Групповая экскурсия по Абу-Даби и его музеям (билеты включены)

Столица ОАЭ - Абу-Даби, это город, где переплетаются восточные традиции и современные достижения.



Групповая экскурсия предлагает посетить мечеть шейха Зайда, которая поражает своими белоснежными куполами и мозаиками. Лувр Абу-Даби удивит уникальной архитектурой и экспозициями. Визит в Королевский дворец Qasr Al Watan позволит окунуться в историю и культуру страны. Все билеты включены, а также трансфер и услуги русскоговорящего гида

Лучшее время для посещения

Лучшие месяцы для экскурсии - с октября по март. В это время можно комфортно насладиться достопримечательностями и культурными объектами столицы ОАЭ.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.