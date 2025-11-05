Групповая экскурсия по Абу-Даби и его музеям (билеты включены)

Столица ОАЭ - Абу-Даби, это город, где переплетаются восточные традиции и современные достижения.
Групповая экскурсия предлагает посетить мечеть шейха Зайда, которая поражает своими белоснежными куполами и мозаиками. Лувр Абу-Даби удивит уникальной архитектурой и экспозициями. Визит в Королевский дворец Qasr Al Watan позволит окунуться в историю и культуру страны. Все билеты включены, а также трансфер и услуги русскоговорящего гида
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение крупнейшей мечети
- 🏛️ Уникальная архитектура Лувра
- 📸 Фотоостановка на набережной
- 🛍️ Дегустация фиников на рынке
- 🏰 История в Королевском дворце
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с октября по март. В это время можно комфортно насладиться достопримечательностями и культурными объектами столицы ОАЭ.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мечеть шейха Зайда
- Лувр Абу-Даби
- Королевский дворец Qasr Al Watan
Описание экскурсии
Вы посетите главные достопримечательности Абу-Даби. В программе экскурсии:
- Мечеть шейха Зайда (1–1,5 часа на осмотр снаружи и внутри) — одна из крупнейших в мире, с потрясающими мозаиками и белоснежными куполами.
- Фотоостановка на набережной Абу-Даби — великолепные виды столицы для лучших фотографий
- Рынок фиников — дегустация и покупка местных деликатесов
- Музей Louvre Abu Dhabi (1–1,5 часа на осмотр снаружи и внутри) — всемирно известный музей с уникальной архитектурой.
- Королевский дворец Qasr Al Watan (1 час на осмотр снаружи и внутри) — увлекательное путешествие по истории и культуре страны
- Обратный трансфер в отель
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Дети до 3 лет едут бесплатно (без предоставления места в автобусе). Дети 3–12 лет — по детскому билету. Старше 12 лет — по взрослому билету
- В стоимость включено: трансфер, обзорная экскурсия по Абу-Даби с русскоговорящим гидом, входные билеты в объекты по программе
- Дополнительно оплачивается: аренда традиционного женского одеяния для посещения мечети
во вторник и пятницу в 13:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 15 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$85
|Дети до 12 лет
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Абу-Даби
Провела экскурсии для 14631 туриста
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Н
Надежда
5 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась, у нас была гид Зара. Было очень интересно и содержательно, все возникающие проблемы и вопросы Зара решала с легкостью.
Хочу обратить внимание, что от организаторов приходит сообщение, что дресс-код требуется только мечети, но это не так, оказывается во дворец тоже не пускают с открытыми коленями и руками. Но и здесь Зара помогла разрулить ситуацию. Спасибо!
Петр
16 сен 2025
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Маршрут построен отлично, в жару перемещений по улице было минимально. Проходы во все музеи без очередей и быстро. Свободного времени вполне достаточно для того, чтобы сделать фото и посмотреть экспонаты. Гид Марина была очень рассказывала про город из своего личного опыта, был интересно ее слушать. Спасибо ей за экскурсию
Е
Елизавета
3 сен 2025
Замечательное предложение за эти деньги 🙏
Д
Дарья
1 сен 2025
Хорошо прокатились по Абу Даби. Времени на все локации достаточно.
Елизавета
31 июл 2025
Для тех, кто первый раз в Эмиратах - советую. Экскурсовод Светлана все подробно рассказывала, делилась своим опытом. Посетили Лувр, Дворец, мечеть и финиковый рынок. Дресс-код в мечеть очень строгий - треть из нашей группы не пустили - нужна вся длинная закрытая и непрозрачная одежда.
Елена
21 июн 2025
Если первый раз бронируете экскурсии через сайт как и Я, не беспокойтесь ни о чем! За Вас о всем уже подумали. Автомобили шикарные новые с кондиционерами, вода всегда для вас
С
Сания
3 июн 2025
Отличная интересная экскурсия, все прошло комфортно, только могли бы предупредить про форму одежды, хоть я и была с ног до головы прикрыта, но оказывается нельзя надевать льняные вещи, пришлось докупать для посещения мечети.
Ермолина
23 апр 2025
Экскурсия очень понравилась, познавательно, интересно и была очень теплая атмосфера. Наш гид Зара, спасибо ей огромное, сплотила нашу группу и мы замечательно провели день.
Входит в следующие категории Абу-Даби
