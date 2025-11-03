Погрузитесь в захватывающий мир морской жизни в SeaWorld® Yas Island в Абу-Даби — уникальном парке с тематическими зонами, захватывающими аттракционами и встречами с животными.
Парк сочетает развлечение и образование, а также включает первый в регионе центр спасения и реабилитации морских обитателей.
Парк сочетает развлечение и образование, а также включает первый в регионе центр спасения и реабилитации морских обитателей.
Описание билета
Новый уровень морских приключений Sea
World® Yas Island — парк следующего поколения, рассказывающий вдохновляющую историю «Одного Океана», раскрывающую взаимосвязь жизни на Земле и в океане. Здесь вы найдете восемь уникальных тематических зон с захватывающими аттракционами, близкими встречами с животными и увлекательными шоу. Всё это сопровождается разнообразием ресторанов и магазинов, собранных под одной крышей.
Центр исследований и спасения Парк является домом для Yas Sea
World Research & Rescue — первого в регионе центра, посвящённого исследованию, спасению, реабилитации и возвращению морских животных в их естественную среду. Этот центр играет ключевую роль в развитии морских наук и охране морской жизни в регионе и за его пределами.
Удобное расположение в Абу-Даби Sea
World расположен на северо-восточной стороне острова Яс, всего в 10 минутах от международного аэропорта Абу-Даби, 20 минутах от города и около 40 минутах от Дубая, что делает его легко доступным для всех посетителей региона. Важная информация: Важно знать перед посещением:
- Парк открыт ежедневно с 10:00 до 18:00. Время работы может изменяться • На экскурсию можно с детьми от 3 лет.
- Некоторые аттракционы могут содержать контент, не подходящий для несовершеннолетних. Родителям и опекунам рекомендуется самостоятельно принимать решение о том, подходит ли аттракцион их ребёнку • Для участия в некоторых аттракционах или активностях может потребоваться подпись отказа от ответственности • Бесплатный шаттл курсирует по разным маршрутам согласно расписанию (для использования шаттла необходим действующий билет или подтверждение бронирования).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет на 1 день
- Неограниченный доступ в SeaWorld в течение всего времени работы парка
- Бесплатная парковка
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
FJP9+5P8 Абу-Даби - Объединенные Арабские Эмираты
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Важно знать перед посещением:
- Парк открыт ежедневно с 10:00 до 18:00. Время работы может изменяться
- На экскурсию можно с детьми от 3 лет
- Некоторые аттракционы могут содержать контент, не подходящий для несовершеннолетних. Родителям и опекунам рекомендуется самостоятельно принимать решение о том, подходит ли аттракцион их ребёнку
- Для участия в некоторых аттракционах или активностях может потребоваться подпись отказа от ответственности
- Бесплатный шаттл курсирует по разным маршрутам согласно расписанию (для использования шаттла необходим действующий билет или подтверждение бронирования)
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
3 ноя 2025
Отличные, огромные, ухоженные аквариумы. Много рыб, птиц, очень понравился парк птиц… Все очень ухожено, красиво, понравилось видеинсталяция в главном зале. Здоровые животные. Шоу на 3+, видели намного лучше. Очень дорого поесть в местных фастфудах. С собой можно проносить только воду. Такси до аэропорта Абудаби, 40 дирхам, до Дубая 360 дирхам.
A
Alexander
23 окт 2025
Тут два момента. Сама услуга (приобретение билета в парк SeaWorld)- все корректно и оперативно. После оплаты на сайте Спутника, билеты быстро пришли на электронную почту. Билеты подлинные, можно доверять, не сомневайтесь. Кстати, эти билеты дают возможность воспользоваться бесплатным шаттлом из Дубая непосредственно в парк (проверено, работает).
Сам парк- восторг и восхищение! Провели там семьей почти пять часов! Рекомендую!
Сам парк- восторг и восхищение! Провели там семьей почти пять часов! Рекомендую!
А
Артём
30 мая 2025
Великолепное разнообразие шоу и экспозиций. Огромный главный зал с потрясающим стеклянным аквариумом, где можно наблюдать за акулами и мантами!
М
Макар
17 фев 2025
Абсолютно фантастический опыт с момента прибытия и до самого ухода. Много развлечений и экспозиций, всё выполнено в едином тематическом стиле.
Г
Глеб
28 дек 2024
Мне бы хотелось видеть больше животных в бассейнах. Пингвинов я не заметил, один морж просто кувыркался в аквариуме. Шоу были веселыми, и публика их очень любила. Как бывалый посетитель SeaWorld, я оценил обновлённые внутренние помещения.
Д
Дмитрий
10 фев 2024
Отличная однодневная экскурсия. Здесь столько всего можно увидеть и сделать, шоу очень увлекательные, а персонал — невероятно знающий и дружелюбный. Стоит своих денег и времени. Видно, что животные находятся под заботливым уходом.
А
Анастасия
17 янв 2024
Действительно замечательное место. Есть уникальные экспонаты. Некоторые помещения были пустоваты, но большинство впечатляют своей насыщенностью.
Входит в следующие категории Абу-Даби
Похожие экскурсии из Абу-Даби
Групповая
Экскурсия по Абу-Даби и музеям
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом ОАЭ на групповой экскурсии. Узнайте о жизни шейхов и насладитесь роскошной архитектурой столицы
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник и пятницу в 13:00
21 ноя в 13:00
25 ноя в 13:00
$85 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
21 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Абу-Даби на кабриолете: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Абу-Даби, путешествуя на кабриолете по самым знаковым местам города
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$442
$520 за всё до 3 чел.