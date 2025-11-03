Новый уровень морских приключений Sea

World® Yas Island — парк следующего поколения, рассказывающий вдохновляющую историю «Одного Океана», раскрывающую взаимосвязь жизни на Земле и в океане. Здесь вы найдете восемь уникальных тематических зон с захватывающими аттракционами, близкими встречами с животными и увлекательными шоу. Всё это сопровождается разнообразием ресторанов и магазинов, собранных под одной крышей.

Центр исследований и спасения Парк является домом для Yas Sea

World Research & Rescue — первого в регионе центра, посвящённого исследованию, спасению, реабилитации и возвращению морских животных в их естественную среду. Этот центр играет ключевую роль в развитии морских наук и охране морской жизни в регионе и за его пределами.

Удобное расположение в Абу-Даби Sea

World расположен на северо-восточной стороне острова Яс, всего в 10 минутах от международного аэропорта Абу-Даби, 20 минутах от города и около 40 минутах от Дубая, что делает его легко доступным для всех посетителей региона. Важная информация: Важно знать перед посещением: