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Билеты
1.5 часа
Билет в Qasr Al Watan - погружение в культуру и историю ОАЭ
Посетите сердце арабской культуры в Президентском дворце Qasr Al Watan с билетом без очереди
Начало: В Qasr Al Watan
«Билет в Президентский дворец Qasr Al Watan без очереди в кассы»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
Билеты
3 часа
Билет в Национальный Аквариум Абу-Даби: встреча с подводным миром
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Национальному Аквариуму Абу-Даби, где морские обитатели ждут, чтобы показать вам свой удивительный мир
Начало: В Океанариуме Абу-Даби (The National Aquarium of A...
«Стандартный входной билет в Океанариум Абу-Даби без очереди в кассы»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$30 за билет
Билеты
2 часа
«Лувр в пустыне»: эксклюзивные билеты в музей Лувр Абу Даби
Погрузитесь в мир искусства и культуры, посетив знаменитый Лувр Абу Даби. Уникальная коллекция и архитектура ждут вас
Начало: Музей Лувр Абу Даби
«Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат»
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
$18 за билет
Билеты
2 часа
Билет в Королевский дворец Qasr Al Watan: встреча с историей и культурой Эмиратов
Приглашаем вас в путешествие по Королевскому дворцу Qasr Al Watan, где каждый уголок расскажет уникальную историю
Начало: Al Ras Al Akhdar - Abu Dhabi
«Важная информация: Это бронь только входного билета, трансфер, сопровождение гида не предоставляются»
Расписание: Каждый ден работает, кроме 21-22 апреля.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$18 за билет
Билеты
2 часа
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Погрузитесь в мир искусства с билетом в Лувр Абу Даби. Откройте для себя уникальные экспозиции и шедевры мировой культуры
Начало: Музей Лувр Абу Даби
«Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат»
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Завтра в 13:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
Билеты
2 часа
В гости к Посейдону: аквариум National Aquarium Абу-Даби
Проведите день среди морских чудес в National Aquarium Абу-Даби. Вас ждет встреча с 46000 подводными обитателями
Начало: The National Aquarium Abu Dhabi
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$30 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- EElena28 апреля 2024Лувр Абу-Даби - потрясающее творение одного из самых популярных европейских архитекторов в арабском мире и моих любимых😉 - Жана Нувеля👍 В
- ННаталья19 апреля 2024Спасибо. Очень понравился дворец. С билетами не было проблем, все быстро и четко.
- DDaria13 апреля 2024Все очень понравилось, место потрясающее, рекомендую! Дополнительно на связи был менеджер, который выслал билеты, а также помог в связи с форс-мажором.
- ППолина4 апреля 2024Получила отличные впечатления. Пространства хорошо организованы и эстетичны, само здание это отдельное произведение искусства, архитектурного) Между залами есть зоны отдыха,
- ЮЮлия26 марта 2024Благодарность за возможность купить билет и оплатить его карточкой Мир👍 Очень красивое место, перед закрытием лазерное шоу
- ААнастасия25 марта 2024Все четко, билеты прислали Цена ниже если покупать заранее А не в самом дворце
- ННаталья21 марта 2024Не очень большой аквариум, но есть интересные экземпляры. Детям понравится
- ННаталья20 марта 2024Быстро получили билеты на вотсап. Спасибо большое за впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Билеты»
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