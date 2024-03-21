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Билеты
3 часа
Билет в Национальный Аквариум Абу-Даби: встреча с подводным миром
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Национальному Аквариуму Абу-Даби, где морские обитатели ждут, чтобы показать вам свой удивительный мир
Начало: В Океанариуме Абу-Даби (The National Aquarium of A...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
$30 за билет
Индивидуальная
4 часа
Глубоководная рыбалка в Абу-Даби: встреча с морскими гигантами
Отправляйтесь в путешествие по волнам Персидского залива на поиски барракуды и тунца. Эмоции и впечатления гарантированы
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Рыбалка — это важная часть местной культуры и повседневной жизни, так как Персидский залив богат различными видами рыб, такими как барракуда, морской окунь, тунец и кобия»
Расписание: Каждый день утром или после обеда
Завтра в 07:00
14 июня в 07:00
от $600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Абу-Даби - столица для всех: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с культурой и историей Абу-Даби. Мечеть Шейха Зайда, Qasr Al Watan, острова Саадият и Яс ждут вас! Погрузитесь в уникальную атмосферу столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
«Во время экскурсии мы погрузим вас в историю ОАЭ, расскажем, чем занимались бедуины до появления нефти, почему священным животным у них считается именно верблюд, поговорим про каждый из семи эмиратов, а также про их историю объединения»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья21 марта 2024Не очень большой аквариум, но есть интересные экземпляры. Детям понравится
- ВВладимир3 ноября 2023Правильный кэп. Мастер. Хорошая лодка. Снасти - дрянь. В общем довольны, что ожидали то и получили.
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Животные»
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Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 600. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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