Приглашаем посетить Аль-Айн — город-оазис, где местные шейхи отдыхают от стекла и бетона. Атмосферу настоящего арабского города здесь создают «песочные» замки и вечнозелёные деревья.
Это малая родина первого президента ОАЭ, который
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииМы приглашаем Вас в город Аль Айн, входящий в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО – исторически значимый город-оазис на границе с Султанатом Оман. Мы посетим дворцовый музей первого президента, пальмовую рощу, термальные источники, где находятся традиционные арабские купальни, заедем на смотровую площадку, которая расположена на горе Джебел Хафит, откуда открывается красивейший вид. А так же посетим самый большой зоопарк на Aравийском полуострове, где обитают песчаные газели, антилопы, белые львы, леопарды, гепарды, обезьяны и огромное количество птиц. Важная информация:
- Помимо солнцезащитного крема, головного убора и одежды, в которой вы не сможете обгореть, просим вас взять купальник и футболку (!), которые пригодятся при купании в горячем источнике. Поскольку вместе с вами в купальне будут представители местного населения, просим с пониманием отнестись к необходимости прикрыть купальник.
- Стоит захватить с собой питьевую воду из расчёта 1,5 литра на человека.
Каждый четверг и воскресенье (11.00 - 19.00)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аль Айнский Зоопарк
- Горячие Источники
- Дом-музей Шейха Заеда
- Оазис
Что включено
- Погружение в атмосферу города-оазиса, где местные шейхи отдыхают от стекла и бетона
- Увлекательный рассказ сертифицированного гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед - 35$/чел.
- Посещение зоопарка - 10$/чел.
- Посещение горячих источников - 40$/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор в любом отеле Абу-Даби
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый четверг и воскресенье (11.00 - 19.00)
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Абу-Даби
