится
  • Н
    Наталья
    20 марта 2024
    Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
    Быстро получили билеты на вотсап. Спасибо большое за впечатления!
    Быстро получили билеты на вотсап. Спасибо большое за впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Билеты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
  2. Билет в Океанариум Абу-Даби
  3. «Лувр в пустыне»: билеты в музей Лувр Абу Даби
  4. Королевский дворец Qasr Al Watan
  5. Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Билеты" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 18 до 30. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Билеты», 52 ⭐ отзыва, цены от $18. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам