Найдено 3 экскурсии в категории « Животные » в Абу-Даби на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Билеты 3 часа 1 отзыв Билет в Национальный Аквариум Абу-Даби: встреча с подводным миром Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Национальному Аквариуму Абу-Даби, где морские обитатели ждут, чтобы показать вам свой удивительный мир Начало: В Океанариуме Абу-Даби (The National Aquarium of A... Расписание: ежедневно в 10:00 $ 30 за билет Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Глубоководная рыбалка в Абу-Даби: встреча с морскими гигантами Отправляйтесь в путешествие по волнам Персидского залива на поиски барракуды и тунца. Эмоции и впечатления гарантированы Начало: Любой отель в Абу-Даби «Рыбалка — это важная часть местной культуры и повседневной жизни, так как Персидский залив богат различными видами рыб, такими как барракуда, морской окунь, тунец и кобия» Расписание: Каждый день утром или после обеда от $ 600 за всё до 6 чел. 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Абу-Даби - столица для всех: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с культурой и историей Абу-Даби. Мечеть Шейха Зайда, Qasr Al Watan, острова Саадият и Яс ждут вас! Погрузитесь в уникальную атмосферу столицы ОАЭ Начало: У вашего отеля «Во время экскурсии мы погрузим вас в историю ОАЭ, расскажем, чем занимались бедуины до появления нефти, почему священным животным у них считается именно верблюд, поговорим про каждый из семи эмиратов, а также про их историю объединения» $ 300 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Абу-Даби Последние отзывы на экскурсии Н Наталья Билет в Океанариум Абу-Даби Не очень большой аквариум, но есть интересные экземпляры. Детям понравится

В Владимир Глубоководная рыбалка в Абу-Даби Правильный кэп. Мастер. Хорошая лодка. Снасти - дрянь. В общем довольны, что ожидали то и получили.

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Животные»

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