вывел страну на новый уровень развития – вы увидите его дворец-музей.



В 10-часовую экскурсию также входит купание в горячих источниках, заезд на смотровую площадку на высоте 1000 метров, посещение самого большого на полуострове зоопарка и роскошный обед.

Приглашаем посетить Аль-Айн — город-оазис, где местные шейхи отдыхают от стекла и бетона. Атмосферу настоящего арабского города здесь создают «песочные» замки и вечнозелёные деревья.Это малая родина первого президента ОАЭ, который